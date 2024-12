„(…in Minecraft)“: Was bedeutet das Meme?

In sozialen Netzwerken wie X, Instagram oder Reddit findet man immer wieder Beiträge, die mit den Worten „in Minecraft“ beendet werden. Was meint man damit und was soll dieser Zusatz?

„Ich will deine Beine brechen (in Minecraft)“, „ich nehme gerne Drogen (in Minecraft)“ – so oder so ähnlich lauten die entsprechenden Beiträge. Vorangestellt ist meistens eine kriminelle oder moralisch fragwürdige Handlung.

Was meint man mit „in Minecraft“?

Der Zusatz „in Minecraft“ steht meistens in Klammern am Ende eines Beitrags. Es soll eine wilde Mitteilung abschwächen. Meistens sind damit illegale, möglicherweise sogar strafbare Handlungen markiert. Mit dem Abschluss „in Minecraft“ gibt der Absender an, dass die Aussage gar nicht auf das echte Leben bezogen ist, sondern lediglich auf das beliebte Aufbauspiel. Einige Beispiele für das Meme in deutscher Sprache:

„in Minecraft“ als Kommentar: Hilft das gegen Strafen?

Das „in Minecraft“-Meme soll Ankündigungen zu brutalen, moralisch fragwürdigen oder verbotenen Handlungen abschwächen. Der Absender meint eine Aussage also nicht so, wie sie da steht. Illegale Aktivitäten sollen nicht im realen Leben, sondern lediglich in der virtuellen Welt von Minecraft durchgeführt werden. Normalerweise sind solche Aussagen als Spaß gemeint und das „in Minecraft“-Muster ist lediglich eine humorvolle Methode, um wilde Aussagen in mehr oder weniger humorvoller Form zu verpacken.

Gleichzeitig ist der Zusatz „in Minecraft“ kein Freifahrtschein für Beleidigungen oder Drohungen im Netz. Strafbare Inhalte können damit also möglicherweise nicht abgeschwächt werden und der Hinweis, sein Vorhaben nur auf das Spiel zu beschränken, schützen je nach Art der Aussage nicht vor einer Anzeige oder einem Strafverfahren.

