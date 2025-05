Einen versteckten Superhelden in Thunderbolts habt ihr wohl alle übersehen

Thunderbolts könnte dem MCU wieder auf die Beine helfen, denn der neue Superheldenfilm wird rundum gut bewertet. Es versteckt sich aber wohl auch ein Geheimnis im Film, das höchstens den härtesten MCU-Fans aufgefallen sein dürfte.

Noch ein versteckter Superheld in Thunderbolts?

Ein paar milde Spoiler folgen. In einem Interview mit IMDb hat sich unlängst Thunderbolts-Produzent Brian Chapek mit einer recht kryptischen Nachricht zu Wort gemeldet. Am besten, ihr hört oder lest sie direkt selbst:

Es gibt da einen Charakter, bei dem Fans versuchen, herauszufinden, ob sie jemand ist oder nicht. Ich würde dazu sagen: Was für ein Zeichen trägt sie, das womöglich (oder womöglich nicht) auf die größere Identität des Charakters hinweist? Brian Chapek

Ein bisschen Hintergrundwissen zu dieser sehr vagen Aussage: Auf dem MCU-Theories-Reddit wird schon seit einigen Tagen vermutet, dass Mel in Thunderbolts – die Assistentin von Valentina Allegra de Fontaine – tatsächlich auch eine Superheldin ist (Quelle: Reddit). In den Comics heißt sie Songbird, oder mit richtigem Namen: Melissa Joan Gold. Nicht nur der Name Mel weist aber auf die Identität hin, sondern auch ihr Medaillon:

In diesem Ausschnitt trägt sie wohl ein Songbird-Medaillon.

Es ist zwar nicht so leicht zu erkennen, aber auf dem Medaillon ist tatsächlich ein Vogel abgebildet. Zusammen mit der Aussage von Chapek ist es also so gut wie sicher, dass Mel tatsächlich eine Superheldin in den Comics ist.

Songbird ist eigentlich so gut wie bestätigt – aber auch im MCU?

In den Comics ist Songbird tatsächlich auch ein Mitglied der Thunderbolts oder wird zumindest meistens mit der Heldengruppe in Verbindung gesetzt. Doch es ist keineswegs sicher, dass Mel auch in den MCU-Filmen zur Superheldin wird – oder wann sie ihre Kräfte bekommt.

Da die Thunderbolts mittlerweile offiziell als neue Avengers-Gruppe gekürt wurden, gibt es höchstwahrscheinlich ein Wiedersehen im kommenden MCU-Blockbuster Avengers: Doomsday. Und dort könnte Songbird dann auch eine größere Rolle spielen. Leider ist der Release aber erst in einem Jahr, am 1. Mai 2026.

Davor solltet ihr übrigens auch nicht The Fantastic Four verpassen, der am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheint. Wenn ihr die Post-Credit-Szenen von Thunderbolts gesehen habt, wisst ihr, warum.