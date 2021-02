Über Netflix bekommt man Zugang zu Tausenden von Filmen und Serien im Stream. Nach dem kostenlosen Probemonat muss man sich für ein Abo-Paket entscheiden. Ihr könnt das Netflix-Abo aber jederzeit ändern, wenn ihr ein anderes Paket buchen möchtet.

Die Netflix-Pakete bestimmen, wie viele Personen euer Konto gleichzeitig nutzen können und unterscheiden sich im Preis und in der Qualität, in welcher die Filme, Serien und Shows gestreamt werden. Wenn ihr euren 4K-Fernseher austesten wollt, könnt ihr jederzeit zum Premium-Abo aufsteigen. Aber auch andersrum, könnt ihr beispielsweise auf das Basis-Abo herunterwechseln, wenn ihr die monatlichen Kosten etwas drosseln wollt.

So kann man das Abo bei Netflix ändern (PC & Smartphone)

Öffnet die Netflix-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Navigiert nun mit der Maus auf euer Profilbild (PC) bzw. tippt auf das Menü-Symbol ≡ (Smartphone). Wählt im Menü die Option „Konto“ aus.

Hier findet ihr unter dem Menüpunkt „Abo Details“ den Link „Abo ändern“, klickt darauf.

Wählt aus der Übersicht das gewünschte Abo-Modell aus, mit welchem ihr Netflix zukünftig nutzen wollt. Über den Button „Weiter“ wird eure Auswahl übernommen.

Ihr könnt zwischen den drei Abos „Basis“, „Standard“ und „Premium“ wählen. Ein spezielles Family-Abo oder einen Studenten-Rabatt gibt es bei Netflix nicht. Dafür unterscheiden sich die drei Abos nicht im Umfang der angebotenen Inhalt, sondern nur was die Bildqualität und die gleichzeitig nutzbaren Geräte angeht. Die Netflix-Abos in der Übersicht:

Basis Standard Premium Monatlicher Preis 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Bildqualität Nein Ja Ja Ultra-HD-Bildqualität Nein Nein Ja Gleichzeitig nutzbare Streams/Geräte 1 2 4

Netflix: Abo ändern – ab wann gültig?

Ab wann die Änderung gültig ist, hängt von der Art des Wechsels ab. Bei einem sogenannten Abo-Downgrade – wechselt ihr also von einem teureren in ein günstigeres Paket – bleiben euch die Funktionen des höheren Abos bis zur nächsten Abrechnung erhalten. Bei einem Abo-Upgrade, also wenn ihr auf ein teureres Paket wechselt, können die Vorteile sofort genutzt werden.

