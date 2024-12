Harry-Potter-Serie: Möglicher Snape-Darsteller sorgt für viel Aufregung

Hat die kommende Harry-Potter-Serie ihren Snape gefunden? Laut einem Bericht vom Hollywood Reporter hat der farbige Schauspieler Paapa Essiedu gute Aussichten auf die wichtige Rolle. Das sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen.

Ein schwarzer Snape und das Internet tobt

Es ist zwar gar nicht offiziell, aber dennoch verbreitet sich die Meldung wie ein Lauffeuer im Internet: Der britische Schauspieler Paapa Essiedu (Gangs of London) könnte in der geplanten Harry-Potter-Serie von HBO die Rolle von Severus Snape übernehmen. Die Meldung geht auf einen Bericht vom Hollywood Reporter zurück und ist demnach als vertrauenswürdig einzustufen.

Allein die Möglichkeit, dass Severus Snape in der Serie von einem farbigen Darsteller verkörpert werden könnte, sorgt derzeit für viel Aufregung in den sozialen Medien. Neben rassistischen Kommentaren und diversen Woke-Vorwürfen wird auch die Buchvorlage oft als Gegenargument angebracht. Immerhin wird Snape in den Büchern von J.K. Rowling als bleich- beziehungsweise blasshäutig beschrieben.

Viele User, allen voran auf X, wünschen sich lieber einen Schauspieler wie Adam Driver (Star Wars: Das Erwachen der Macht) in der Rolle, da dieser nicht nur auf die Roman-Beschreibung passt, sondern optisch auch dem verstorbenen Snape-Darsteller Alan Rickman ähnelt.

Harry-Potter-Serie erscheint vermutlich 2027

Aber wie bereits erwähnt, ist Paapa Essiedu lediglich ein möglicher Kandidat für die Rolle. Das Getöse im Netz ist also vorerst viel heiße Luft um Nichts. Da die Harry-Potter-Serie aller Voraussicht nach ohnehin erst 2027 erscheinen wird, kann und wird sich auch noch viel bis zum Release ändern.

Noch viel spannender wird ohnehin, wer die drei Hauptdarsteller, also Harry, Ron und Hermine in der Serie spielen wird. HBO sucht bereits nach Kindern zwischen 9 und 11 Jahren. Ein Thema, das auch unseren Kollegen Martin beschäftigt:

