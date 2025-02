Neuer Minecraft-Trailer macht sogar mir Lust auf den Film – obwohl ich das Spiel sterbenslangweilig finde

Minecraft will in Kürze auch das Kino erobern und schaut man sich die Kommentare unter dem finalen Trailer an, kann er Film es durchaus schaffen. Sogar mich, einen Minecraft-Muffel, hat der Trailer nun überzeugt.

Minecraft Movie: Von der Pixelwelt ins Popcorn-Kino

Am 4. April 2025 bringt Warner Bros. den Minecraft-Film auf die große Leinwand. Die Live-Action-Adaption des Kultspiels folgt einer Gruppe von Außenseitern, die in die Minecraft-Welt gesogen werden. Nach dem ersten Trailer waren die Reaktionen noch gemischt – doch inzwischen hat sich die Stimmung gedreht.

Während andere Videospielverfilmungen oft auf subtile Anspielungen setzen, geht A Minecraft Movie aufs Ganze: Jack Black & Co. werfen nicht nur mit bekannten Items um sich, sie rufen auch ihre Namen laut dazu – und das mit einer ordentlichen Portion Humor. Der finale Trailer zeigt ikonische Spielmechaniken wie den Wassereimer als Fallschutz oder die Aktivierung des Nether-Portals.

Statt Gaming-Elemente realistisch umzudeuten, bleibt der Film dem Original treu. Eine epische Schmiedeszene? Fehlanzeige. Stattdessen sieht man, wie ein Charakter ein Diamantschwert exakt so auf dem Crafting-Table zusammensetzt, wie es die Spieler kennen – schnell und direkt. Auch die Gegner sind unverändert, bis hin zum legendären Chicken Jockey.

Trailer überzeugt selbst Skeptiker

A Minecraft Movie wird kein tiefgründiges Fantasy-Epos – und will das auch gar nicht sein. Der Film setzt auf eine Mischung aus Spiel-Nostalgie, Humor und Abenteuer, was offenbar gut ankommt. Ein YouTube-Kommentar bringt es auf den Punkt: „Okay, ihr habt gewonnen. Jetzt freue ich mich auf den Film.“

Und tatsächlich: Selbst mich, einen erklärten Minecraft-Muffel, hat der Trailer gepackt. Das Spiel fand ich bisher sterbenslangweilig – vielleicht fehlt mir einfach die Kreativität dafür. Doch dieses Spektakel lasse ich mir nicht entgehen.

