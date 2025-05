Schlechte Nachrichten für Marvel-Fans: Disney wirft Pläne für Avengers: Doomsday und Secret Wars über den Haufen

Schock für Marvel-Fans! Disney verschiebt die Release-Termine für Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars.

Marvel verschiebt gleich zwei Avengers-Filme

Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars verschieben sich jeweils um ein halbes Jahr. Das wurde nun von Disney und Marvel offiziell bestätigt. Demnach erscheint Avengers: Doomsday nicht mehr im Mai 2026, sondern jetzt im Dezember 2026. Dasselbe gilt für Avengers: Secret Wars, der jetzt im Dezember 2027 an den Start gehen soll (Quelle: Deadline).

Damit will das Unternehmen die Qualität der kostspieligen Produktionen sicherstellen. Erst vor Kurzem hat Kevin Feige, der Präsident von Marvel Studios angekündigt, einige Veränderungen an den Strukturen vornehmen zu wollen. Darunter fällt auch, dass es in Zukunft weniger Marvel-Serien auf Disney+ geben wird. Stattdessen soll der Fokus wieder mehr auf den Filmen liegen.

Marvel reagiert damit unmittelbar auf die bescheidenen Box-Office-Ergebnisse von Captain America: Brave New World und Thunderbolts.

Wird auch Spider-Man 4 verschoben?

Interessant ist allerdings, was mit Spider-Man: Brand New Day passiert. Der Film ist nach wie vor für Juli 2026 angesetzt und erscheint damit jetzt vor Avengers: Doomsday. Gut möglich also, dass Marvel den Film nutzen will, um auch inhaltlich auf den großen Clash mit Bösewicht Doctor Doom vorzubereiten.

Alternativ wäre es aber auch denkbar, dass Marvel den Film ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. Das wird vermutlich von den Dreharbeiten abhängen, die noch dieses Jahr starten soll. Gerüchten zufolge wird unter anderem in Marokko gedreht (Quelle: MCU - The Direct auf X).

So oder so: Avengers: Doomsday ist der große Hoffnungsträger für das angeschlagene MCU. Eine Trumpfkarte erwartet Marvel-Fans aber noch in diesem Sommer. So startet am The Fantastic Four: First Steps am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Hier steht wohl bereits fest, dass der Superhelden-Film auf die Ereignisse in Doomsday einzahlen wird. Erste Hinweise darauf gab es bereits in Thunderbolts, der aktuell noch im Kino läuft.