Heast: Was bedeutet das Jugendwort?

In der Netz- und Jugendsprache stößt man auf viele Begriffe, die man nicht versteht. Vor allem im österreichischen Bereich hört und liest man oft das Wort „Heast“. 2024 wurde der Begriff in Österreich sogar zum Jugendwort des Jahres ernannt. Was bedeutet „Heast“ in der Jugendsprache und wie wird es verwendet?

Anders als viele Begriffe aus der Netzsprache ist „Heast“ keine neue Kreation, sondern befindet sich bereits seit Jahrzehnten im Sprachschatz der Österreicher. Der Ausdruck wird vor allem im Wiener Raum verwendet.

Was bedeutet „Heast“ auf Deutsch?

Eine eindeutige Erklärung gibt es für „Heast“ nicht. Es leitet sich ab vom Satz „Hörst du“, kann aber in vielen Situationen verwendet. Allgemein nutzt man es, um auf eine Aussage genauer hinzuweisen oder sie zu verstärken. Entsetzen, Verwunderung oder Überraschung lässt sich damit ebenfalls ausdrücken. Es kann aber auch als Füllwort verwendet werden. Wenn man jemanden ansprechen möchte, ohne seinen Namen zu nennen, kann man ebenfalls „Heast“ sagen. Einige Beispiele für die Verwendung des Worts:

„Heast, ich hab mein Frühstück vergessen!“

„Heast, was quatschst du mich so an?“

„Heast, was macht du da?“

„Heast, das kann nicht dein ernst sein?“

Einige weitere Beispiele für die Nutzung bei X (früher Twitter):

Wie wird „Heast“ ausgesprochen?

„Heast“ wird nicht Englisch ausgesprochen. Der „a“-Laut ist also zu hören und es klingt wie “heaßt“. Das Wort wird von deutschen Nutzern kaum verwendet, ist jedoch in Österreich ein beliebter Ausdruck in der Umgangssprache. 2024 wurde das Wort dort zum Jugendwort des Jahres gekürt. Die Wahl feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In den letzten Jahren waren unter anderem „Brakka“, „smash“, „cringe“ und „Oida“ die Sieger. Diese Begriffe finden sich auch im Sprachschatz der Internetnutzer in Deutschland. In Deutschland wurde „Aura“ zum Jugendwort des Jahres 2024 gewählt.

