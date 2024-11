Twitch-Millionäre: Diesen Luxus gönnen sich Streamer wie Monte, Trymacs und Co.

Diese Content Creator verdienen mit Videos und Streaming auf Twitch Millionen. (Pappaplatte & Trymacs & MonatanBlack & Logan Paul) 1 / 7

MontanaBlack, Trymacs und Co. stellen eindrucksvoll unter Beweis: Ja, mit zocken kann man Geld verdienen – und das nicht zu knapp. Auf Social-Media präsentieren sie gern mal, wofür sie ihr hart erarbeitetes Geld ausgeben.

5 Millionen Euro für eine Pokémon-Karte

Streaming hat sich vom einfachen Hobby zum knallharten Business entwickelt. Bekannte deutsche Streamer wie MontanaBlack oder Trymacs verdienen Hunderttausende Euro mit ihren Subs und Zuschauer-Spenden. Amerikanische Streamer wie Logan Paul machen sogar Millionen.

Und diesen Reichtum stellen die Influencer in den sozialen Median auch reichlich zur Schau. Überwiegend auf Instagram. Von der Luxuskarosse bis zur sündhaften teuren Pokémon-Karte ist so ziemlich alles dabei. In dieser Bildstrecke stellen wir euch einige der heftigsten Beispiele vor: