DF1: Live-Stream kostenlos am PC, TV & Smartphone sehen

DF1 könnt ihr kostenlos und legal im Live-Stream verfolgen, egal ob ihr unterwegs seid oder der Fernseher im Wohnzimmer gerade besetzt ist. Erfahrt hier, wie ihr das Programm des bayrischen Free-TV-Senders DF1 im Browser oder mit verschiedenen Apps, auf dem Smartphone, Computer und TV sehen könnt.

Offizieller DF1-Live-Stream

DF1 bietet auf seiner Webseite einen offiziellen, kostenlosen Live-Stream des Senders an. Diesen könnt ihr am PC wie Smartphone einfach über euren Browser erreichen und einschalten. Lediglich mit etwas Werbung müsst ihr vor dem Start des Live-Streams leben:

Eine eigene App für Mobilgeräte gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht von DF1. Ihr könnt aber auch eine der Apps, der kostenlosen TV-Streamingdienste nutzen, die wir im nächsten Abschnitt besprechen. Wie ihr DF1 über Kabel und Satellit empfangen könnt, lest ihr hier.

Weitere (kostenfreie) Live-Streams von DF1

Wenn ihr nicht jedes Mal die Webseite ansurfen möchtet, findet ihr den kostenlosen Live-Stream von DF1 fast bei allen deutschen TV-Streamingdiensten. So könnt ihr den Sender in HD-Qualität ohne kostenpflichtiges Abo bei Joyn, Waipu TV, Zattoo und Samsung TV Plus sehen. Auch im kostenpflichtigen Angebot von Magenta TV, Vodafone und o2 TV findet ihr den DF1-Live-Stream, falls ihr hier bereits ein Abo abgeschlossen habt.

Einen Überblick über die 4 kostenlosen Dienste, die unter anderem den HD-Live-Stream von DF1 anbieten und was diese sonst noch anbieten, erfahrt ihr hier in der Übersicht:

Joyn Waipu TV Zattoo Samsung TV Plus Pro & Contra über 60 Sender

über 60 Sender Mediathek

Mediathek Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen (nur PLUS+)

Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen (nur PLUS+) Exklusive Inhalte (nur PLUS+)

Exklusive Inhalte (nur PLUS+) Pay-TV-Sender (nur PLUS+)

Pay-TV-Sender (nur PLUS+) Je nach Paket nur SD-Qualität über 200 Sender

über 200 Sender Waiputhek

Waiputhek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Sendung pausieren

Sendung pausieren zubuchbare Pay-TV-Sender

zubuchbare Pay-TV-Sender Je nach Paket nur SD-Qualität über 200 Sender

über 200 Sender Zattoothek

Zattoothek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Restart und Live-Pause

Restart und Live-Pause zubuchbare TV-Pakete

zubuchbare TV-Pakete Je nach Paket nur SD-Qualität über 140 Sender

über 140 Sender Pause

Pause nur auf Samsung-Geräten (Smart-TV, Smartphone, Tablet)

nur auf Samsung-Geräten (Smart-TV, Smartphone, Tablet) wenig herkömmliche Sender

wenig herkömmliche Sender viel Werbung Produktdetails Monatsabos Kostenlos

PLUS+ (6,99 €) Kostenlos

Comfort (7,49 €)

Perfect Plus (12,99 €) Kostenlos

Premium (9,99 Euro)

Ultimate (13,99 Euro) Kostenlos Parallele Streams 1 bis 3 2 bis 4 1 bis 4 Unbegrenzt Verfügbar bei

Sendung verpasst – Stream der Mediathekt

Die offizielle Webseite dient auch als Mediathek für einige der Sendungen, die ihr auf DF1 im linearen Programm sehen könnt. Habt ihr eine Sendung verpasst, könnt ihr die Tage darauf hier nachschauen, ob ihr sie online im Stream nachholen könnt.

Alternativ sind in den kostenpflichtigen Abo-Optionen der oben besprochenen TV-Streamingdienste häufig auch ein Online-Recorder enthalten, bei dem ihr Sendungen zum später Schauen aufnehmen könnt.

