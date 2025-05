Neues Netflix: Streaming-Gigant stellt großes Update vor, das für Kunden alles besser machen soll

Netflix-Kunden müssen sich auf eine große Änderung gefasst machen: Der Streamingdienst rollt im Mai ein Update aus, das das Design und Layout der beliebten Plattform komplett überarbeitet. Damit sollen Film- und Serienfans in Zukunft noch besser und schneller passende Inhalte finden.

Ein neues Netflix? Mai-Update ändert Design

Wer Ende Mai Netflix startet, der wird eine Überraschung erleben. Der Streamingdienst passt sein Design an und will damit die Navigation für alle Abonnenten erleichtern. Über die offiziellen Kanäle wurde passend dazu ein Trailer veröffentlicht, der den neuen Look zeigt und dessen Vorzüge vorstellt:

Netflix selbst spricht von einer ganz neuen TV-Erfahrung und setzt dabei vor allem auf noch mehr Kacheln und Minimalismus. Außerdem wurden wichtige Funktionen und Menüs neu angeordnet. So befindet sich das User-Profil in Zukunft oben links und auch die verschiedenen Kategorien, also Startseite, Serien, Filme, Spiele und Meine Liste sind nicht mehr an der linken Seite, sondern ganz oben zu finden. Auch der Einsatz von KI spielt eine Rolle.

Die Idee hinter dem neuen Design: Kunden sollen auf einen Blick mehr sehen und so schneller passenden Content für sich finden. Die ersten Reaktionen auf das kommende Update sind allerdings durchwachsen. Manche User mögen den cleaneren Look. Andere kritisieren, dass Netflix damit mehr nach Streaming-Rivale Amazon Prime Video aussieht.

Auch die Mobile App könnte sich bald ändern

Auch die Mobile App könnte in Zukunft anders aussehen. Laut einem Bericht von The Verge testet Netflix in den kommenden Wochen ein Layout und Design, welches stark an TikTok erinnert. Wer die App öffnet, bekommt also direkt ein Short-Video angezeigt und kann dann wie beim großen Vorbild durch einen unendlichen Stream scrollen.

Ob dieses Konzept bei den Kunden ankommt, muss sich allerdings noch zeigen. Die Tests für diese Mechanik finden vorerst nur in den USA statt. Für deutsche Nutzer ändert sich so schnell also nichts auf Mobilgeräten.