Marvels Thunderbolts: Was bedeutet die Post-Credit-Scene für Avengers: Doomsday?

Mit Thunderbolts macht das MCU einen weiteren großen Schritt auf Avengers: Doomsday zu. Dahingehend ist vor allem die neue Post-Credit-Scene am Ende des Films wichtig. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat und warum der Hype im Netz dezent übertrieben ist. Ganz oben könnt ihr euch indessen den Trailer zum Film ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Thunderbolts: Presse feiert neuen Marvel-Film

Am 01. Mai startet der neue Marvel-Film Thunderbolts regulär in den deutschen Kinos. Wer aber jetzt schon wissen will, ob sich das Kinoticket lohnt, für denjenigen haben wir ein Review ohne Spoiler veröffentlicht. Von der internationalen Presse wird der MCU-Film aber bereits in den höchsten Tönen gelobt – 88 Prozent auf Rotten Tomatoes. Die Fans diskutieren indessen schon anhand der Post-Credit-Scene am Ende des Films über die Zukunft der Reihe.

Anzeige

Wir verraten euch, was dort zu sehen ist und was das vermutlich für die kommenden Marvel-Filme, The Fantastic Four: First Steps und Avengers: Doomsday, bedeutet. In den nächsten Absätzen nach dem Bild der Thunderbolts erwarten euch also knallharte Spoiler. Lesen auf eigene Gefahr!

So sieht das chaotische Team der Thunderbolts aus. (© Disney / Marvel)

Anzeige

Das passiert am Ende von Marvels Thunderbolts

Es wurde bereits viel Wirbel um die letzte Szene nach den Credits von Thunderbolts gemacht. Einige Stimmen sprechen von der besten und wichtigsten Post-Credit-Scene im MCU, weshalb Fans schnell angenommen haben, dass es große Gastauftritte geben muss – zum Beispiel von den X-Men oder Doctor Doom. In der Realität ist die Szene zwar nicht unwichtig, aber relativ unspektakulär.

Yelena und das Team erhalten lediglich die Benachrichtigung, dass sich ein Raumschiff der Erde nähert. Auf diesem prangt das Logo der Fantastic Four. Damit endet die Szene auch schon. Die Helden rund um Pedro Pascal sind nicht zu sehen.

Anzeige

Was bedeutet das nun? Bisher sind das natürlich nur Theorien, aber aktuell ist es nicht unwahrscheinlich, dass Bösewicht Galactus den Planeten der Fantastic Four am Ende des Films zerstört und die Helden mit dem besagten Raumschiff fliehen. Es ist bereits bestätigt, dass The Fantastic Four: First Steps in einer anderen Realität spielt. Für Avengers: Doomsday im kommenden Jahr müssen die ganzen Marvel-Helden aber irgendwie zusammengeführt werden.

Das würde auch zur Storyline aus den Comics passen. In Secret Wars wird das Multiversum zerstört und übrig bleibt nur eine aus Bruchstücken bestehende Welt: Battleworld. Dort herrscht Doctor Doom als Gott.

Endgültige Gewissheit wird es aber erst am 24. Juli geben, wenn The Fantastic Four: First Steps in den deutschen Kinos startet.