„Einer meiner liebsten Johnny-Depp-Rollen“ – Umstrittener Thriller am Mittwoch im Free-TV

Johnny Depp hat während seiner Karriere in vielen Filmen mitgewirkt. Doch dieser Thriller sorgt für umstrittene Meinungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diesen Thriller im Free-TV sehen

Johnny Depp zählt zweifellos zu den herausragendsten Schauspielern seiner Generation. Doch in einer Karriere, die ihren Anfang 1984 mit dem Film „Nightmare – Mörderische Träume“ nahm, bleibt es kaum aus, dass sich neben zahlreichen erfolgreichen Werken auch der ein oder andere weniger überzeugende Film findet.

Anzeige

Ein Beispiel hierfür ist der Mystery-Thriller „Die neun Pforten“. Der Streifen basiert auf dem Roman „Der Club Dumas“ von Arturo Pérez-Reverte (auf Amazon ansehen). Trotz der Regiearbeit des kontroversen Filmemachers Roman Polanski konnte „Die neun Pforten“ beim Publikum nicht überzeugen und wurde letztlich eher als Misserfolg angesehen.

Im Free-TV könnt ihr euch selbst ein Bild vom Film machen. Denn am Mittwoch, dem 14. Mai 2025 läuft der Film für euch um 22:15 Uhr auf Kabel Eins. Falls euch das zu spät ist, könnt ihr den Film unter anderem auch auf Prime Video oder Netflix streamen.

Anzeige

Darum geht es in „Die neun Pforten“

Die Geschichte handelt von dem Experten für alte Bücher, Dean Corso (Johnny Depp), der den Auftrag erhält, drei seltene Ausgaben eines okkulten Werks mit dem Titel „Die neun Pforten ins Reich der Schatten“ zu untersuchen. Man sagt, das Buch stamme vom Teufel höchstpersönlich und verfüge über gewaltige, mystische Kräfte.

Anzeige

Während Corso die Authentizität der Exemplare prüft, wird er in eine bedrohliche Welt voller Okkultismus und dunkler Magie hineingezogen. Bei seinen Nachforschungen versucht er, die Geheimnisse hinter den Büchern zu entschlüsseln, doch schon bald wird er in eine Reihe rätselhafter Ereignisse verwickelt.

Dabei sieht er sich mit Morden, Intrigen und übernatürlichen Erscheinungen konfrontiert, die ihn dazu zwingen, sowohl seine Überzeugungen als auch seinen Verstand zu hinterfragen.

Ihr steht auf Horrorfilme? Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch in ihrem Video acht Filmfehler in berühmten Horrorfilmen:

8 Filmfehler in berühmten Horrorfilmen

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn

„Die neun Pforten“ war zwar kein direkter Rückschlag für Johnny Depps Karriere, doch der Film erhielt nur gemischte Kritiken (via Rotten Tomatoes). Während einige Rezensenten sowohl das Werk als auch Depps Darstellung lobten, empfanden andere den Film als zu langsam und verworren. Im Vergleich zu anderen Filmen Depps konnte der Streifen weder kommerziell noch bei der Kritik einen großen Erfolg verbuchen.

Die gespaltenen Meinungen könnten unter anderem auf die komplexe Handlung, das gemächliche Erzähltempo und die rätselhafte Stimmung des Films zurückzuführen sein, die nicht jedem zusagen. Hinzu kommt, dass Depps Figur als distanziert und wenig emotional aufgefasst wird, was im Kontrast zu seinen sonst oft lebhaften und exzentrischen Rollen steht.

Anzeige

Macht euch am Mittwoch, dem 14. Mai 2025 um 22:15 Uhr auf Kabel Eins am besten selbst ein Bild. Wer auf ruhigere Filme mit einer guten Portion Okkultismus steht, wird sicherlich gut unterhalten werden. In vielen Kritiken auf Rotten Tomatoes wird auch geschrieben, dass sich hier mehrfach anschauen lohnt, um auch die subtileren Details zu verstehen!