Irre Summe: Twitch-Star Amouranth zeigt Fans ihr unglaubliches Bitcoin-Vermögen

Die beliebte Streamerin Amouranth verdient nicht nur mit Twitch und OnlyFans ein Vermögen, sondern ist auch Bitcoin-Millionärin. Ihren irren Reichtum will sie aber in Zukunft für den guten Zweck nutzen.

Amouranth verdient nicht nur mit OnlyFans Millionen

Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth, hat sich mit freizügigen Streams und diversen Skandalen einen Namen auf Twitch gemacht. Die Streaming-Plattform ist aber schon lange nicht mehr ihre Haupteinnahmequelle.

Anzeige

Mithilfe von OnlyFans und jeder Menge freizügiger Bilder hat sich die gebürtige Texanerin ein millionenschweres Vermögen aufgebaut, das sie wiederum clever weiter investiert hat. So hat Amouranth ihrer Community vor Kurzem über die Plattform X (ehemals Twitter) verraten, dass ihre Bitcoin-Wallet mehr als 20 Millionen US-Dollar schwer ist (Quelle: Amouranth auf X).

Die Streamerin will ihr enormes Vermögen in Zukunft allerdings nicht einfach verprassen, sondern es gezielt für den Tierschutz einsetzen. In einem gemeinsamen Stream mit dem populären Streamer xQc sprach Siragusa zum Beispiel darüber, dass sie eines Tages ein eigenes Tierheim führen will.

Anzeige

Darüber hinaus kann sie sich auch gut vorstellen, irgendwann eine Ranch zu eröffnen, um auf diese Weise bedürftige Pferde zu retten.

Kick zahlt Amouranth 30 Millionen US-Dollar

Amouranth begann 2016 mit Livestreams auf Twitch und wurde innerhalb von fünf Jahren zur beliebtesten Streamerin auf der Plattform. Internationale Berühmtheit erlangte sie vor allem wegen der sogenannten Hot-Tub-Streams. Bei dieser Art von Streams filmen sich meistens Frauen in Bikinis, während sie in einem Planschbecken sitzen und mit dem Chat interagieren.

Anzeige

Seit Sommer 2023 streamt sie hauptsächlich über die Plattform Kick. Angeblich zahlt ihr der Twitch-Rivale 30 Millionen US-Dollar für einen 2-Jahres-Vertrag (Quelle: Tubefilter).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.