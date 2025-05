Im TV verpasst: Warum ihr einen der brutalsten MCU-Filme sowieso lieber streamen solltet

Dieser Marvel-Streifen ist ein Spin-off des umfangreichen MCU – den ihr unbedingt lieber streamen sollten. Wir verraten, warum.

„Deadpool 2“ im Stream

In der Fortsetzung des ersten „Deadpool“-Teils schlüpft Ryan Reynolds erneut in die Rolle von Wade Wilson alias Deadpool. An seiner Seite sind Domino (Zazie Beetz) und Cable (Josh Brolin). Gemeinsam gründen sie das Team „X-Force“ und treten gegen Colossus (Stefan Kapicic) an. Doch wird es ihnen gelingen, ihn durch ihre Zusammenarbeit zu besiegen?

Am Sonntag, dem 27. April 2025, strahlte ProSieben um 20:15 Uhr den beliebten Marvel-Film „Deadpool 2“ aus. Im Free-TV seht ihr meist nur eine geschnittene Version. Welche Szene dadurch verloren geht und warum ihr den Film deshalb lieber im Stream schauen solltet, verraten wir euch hier.

Der dritte Teil „Deadpool & Wolverine“ kam im Juli 2024 in die Kinos. Was euch in dem Film erwartet, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Deadpool & Wolverine - Trailer Englisch

„Deadpool 2“ solltet ihr lieber im Stream gucken

Bei „Deadpool 2“ übernahm David Leitch, der Schöpfer von „John Wick“, die Regie. Es gibt sowohl eine ungekürzte als auch gekürzte Fassung und das hat seinen Grund: Während die ungekürzte Fassung eine Altersfreigabe ab 16 Jahren besitzt, darf die geschnittene Variante bereits ab 12 Jahren angesehen werden.

Durch die Kürzung von etwa drei Minuten geht allerdings ein Teil der actionreichen Szenen verloren – ein Markenzeichen der „Deadpool“-Reihe. Die Kinofassung in voller Länge bekommt ihr im Free-TV dann nur nachts zu sehen. Seid ihr dann liebe schon im Bett, könnt ihr den Film ohne Werbepausen mit einem Disney+-Abo streamen oder ihn bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

Die Fortsetzung mit „Deadpool 3“

Der Start von „Deadpool 3“ hat sich aufgrund der stattgefundenen Streiks der Autoren und Schauspielern in den USA nach hinten geschoben. Anstatt im Mai kam der Film im Juli 2024 in die Kinos, der zu einem Marvel-Hit wurde und bei den Fans gut ankam (via kino.de).

Neben Ryan Reynolds kommt in „Deadpool & Wolverine“ auch Hugh Jackman hinzu. Die beiden mischen das MCU auf. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen, streamt ihr den Film bei Disney+.

