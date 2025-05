Wichtig für Final Destination 6: Nur ein Streamingdienst hat die ganze Reihe im Abo

Welcher Streamer zeigt die blutigen Final-Destination-Filme im Abo?

Netflix zeigt Final Destination 1 bis 5 im Abo

Wollt ihr euch demnächst Final Destination 6: Bloodlines im Kino ansehen? Dann ist Netflix eure erste Anlaufstelle. Auf der Streamingplattform findet ihr jetzt alle fünf Vorgänger. Aber nicht wundern: Teil 4 heißt The Final Destination.

Los gehts mit dem ersten Teil aus dem Jahr 2000:

Im Anschluss an diesen Horror-Marathon seid ihr ideal vorbereitet auf den neuesten Film der Reihe. Für einen ersten Vorgeschmack haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Übrigens: Die ersten drei Teile gibt es alternativ auch auf RTL+. Ein Netflix-Abo ist also nicht zwangsläufig notwendig, um in die Welt von Final Destination einzusteigen. Über diese Links könnt ihr die Filme bei RTL+ abrufen:

Fun Fact am Rande: Technisch gesehen spielt der fünfte Teil vor den anderen Ablegern. Wer also chronologisch vorgehen will, der sollte mit Final Destination 5 beginnen. An und für sich könnt ihr aber jeden Teil als eigenständige Geschichte betrachten. Die Handlung ist ja ohnehin nur schmückendes Beiwerk.

Presse und Publikum feiern Final Destination 6

Seit dem 15. Mai läuft Final Destination 6: Bloodlines in den Kinos. Damit wird die Reihe nach 14 Jahren endlich fortgesetzt und ganz offenbar hat sich die lange Wartezeit gelohnt, denn bei Presse und Publikum schneidet das blutige Fest herausragend gut ab. So sind derzeit 93 Prozent aller Pressestimmen positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt das Empire Magazine:

Lachen Sie, während Sie kotzen. Dieser lustiger Reboot ist vollgepackt mit liebevollen Anspielungen und grausamen Tötungen, während es Tony Todd Lebewohl sagt. Hätte der Film auch „Ultimate Destination“ heißen können?

