„Disc Rot“: Verfaulen CD- und DVD-Sammlungen allmählich?

Viele von uns haben noch alte Musik-CDs, Film-DVDs oder selbst gebrannte Datenträger im Schrank liegen. Auch wenn die Scheiben im Vergleich zum Streaming Vorteile haben, sind sie nicht für die Ewigkeit gemacht. Ein Phänomen namens „Disc Rot“ (zu Deutsch: „Scheibenfäule“) sorgt dafür, dass CDs, DVDs und Blu-rays mit der Zeit unbrauchbar werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Was steckt hinter „Disc Rot“? Wie kann man sich schützen?

Der Begriff „Disc Rot“ beschreibt den Abbau und die Zersetzung der Materialien, aus denen optische Datenträger bestehen. Besonders betroffen ist dabei die reflektierende Schicht, meist aus Aluminium, die zwischen der Polycarbonat-Hülle und einer Lackschicht liegt. Wenn Luft und Feuchtigkeit eindringen, beginnt das Metall zu oxidieren. Das Ergebnis sind braune oder transparente Flecken, Verfärbungen und Lesefehler.

Vor allem ältere oder minderwertige Scheiben sind anfällig für Disc Rot. Bei gepressten CDs und DVDs, die industriell hergestellt wurden, kann es zu kleinen Herstellungsfehlern kommen, die das Eindringen von Luft begünstigen. Bei gebrannten Discs ist zusätzlich die empfindliche Farbschicht ein Schwachpunkt. Einmal beschädigt, lassen sich Daten kaum noch retten.

Anzeige

„Disc Rot“ zeigt sich oft durch Kratzer-ähnliche Schlieren, matte Stellen oder durchscheinende Punkte. Beim Abspielen kommt es zu Springern, Aussetzern oder vollständigen Lesefehlern.

DVD-Fäule bei Warner Bros.

Im Frühjahr 2025 wurde bekannt, dass vor allem DVDs aus dem Hause Warner Bros. betroffen sein können. Konkret geht es um Produktionen, die zwischen 2006 und 2008 von Warner Bros. Home Entertainment hergestellt wurden. Zahlreiche Warner-DVDs aus dieser Zeit sind von Disc Rot betroffen. Vor allem Titel wie Matrix, Blade Runner oder Full Metal Jacket zeigen heute teils massive Lesefehler (Quelle: JoBlo). Grund dafür waren Produktionsprobleme in bestimmten Presswerken, die eine fehlerhafte Versiegelung der Scheiben verursachten. Sammler und Filmfans klagen bereits über unbrauchbare Discs aus dieser Charge. Entsprechende Berichte gibt es aber überwiegend in den USA. Europäische Editionen scheinen diese Fehlproduktionen daher nicht zu betreffen. Falls ihr Filme zu Hause habt, die noch nicht so alt sind, sich aber nicht mehr abspielen lassen, kontaktiert den Hersteller. Warner Bros. hat etwa bereits ein Austauschprogramm angekündigt.

Anzeige

Wie kann man CDs und DVDs vor dem Verfall schützen?

Disc Rot ist ein schleichender Prozess — wer seine alten Datenträger noch liebt, sollte sich also rechtzeitig um ein Backup kümmern (DVD kopieren trotz Kopierschutz: Was ist legal?). Mit einem behutsamen Umgang könnt ihr den Zeitpunkt hinauszögern, ab dem eure Lieblingsstücke in der Sammlung unbrauchbar werden:

CDs und DVDs sollten kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden.

gelagert werden. Vermeidet starke Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung.

Hochwertige Rohlinge und eine sorgfältige Handhabung erhöhen die Lebensdauer.

Wichtige Daten sollten regelmäßig auf moderne Speichermedien übertragen oder in der Cloud gesichert werden.

Auch wenn es immer wieder Berichte über Discs gibt, die sich der Zeit ergeben müssen, ist das noch kein allgemeines Problem. Es gibt bislang nur wenige Erfahrungsberichte, bei denen Sammler große Verluste trotz sorgfältiger Behandlung beklagen mussten. Betroffen sind viel eher Discs, die über Monate und Jahre hinweg in feuchten Kellern oder kalten Räumen gelagert wurden. Dann können selbst ungespielte Filme, die noch in Folie verpackt sind, bereits zerstört sein.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.