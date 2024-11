Für 79,99 Euro: Aldi verkauft sinnvolle Ergänzung für den Fernseher

Tolles Bild, schwacher Klang: Viele moderne Fernseher enttäuschen beim Sound. Eine Soundbar kann dieses Problem günstig und unkompliziert lösen. Im Aldi-Onlineshop gibt es derzeit ein Angebot für eine Soundbar mit Subwoofer – und das für unter 80 Euro. Wir zeigen, welche Vor- und Nachteile das Modell hat und für wen sich der Kauf lohnt.

Aldi verkauft Soundbar mit Subwoofer mit Rabatt

Früher hatten Fernseher große und ausladende Gehäuse. Das nahm im Wohnzimmer zwar Platz weg, bot den Herstellern aber die Möglichkeit, gut klingende Lautsprecher zu verbauen. In Zeiten von Flachbildfernsehern ist das vorbei. Wer dennoch nicht auf tollen Sound verzichten will, greift immer öfter zu einer Soundbar.

Anzeige

Ein Modell von Traditionsmarke Blaupunkt inklusive Subwoofer ist aktuell bei Aldi im Onlineshop für 79,99 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) erhältlich. Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Günstiger gibt es das Paket nirgends, der Discounter ruft den aktuellen Bestpreis aus.

Soundbar mit Subwoofer von Blaupunkt Mit 60 Watt Ausgangsleistung, HDMI (ARC), 4 Equalizer, Bluetooth und LED-Anzeige Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2024 15:06 Uhr

Insgesamt kommt die Kombination auf eine Leistung von 60 Watt. Von der Soundbar werden 24 Watt (2 x 12 Watt) beigesteuert, der Subwoofer übernimmt die restlichen 36 Watt.

Anzeige

Dank vier Equalizer ist die Soundbar vielseitig einsetzbar. Zur Auswahl stehen: Flag, Song, Cinema und Dialog. Für jeden Einsatzzweck kann man so das passende Klangprofil wählen – ob man gerade Musik hört, einen Film schaut oder einer TV-Doku folgt. Insbesondere der Dialog-Modus dürfte für viele ein Pluspunkt sein. Der verbessert die Verständlichkeit von Gesprächen in Film- und Fernsehsendungen. Die vier Klangprofile können in ihren Höhen und Tiefen ebenfalls angepasst werden.

Wer möchte, kann die Soundbar außerdem fürs Musik-Streaming verwenden. Smartphone und andere Geräte lassen sich über Bluetooth koppeln. Ein Anschluss für externe, kabelgebundene Audioquellen (AUX IN) ist ebenfalls vorhanden.

Anzeige

Moderne Funktionen erleichtern die Bedienung und Installation der Blaupunkt-Soundbar. Dank HDMI CEC kann die Soundbar direkt über die TV-Fernbedienung gesteuert werden. Umständiges Hantieren mit zwei Fernbedienungen entfällt also. Über HDMI ARC wird der TV-Ton automatisch über die Soundbar ausgegeben, sodass man sich mühevolle Einstellungen erspart. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Status.

Für wen lohnt sich die Soundbar bei Aldi?

Für Kino-Sound mit Erdbeben-Bass und 3D-Klang muss man schon wesentlich mehr investieren. Die Blaupunkt-Soundbar ist hingegen ein vernünftiges Klang-Upgrade für Sparfüchse, die mit wenig Geld die größte Schwäche ihrer Flachbildfernseher einfach beheben möchten.

Soundbar mit Subwoofer von Blaupunkt Mit 60 Watt Ausgangsleistung, HDMI (ARC), 4 Equalizer, Bluetooth und LED-Anzeige Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2024 15:06 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.