Aldi verkauft heute einen LED-Weihnachtskranz zum Schleuderpreis, der etwas Besonderes kann

Wenn ihr für die bevorstehende Weihnachtszeit noch keinen Weihnachtskranz habt, dann solltet ihr am 18. November 2024 bei Aldi Nord reinschauen. Der Discounter verkauft ein Modell mit LEDs für wenig Geld, das gleich zwei Zwecke erfüllt.

Aldi verkauft LED-Weihnachtskranz für 14,99 Euro

Die besinnliche Jahreszeit steht vor der Tür – damit ist es also wieder so weit, dass ihr für den Advent und Weihnachten schmücken könnt. Für mich gehört ein Weihnachtskranz zur Standardausstattung. Habt ihr keinen und möchtet euch direkt ein besonderes Modell für kleines Geld gönnen, dann solltet ihr am 18. November 2024 bei Aldi Nord in den Filialen reinschauen. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Der LED-Weihnachtskranz von Aldi kostet nur 14,99 Euro. (© Aldi-Prospekt)

Aldi Nord verlangt für den LED-Weihnachtskranz nur 14,99 Euro. Das ist extrem wenig für das, was diese Ausführung bietet. So sind die LEDs schon eingearbeitet und können mit einem Timer gesteuert werden. Gleichzeitig ist bereits Kunstschnee oder schöne Dekoration angebracht.

Ihr könnt den LED-Weihnachtskranz von Aldi aufhängen, wie im Prospekt zu sehen, oder aber auch auf den Tisch stellen, wie im Titelbild gezeigt. Aldi legt sogar vier Kerzenhalter dazu, sodass ihr zusätzlich noch eure Kerzen für den Advent aufstellen könnt.

Alternativen bei Amazon sind teilweise deutlich teurer. Ein ähnliches Modell kostet 25 Euro (bei Amazon anschauen). Eine etwas kleinere Version mit Schmuck kostet 16 Euro (bei Amazon anschauen).

LED-Weihnachtskranz mit Kugeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2024 06:42 Uhr

Lohnt sich der Kauf bei Aldi Nord?

Mit 14,99 Euro ist der LED-Weihnachtskranz von Aldi Nord mit dem großen Funktionsumfang und der Größe von 40 cm ein echtes Schnäppchen. Da es sich um ein Modell aus Kunststoff handelt, könnt ihr es viele Jahre verwenden. Die LED-Lichterkette ist direkt eingearbeitet und ihr könnt ihn sowohl im Haus als auch draußen aufstellen oder aufhängen. Besser geht es zu dem Preis eigentlich nicht.