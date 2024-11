Aldi verkauft bald eine Tageslichtleuchte für 12,99 Euro, die einen wichtigen Zweck erfüllt

Die dunkle Jahreszeit schlägt vielen aufs Gemüt. Man ist gefühlt immer müde, hat keinen Elan mehr und bewegt sich kaum noch. Doch ihr könnt Abhilfe schaffen. Eine Tageslichtlampe kann euch dabei helfen, den Winterblues zu überstehen. Bei Aldi wird ab dem 28. November eine günstige Version verkauft.

Aldi verkauft Tageslichtlampe für nur 12,99 Euro

Viele von euch bewegen sich aktuell gefühlt nur im Dunkeln. Man steht im Dunkeln auf, ist bei der Arbeit während des wenigen Tageslichts und hat im Dunkeln Feierabend. Vielen macht der Winterblues ordentlich zu schaffen. Mit Tageslichtlampen könnt ihr Abhilfe schaffen. Aldi Süd bietet ab dem 28. November ein sehr günstiges Modell für nur 12,99 Euro an. Angeboten wird die Tageslichtlampe in den Süd-Filialen und auch im Onlineshop. Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Anzeige

Die Tageslichtlampe von Aldi hat drei verschiedene Lichttemperaturen. (© Aldi-Prospekt)

Mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 Lumen ist die Lampe von Aldi Süd für eine echte Lichtdusche deutlich zu schwach. Sie kann zwar dabei helfen, den Schreibtisch besser auszuleuchten und so für eine bessere Lichtausbeute sorgen, doch zur Lichttherapie müssen es laut Experten schon 10.000 Lumen sein. Solche Lampen sind erheblich teurer, funktionieren dafür aber sehr gut (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Beurer TL 90 Tageslichtlampe zur Lichttherapie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 11:03 Uhr

Lohnt sich der Kauf einer Tageslichtlampe?

Ich für meinen Teil kann das mit einem klaren „Ja“ beantworten. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist man mit so einer Lampe über den Tag hinweg nicht mehr so müde und hat am Abend immer noch Energie, um etwas Sport zu treiben. Komplett ersetzen kann so eine Tageslichtlampe das Sonnenlicht aber nicht. Sobald einige Sonnenstrahlen durchblitzen, solltet ihr immer versuchen, ein kleines Sonnenbad zu nehmen. So könnt ihr die dunkle Jahreszeit überstehen, ohne zu sehr dem Winterblues zu verfallen.