Minecraft: So heilt ihr die Zombie-Villager

Ihr seid in Minecraft unterwegs und stoßt auf einen Zombie-Villager? Keine Sorge, ihr müsst ihn nicht gleich beseitigen – mit der richtigen Strategie könnt ihr ihn sogar retten. In diesem Guide zeigen wir euch, wie Zombie-Dorfbewohner entstehen, wie ihr sie heilt und welche Vorteile euch das bringt.

Zombie-Villager in Minecraft: Wer sind sie und woher kommen sie?

Zombie-Dorfbewohner (engl: zombie villager) sind eine spezielle Art von Zombies in Minecraft, die infizierte Versionen normaler Dorfbewohner darstellen. Sie entstehen, wenn ein Dorfbewohner von einem Zombie getötet wird (je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich wahrscheinlich) oder können auch mit einer Chance von 5 % anstelle von anderen Monstern spawnen.

Zombie-Villager unterscheiden sich von normalen Zombies hauptsächlich durch ihr Äußeres: So könnt ihr in ihrer Kleidung immer noch ihren vorherigen Beruf erkennen kann. Auch erkennt ihr an dem Aussehen der Zombie-Villager, aus welchem Biom diese kommen. Außerdem können sie in Gegensatz zu normalen Dorfbewohnern nicht ertrinken.

Zombie-Villager heilen: geht das?

Egal, ob sie durch einen anderen Zombie erschaffen wurden oder natürlich entstanden sind – mit den richtigen Materialien könnt ihr jeden Zombie-Villager wieder zurückverwandeln. Dafür benötigt ihr:

Einen goldenen Apfel : Er entsteht aus einem Apfel umringt mit 8 Goldbarren.

: Er entsteht aus einem Apfel umringt mit 8 Goldbarren. Den Effekt „Schwäche“: Hierfür nutzt ihr am besten einen Wurftrank der Schwäche, den ihr am Braustand herstellen könnt. Für den Braustand benötigt ihr Steinblöcke, Lohenruten (die ihr im Nether erbeuten könnt) und den daraus gewonnenen Lohenstaub als Brennstoff für den Braustand. Um den Trank zu brauen, braucht es außerdem eine mit Wasser gefüllte Glasflasche, Schwarzpulver und ein fermentiertes Spinnenauge (wofür neben dem Auge auch Zucker und brauner Pilz benötigt werden).

Mithilfe eines Braustands könnt ihr den Trank der Schwäche brauen. (© Screenshot spieletipps)

Weil die Heilung etwas Zeit benötigt, solltet ihr zuerst sicherstellen, dass der Zombie-Villager nicht der Sonne ausgesetzt wird. Sperrt ihn dafür am besten ein. Ist das getan habt, könnt ihr den Heilvorgang starten:

Werft den Wurftrank der Schwäche auf den Zombie. Wenn ihr kleine Wirbel aus dem Zombie-Bewohner aufsteigen seht, habt ihr ihn erfolgreich mit Schwäche belegt. Wendet den Goldenen Apfel auf den Zombie an. Dadurch bekommt er rote Augen. Außerdem hört ihr ein lautes Zischen und er beginnt zu zittern. Das bedeutet, dass die Verwandlung gestartet ist. Nun müsst ihr nur auf die Heilung warten, die ca. 2-5 Minuten dauert. Ihr könnt die Heilung etwas beschleunigen, indem ihr in einem Umkreis von 9x9x9 Blöcken Betten und Eisengitter platziert. Aber Vorsicht: Solange die Heilung nicht abgeschlossen ist, ist der Zombie sogar noch stärker als sonst.

Wenn der Zombie-Villager geheilt ist, könnt ihr wieder ganz normal mit ihm handeln. Falls ihr vor seiner Verwandlung schon mit ihm gehandelt habt, behält er sogar seine Angebote.

Die Wirbel und roten Augen zeigen, dass der Zombie-Villager bald geheilt sein wird. (© Screenshot spieletipps)

ErikOnHisPeriod zeigt euch auf seinem Kanal ebenfalls, wie ihr Zombie-Villager heilen könnt.

