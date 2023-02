Haben die Leute sich am Marvel Cinematic Universe sattgesehen? Hat man es mit der Vielzahl an Filmen und Serien vielleicht etwas übertrieben? Derartige Überlegungen standen tatsächlich im Raum, doch ein Marvel-Blockbuster beweist jetzt das Gegenteil – und Disney+ kann wieder aufatmen.

Hier und da hatte man das Gefühl, dass die Zuschauer zuletzt etwas müde wurden bezüglich des MCU (Marvel Cinematic Universe) – zu viele Filme, zu viele Serien. Wer will oder kann da noch mitkommen? Doch „Black Panther: Wakanda Forever“ beweist jetzt das Gegenteil. Der jüngste Marvel-Blockbuster bricht einen Rekord bei Disney+.

Disney+ darf sich freuen: Rekord für Black Panther 2

Der Film legt laut Disney+ die weltweit meistgeschaute Streaming-Premiere eines MCU-Films hin. Als Maßstab werden hier die gestreamten Stunden innerhalb der ersten 5 Tage angelegt. Zur Erinnerung: „Black Panther: Wakanda Forever“ steht seit dem 1. Februar 2023 auf Disney+ zur Verfügung, im Kino war der Blockbuster im November 2022 gestartet.

Der zweite Black-Panther-Teil sorgt damit bei Disney+ für mehr Aufmerksamkeit als alle ursprünglichen Streaming-Premieren der bisherigen MCU-Filme. „Black Widow“, „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“, „Eternals“, „Doctor Strange In The Multiverse Of Madness“ und auch „Thor 4: Love And Thunder“ wurden in den ersten 5 Tagen jeweils weniger gestreamt. Leider gibt Disney+ nicht mehr Details bekannt, sodass der neue Rekord in Relation zu den bisherigen MCU-Premieren nicht besser eingeordnet werden kann. Dennoch: Der Erfolg von „Black Panther: Wakanda Forever“ auf Disney+ unterstreicht nach wie vor die Relevanz des MCU.

Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever | Offizieller Teaser

Mitverantwortlich für den Erfolg dürfte wohl auch die Neugier vieler Zuschauerinnen und Zuschauer sein. Tragischerweise starb der Darsteller des Black Panther, Chadwick Boseman, im Jahr 2020 viel zu jung im Alter von nur 43 Jahren. Eine Neubesetzung kam für die Macher des zweiten Teils nicht infrage. Doch wie würde man mit dem Tod des Marvel-Stars dramaturgisch umgehen? Wer die Antwort in Erfahrung bringen möchte, der muss „Black Panther: Wakanda Forever“ sehen.

Umgekehrtes Bild an den Kinokassen

Übrigens: An den Kinokassen wurde der Black Panther von Doctor Strange geschlagen. Dessen letzter Kinoauftritt im Frühjahr spielte weltweit über 955 Millionen US-Dollar in die Kassen von Disney, bei „Black Panther: Wakanda Forever“ waren es dagegen „nur“ etwas über 842 Millionen US-Dollar. Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz: Disney+ gewinnt kontinuierlich neue Kunden. Jeder neue Film kann also auch potenziell von immer mehr Leuten gesehen werden.

