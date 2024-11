Wer Funko-POP-Figuren sammelt, sollte nächste Woche bei Aldi reinschauen

Wenn ihr verrückt nach Funko-POP-Figuren seid, dann sollte euch euer Weg am 25. November 2024 zu Aldi Nord führen. Der Discounter hat nämlich eine ziemlich interessante Auswahl an Sammelfiguren zum günstigen Preis im Angebot. Das Interesse daran dürfte ziemlich groß sein.

Aldi verkauft Funko-POP-Figuren für 9,99 Euro

Funko-POP-Figuren sind beliebte Sammlerstücke, die mit etwas Glück sogar an Wert gewinnen können. Doch auch sonst handelt es sich einfach um coole und sehr süße Figuren aus allen bekannten Filmen, Serien und Animes. Umso erstaunlicher ist es, dass sogar Aldi Nord welche anbietet. Ab dem 25. November könnt ihr folgende Figuren für je 9,99 Euro bekommen:

43 Hermione Granger

08 Harry Potter Quidditch

548 Tyrannosaurus Rex

416 Groot

626 Iron Man

593 Spider-Man

378 The Child with Cup

350 Incinerator Stormtrooper

496 Simba

860 Super Saiyan Goku

Im Prospekt von Aldi Nord ist das Angebot gelistet. (© Aldi-Prospekt)

Nehmen wir als Beispiel Grogu aus The Mandalorian (378 The Child with Cup), den Aldi Nord für 9,99 Euro verkauft. Die gleiche Funko-POP-Figur kostet bei Amazon aktuell 13,99 Euro (bei Amazon anschauen). Da spart ihr schon einige Euro. Vorausgesetzt ihr geht wirklich früh hin und ergattert die Figuren, die ihr haben wollt. Die Vergleichspreise unterschieden sich je nach Beliebtheit.

Funko Pop! Star Wars: The Mandalorian - Grogu Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2024 03:26 Uhr

Wieso sind Funko-POP-Figuren so beliebt?

Ich kann da natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen, aber die dürfte auch auf viele andere Menschen zutreffen. Ich persönlich finde die Teile einfach geil. Sie kosten nicht viel Geld, sehen mit ihren riesigen Köpfen knuffig aus und die Auswahl ist gigantisch. In vielen Läden werden die Sammelfiguren verkauft und es gibt einfach so viele davon. Selbst wenn ihr den vollen Preis von 15 Euro bezahlt, bekommt ihr eine coole Sammelfigur aus eurer Lieblingsserie, die ihr aufstellen könnt.

