Minecraft: Pferde finden, zähmen, reiten und züchten

Pferde sind äußerst nützliche Tiere in Minecraft, schließlich könnt ihr euch schneller fortbewegen, höher springen und erleidet weniger Hunger beim Reisen. So könnt ihr Pferde finden, reiten, zähmen und vermehren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wo ihr Pferde finden könnt

Auf der Suche nach Pferden solltet ihr euch in Biome wie Ebenen oder Sonnenblumen-Ebenen begeben. Die Reittiere bewegen sich meist in Gruppen fort und halten sich auch gerne in Savannen auf.

Anzeige

Außerdem könnt ihr mit etwas Glück einige Pferde in Dörfern finden, die in Pferche eingesperrt wurden.

So könnt ihr ein Pferd zähmen

Ein Pferd zu zähmen erfordert etwas Geduld und Durchhaltevermögen, schließlich müsst ihr immer wieder aufsteigen, bis es euch akzeptiert. Wollt ihr ein Pferd zähmen, geht ihr wie folgt vor:

Nähert euch dem Pferd mit leerer Hand – ihr dürft kein Werkzeug, keine Waffe oder einen anderen Gegenstand in der Hand halten.

– ihr dürft kein Werkzeug, keine Waffe oder einen anderen Gegenstand in der Hand halten. Um aufzusteigen, blickt ihr Richtung Pferd und drückt die rechte Maustaste bzw. den linken Trigger auf Konsolen (L2 oder LB).

auf Konsolen (L2 oder LB). Das Pferd wird euch womöglich mehrmals abwerfen. Ihr müsst immer wieder aufsteigen.

Sobald ihr Herzchen seht, hat euch das Pferd lieb und es ist gezähmt.

Anzeige

Um das Zähmen etwas zu beschleunigen, könnt ihr das Pferd mit Weizen oder goldenen Äpfeln füttern. Es wird euch dadurch deutlich schneller ins Herz schließen.

Anzeige

Ein Pferd reiten und einen Sattel finden

Zwar könnt ihr Pferde auch ohne Sattel reiten, dafür könnt ihr das Reittier nicht steuern und in die gewünschte Richtung bewegen. Einen Sattel könnt ihr nicht selbst herstellen, eine erhöhte Spawnrate gilt aber für folgende Fundorte:

Dungeons

Netherfestungen

Wüstentempel

Dschungeltempel

Nether-Bastionen

Wüsten- und Plünderer-Außenposten

Antike Städte

Altäre von Waldanwesen

Am häufigsten werdet ihr Sättel in Dungeons und Netherfestungen finden. Konntet ihr einen finden, müsst ihr das Pferd damit ausrüsten. Öffnet dafür das Inventar eures Reittieres mit Shift + Rechtsklick bzw. Dreieck oder Y und setzt den Sattel in den Ausrüstungsslot.

Alternativ solltet ihr euer Glück bei Dorfbewohnern versuchen, die euch manchmal Sättel zum Tausch anbieten. Auch beim Angeln kann ein Sattel an der Leine hängen. Wenn ihr so gar keinen finden könnt, sind die Cheats und Konsolenbefehle eure letzte Hoffnung.

Anzeige

Pferde züchten oder vermehren

Ihr liebt Reittiere und wollt noch mehr Pferde züchten? Dann benötigt ihr mindestens zwei gezähmte Pferde und eine Menge Futter.

Im ersten Schritt müssen die beiden Pferde nah beieinander sein. Das funktioniert zum Beispiel ganz einfach über einen Zaun. Füttert nun beide Reittiere mit goldenen Äpfeln oder goldenen Karotten, bis Herzchen über ihren Köpfen schweben.

Die Pferde werden sich annähern und ein Fohlen wird geboren. Alternativ könnt ihr ein Pferd übrigens auch mit einem Esel kombinieren. Daraus entsteht ein Maultier. Damit das Fohlen schneller wächst, füttert ihr es mit Weizen, Zucker, Äpfeln oder Heuballen.

Da Pferde unterschiedliche Werte für Gesundheit, Geschwindigkeit und Sprunghöhe haben können, lohnt es sich, mit der Züchtung von Reittieren zu experimentieren.