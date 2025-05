Thunderbolts: Marvel verrät Überraschung einfach selbst – Fans reagieren stinksauer

Obwohl Thunderbolts erst seit ein paar Tagen im Kino läuft, hat Marvel jetzt einen großen Twist einfach selbst verraten. Viele Fans fühlen sich deswegen vor den Kopf gestoßen, immerhin hatten sie kaum Zeit den Film selbst zu sehen. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film anschauen.

Marvel spoilert Fans und sorgt für viel Frust

Am 01. Mai ist mit Thunderbolts der nächste große MCU-Film in den deutschen Kinos gestartet. Bei Presse und Publikum kommt der neue Marvel-Streifen ziemlich gut an – auch wir loben den Film in unserem Review. Weniger gut kommt dagegen Marvels neue Werbekampagne an, die wohl die größte Überraschung des Films vorwegnimmt und das nur wenige Tage nach Release.

Achtung: Jetzt kommt der große Spoiler!

Wer Marvel, dem zuständigen Studio oder den beteiligten Schauspielern auf Social Media folgt, der wird in den letzten 24 Stunden womöglich auf dieses Video gestoßen sein:

In dem Clip sieht man, wie Schauspielerin Florence Pugh, die neue Black Widow, den neuen Namen des Films enthüllt. Demnach wird aus Thunderbolts jetzt The New Avengers – ein Detail, das erst ganz am Ende des Films enthüllt wird.

Kurz darauf hat Marvel auch diverse neue Poster und Banner enthüllt, die den neuen Namen zeigen. Auch eine riesige Hauswand in Los Angeles wurde entsprechend angepasst (siehe Post auf X).

Einige Fans wollen den Marvel-Film boykottieren

Die Reaktionen auf diesen PR-Move sind allerdings durchwachsen. Viele Fans hatten noch keine Gelegenheit, den Film im Kino zu schauen und sind nun entsprechend verärgert. Einige wollen den Film aus Frust sogar boykottieren.

Warum Marvel sich dazu entschieden hat, den neuen Namen jetzt schon öffentlich zu machen, bleibt ein Rätsel. Zumal das bei dem einen oder anderen Fan sicherlich für Verwirrung sorgt, denn im Kino heißt der Film natürlich immer noch Thunderbolts. So oder so, mit dieser Aktion ist Marvel wieder im Gespräch.