Minecraft: Alles über Editionen, Preise und Serverkosten

Der Fantasie sind beim Minecraft-Spielen keine Grenzen gesetzt – sofern sich alles mit den beliebten Bauklötzchen und der kultigen Pixelgrafik darstellen lässt. Für die zahllosen Stunden Spielspaß, die Minecraft verspricht, müsst ihr je nach Edition etwas in die Tasche greifen. Hier erfahrt ihr, welche Editionen es gibt, wie viel sie kosten und wo ihr sie kaufen könnt.

Das Aufbau-Rollenspiel Minecraft gibt es inzwischen für die verschiedensten Plattformen. Ob PC, iPhone, Android, PlayStation oder eine andere Konsolen: die Kosten für das Spiel unterscheiden sich je nachdem, worauf ihr das Spiel starten wollt.

Anders als bei anderen Online-Spielen bezahlt ihr den Preis nur einmalig: Es fallen also für das Grundspiel keinerlei monatliche Kosten an. Lediglich wenn ihr einige zusätzliche Optionen hinzubuchen wollt, werden diese monatlich abgerechnet. Hierbei handelt es sich aber um keine Kosten, die direkt in Minecraft anfallen.

Ist Minecraft kostenlos spielbar?

Auch wenn das Spiel an sich nicht kostenlos ist, gibt es eine kostenlose Demo-Version, die ihr anzocken könnt, bevor ihr euch für den Kauf entscheidet. Die Spielzeit in der riesigen Welt ist dabei allerdings auf 90 Minuten beschränkt. Auch als App gibt es eine Minecraft-Version, die man zeitlich begrenzt gratis auf dem Android-Smartphone spielen kann:

Minecraft-Demoversion Mojang

Auf welchen Plattformen kann Minecraft gespielt werden?

Hier habt ihr die Qual der Wahl, denn mittlerweile gibt es Minecraft wahrscheinlich auf allen Plattformen, die euch nur einfallen, zu kaufen. Folgende Plattformen werden von Minecraft unterstützt:

PC (Windows/Mac/Linux)

iOs

Android/Chromebook

Xbox

Playstation

Nintendo

Amazon Fire

Welche Editionen gibt es?

Die Java Edition ist exklusiv für PC, während die Bedrock Edition auf mehreren Plattformen (z. B. PC, Konsolen, Mobilgeräte) läuft und plattformübergreifendes Spielen ermöglicht. Die Education Edition richtet sich an Schulen und enthält spezielle Lerninhalte sowie Funktionen für den Unterricht. Alle anderen Editionen wurden eingestellt oder in die zwei Editionen integriert.

Java-Edition : Das Original, welches durch Mods verändert werden kann. Es gibt keine kostenpflichtigen Inhalte.

: Das Original, welches durch Mods verändert werden kann. Es gibt keine kostenpflichtigen Inhalte. Bedrock-Edition: Ursprünglich für mobile Geräte unter dem Namen Pocket Edition konzipiert. Kann in Gegensatz zu der Java-Version nicht modifiziert werden. Hat einen Marktplatz mit kostenpflichtigen Inhalten und Add-Ons. Kann auf Konsolen im Split-Screen gespielt werden.

Ursprünglich für mobile Geräte unter dem Namen Pocket Edition konzipiert. Kann in Gegensatz zu der Java-Version nicht modifiziert werden. Hat einen Marktplatz mit kostenpflichtigen Inhalten und Add-Ons. Kann auf Konsolen im Split-Screen gespielt werden. Education-Edition: Spezielle Version mit Unterrichtsressourcen, einer Programmierumgebung und Steuerungsfunktionen für die Lehrkraft.

Hinweis: Wollt ihr mit euren Freunden spielen, müsst ihr darauf achten, dass ihr dieselbe Version besitzt! Mehr dazu erfahrt ihr hier: Crossplay bei Minecraft

Zudem gibt es beim Kauf verschiedene Bundles, die je nachdem gewisse Boni für euch bereithalten:

Minecraft Standard Edition : Beinhaltet sowohl Bedrock Edition (Windows) als auch Java Edition (MAC/Linux/Windows)

: Beinhaltet sowohl Bedrock Edition (Windows) als auch Java Edition (MAC/Linux/Windows) Minecraft Starter Collection (PS4): Beinhaltet das Grundspiel, Little Big Planet Mashup, Mashup Griechische Mythologie, Texturpaket Stadt, Skinpaket 1, 700 Minecoins

Beinhaltet das Grundspiel, Little Big Planet Mashup, Mashup Griechische Mythologie, Texturpaket Stadt, Skinpaket 1, 700 Minecoins Minecraft Deluxe Collection : Beinhaltet Bedrock Edition, Java Edition, 1600 Minecoins, 5 Karten, 1 Textur-Pack, 5 CC-Gegenstände, 3 Emotes, 3 Skinpacks

: Beinhaltet Bedrock Edition, Java Edition, 1600 Minecoins, 5 Karten, 1 Textur-Pack, 5 CC-Gegenstände, 3 Emotes, 3 Skinpacks Minecraft Play with Friends: iOS-Version von Minecraft

Minecraft kaufen: Die Qual der Wahl

Minecraft ist auf verschiedenen Plattformen erhältlich, sowohl digital als auch in physischer Form. Je nach Edition kann das Spiel im offiziellen Minecraft-Store, in den Konsolen-Stores oder bei Drittanbietern gekauft werden. Die folgende Tabelle gibt eine detaillierte Übersicht über die verfügbaren Kaufmöglichkeiten und Plattformen.

Ursprünglicher Artikel vom 4. Februar 2016, zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2025, Preise können variieren.

Minecraft bei inoffiziellen Anbietern: Haltet euch lieber davon fern

Natürlich gibt es neben den offiziellen Verkaufsstellen auch viele andere Verkäufer im Netz. Während Plattformen wie Instant Gaming seriös wirken, sind Seiten wie MMOGA, G2A oder Kinguin eher zwielichtig und rufen nicht grundlos einige Bedenken auf.

Wenn es blöd läuft, funktioniert der günstige Key von einer solchen Seite nachher doch nicht und ihr bleibt auf den Kosten sitzen. Stattdessen könnt ihr, solltet ihr eher knapp bei Kasse sein, Seiten wie idealo nutzen, um Preise zu vergleichen und auch zu sehen, wie tief der Preis gehen kann.

Wenn es finanziell nicht für die legale Vollversion reicht, könnt ihr stattdessen Minecraft Classic völlig kostenlos im Browser eurer Wahl spielen: Minecraft Classic spielen

Kosten Minecraft Updates etwas?

Nein, Updates sind kostenlos. Da man die Vollversion besitzt, läuft das Spiel auch ohne Update weiter und ihr könnt nach dem Kauf des Releases Minecraft kostenlos spielen. Dennoch kann man noch nicht sagen, ob für spezielle neue Features in künftigen Updates Geld verlangt wird.

Wie viel kostet Minecraft Realms?

Minecraft Realms ist im Gegensatz zum kostenlosen Minecraft-Server ein kostenpflichtiges Online-Serverangebot von Mojang. Das vereinfacht Multiplayer-Spiele, da kein eigener Server eingerichtet werden muss.

Die Konfiguration des Servers übernimmt Minecraft Realms und stellt Server zur Verfügung. Server sind unabhängig von den Spielern und ihren Rechnern verfügbar, schlagen monatlich aber mit ca. 10 Euro zu Buche. Der Preis fällt aber nur für den Besitzer eines Realms an, Freunde können kostenlos mitmachen.

Minecraft-Server mieten

Bezüglich der Minecraft-Kosten sollte man auch die Serverkosten bedenken. Wenn man Minecraft für den PC zu zweit oder dritt zocken möchte, ist ein Minecraft-Server kostenlos. Den könnt ihr ohne Weiteres selbst erstellen und so mit euren Freunden losspielen. Aber wie sieht es aus, wenn mehr Spieler dem Server beitreten sollen oder dieser gar öffentlich sein soll?

Wenn er öffentlich zugängig sein soll und ihr fremde Spieler willkommen heißt, könnt ihr euch einen Minecraft-Server mieten. Die Kosten liegen hierbei je nach Rechenpower und Spieleranzahl durchschnittlich zwischen 30 Euro und 60 Euro. Bei Nitrado kostet ein öffentlicher Server für vier Personen 0,99 Euro pro Tag, bis 200 Spieler gibt es Angebote ab 3,99 Euro.

