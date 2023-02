Auch wenn der Zugriff auf Filme durch Streaming-Abos wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und weitere Anbieter deutlich erleichtert wurde, gibt es weiterhin viele Internetnutzer, die Filme lieber illegal streamen. Vor allem ein Marvel-Blockbuster war 2022 besonders gefragt bei den Filmpiraten.

Spider-Man: No Way Home wurde 2022 auf häufigsten illegal gestreamt

Kostenpflichtige Streaming-Dienste erfreuen sich heutzutage riesiger Beliebtheit. Viele deutsche Haushalte haben inzwischen ein oder sogar gleich mehrere Abos bei Netflix und Co. abgeschlossen, um stets Zugriff auf eine gigantische Auswahl an Filmen und Serien zu haben – ganz legal, versteht sich.

Trotzdem gibt es im Internet immer noch ein reichhaltiges Angebot an raubkopierten Inhalten von Kinofilmen und TV-Serien, das sich großer Beliebtheit erfreut. Doch welche Filme waren bei den Filmpiraten 2022 eigentlich besonders gefragt?

Variety kennt die Antwort und hat die Liste der Filme veröffentlicht, die 2022 besonders häufig raubkopiert oder illegal gestreamt wurden. Der absolute Spitzenreiter: Spider-Man: No Way Home. Der Marvel-Blockbuster kam im Dezember 2021 in die Kinos und hatte damit den Großteil des Jahres Zeit, von den Nutzern der illegalen Angebote angeschaut und heruntergeladen zu werden.

Satte 21 Prozent der illegalen Zugriffe der 10 meist raubkopierten Filme 2022 können auf den Marvel-Streifen mit Tom Holland in der Hauptrolle zurückgeführt werden.

Spider-Man: No Way Home – 2. Trailer

Wie sieht der Rest der Top 10 aus?

Platz 2 – The Batman – muss sich mit nur 13 Prozent zufriedengeben. Obwohl es Warner Bros. durchaus recht sein dürfte, dass sie sich nicht den Spitzenplatz dieser fragwürdigen Top 10 sichern konnten. Die weiteren Platzierungen sehen wie folgt aus:

Platz 3: Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 10 %

Platz 4: Thor: Love and Thunder – 9 %

Platz 5: Black Adam – 9 %

Platz 6: Uncharted – 8 %

Platz 7: Eternals – 8 %

Platz 8: Top Gun: Maverick – 8 %

Platz 9: Jurassic World Dominion – 7 %

Platz 10: Encanto – 6 %

Es gibt immer mehr Streaming-Anbieter – und deren Abos werden immer teurer. Ein Grund dafür, dass illegale Streams auch heute noch so populär sind?

Was beim Betrachten der Top 10 ins Auge sticht: Vor allem Superhelden-Filme des Marvel- und DC-Universums scheinen bei den Raubkopierern sehr gefragt zu sein – das mag aber auch daran liegen, dass die Streifen des MCU und DCU allgemein eine große Zuschauerschaft haben. Doch diese Tatsache dürfte Sony Pictures wohl kaum über die potenziellen Umsatzeinbußen hinwegtrösten.