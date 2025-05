Spart euch das Kinoticket: Beliebter Blockbuster ab sofort im Stream bei Amazon

Erst letzten Monat ist dieser Mega-Erfolg im Kino gestartet und schon jetzt könnt ihr euch den beliebten Film im Stream bei Amazon ansehen.

Ab jetzt im Stream: Ein Minecraft Film

Obwohl Ein Minecraft Film aktuell noch extrem erfolgreich im Kino läuft, könnt ihr euch die Videospielverfilmung auch ab sofort im Heimkino ansehen. Über Amazon, Apple, Sky und Co. ist es möglich, den Blockbuster für rund 16 Euro auszuleihen. Alternativ könnt ihr euch die digitale Version aber auch dauerhaft für 19,99 Euro in UHD-Auflösung kaufen. Die Entscheidung liegt bei euch:

Damit setzt der Minecraft-Film einen Trend fort, der schon seit Jahren immer mehr an Fahrt aufnimmt. So werden große Kinofilme, unabhängig von ihrem kommerziellen Erfolg an den weltweiten Kassen, immer früher auch digital vertrieben. Das bringt vor allem preisliche Vorteile mit sich.

Denn immerhin liegt der durchschnittliche Preis für ein Kinoticket bei ungefähr 10 Euro pro Person in Deutschland (Quelle: Statista). Eine Familie mit zwei Kindern müsste für den Minecraft-Film also mit 40 Euro rechnen – Anreise und Verpflegung nicht mit eingerechnet. Im Heimkino kostet der Film dagegen maximal 20 Euro und das unabhängig von der Personenanzahl.

Darüber hinaus läuft man auf diese Weise nicht Gefahr, dem irren Internet-Trend vom Chicken Jockey zum Opfer zu fallen. Gemeint ist damit eine spezielle Szene, bei der Schauspieler Jack Black Chicken Jockey, in der deutschen Fassung Hühner Jockey, sagt, woraufhin der Kinosaal komplett eskaliert. Das hat weltweit zu völlig zerstörten und beschmutzten Einrichtungen geführt (Quelle: ABC News).

Ein Minecraft-Film: Ein Mega-Erfolg im Kino

Wie lange Ein Minecraft Film noch regulär in den Kinos laufen wird, bleibt abzuwarten. Vermutlich könnt ihr euch den Streifen noch im Juni ohne Probleme auf der großen Leinwand ansehen. Im Juli starten dann mit Superman, Jurassic World: Die Wiedergeburt und The Fantastic Four: First Steps gleich drei große Blockbuster, die aller Voraussicht nach die Kinokassen dominieren werden.

An den Erfolg von Ein Minecraft Film heranzukommen, wird allerdings gar nicht so leicht sein. Die Videospielverfilmung hat bis jetzt 930 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Noch erfolgreicher war nur der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2.