Dubai-Schokolade günstig selbst machen: Aldi entzaubert TikTok-Hype

Die Dubai-Schokolade ist aktuell in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Viele wollen die fast schon obszön teure Schokolade probieren und legen dafür richtig viel Geld hin. Wenn ihr auch Lust drauf habt, aber kein Vermögen für ein paar Gramm Schokolade ausgeben wollt, dann hilft euch Aldi dabei, die Dubai Schokolade einfach selbst zu machen.

Mit Aldi-Produkten Dubai-Schokolade selbst machen

Der TikTok-Hype um die Dubai-Schokolade ist ungebrochen. Immer mehr Händler verkaufen die 15 Euro teure Süßigkeit und bedienen so den riesigen Bedarf. Doch was machen die Sparfüchse? Die können sich die Dubai Schokolade einfach selbst machen. Aldi hat dafür die wichtigsten Zutaten (Quelle: Aldi Nord).

Anzeige

Folgende Zutaten benötigt ihr:

MOSER ROTH Premium-Chocolade Edel Vollmilch oder Edel Bitter, 125- Gramm-Packung für 1,49 Euro

GUT BIO Pistaziencreme, 200-Gramm-Glas für 2,99 Euro

Engelshaar

Sesampaste

Anzeige

Wenn ihr kein Engelshaar kaufen wollt (bei Amazon anschauen), könnt ihr dieses auch selbst herstellen. Unsere Kollegen von T-Online verraten euch, wie das geht.

Mit diesen vier Zutaten könnt ihr euch die Dubai Schokolade dann selbst herstellen. Dabei könnt ihr die Schokolade schmelzen und eigene Tafeln mit Füllung herstellen oder einfach die Pistaziencreme mit den anderen Zutaten verrühren und einfach die Füllung zwischen zwei Schokoladenstücke schmieren.

Wäre sicher auch ein cooles Geschenk, wenn ihr es schön verpackt und dann sagt, dass ihr die Dubai Schokolade selbst hergestellt habt. Und ist euch das alles zu aufwändig, haben wir bei Amazon eine günstige Alternative für euch gefunden (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Dubai Schokolade nach original Rezept Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 16:01 Uhr

Schmeckt die Dubai Schokolade?

Ich persönlich habe die Dubai Schokolade bisher nicht probiert. In unzähligen TikTok-Videos habe ich aber gesehen, dass die Schokolade vielen schmeckt. Einige mögen sie hingegen überhaupt nicht. Es ist also wie so oft Geschmackssache.