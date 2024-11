Günstiges Heizen in Gefahr: Viele Stadtwerke schlagen Alarm

Die Wärmewende in Deutschland steht vor einer großen Herausforderung. Eine Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) unter seinen Mitgliedern bringt aktuelle Probleme zum Vorschein. Über 40 Prozent der Befragten sehen die bezahlbare Wärmeversorgung in Deutschland in Gefahr. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Bezahlbare Wärmeversorgung in Deutschland in Gefahr

Um eine bezahlbare Wärmeversorgung für Deutschland zu gewährleisten, planen 97 Prozent der Stadtwerke höhere Investitionen. 40 Prozent der Befragten sehen dabei große Probleme. Eine Mischung aus unklarer Finanzierung, ausufernder Bürokratie und politischem Zickzack-Kurs droht die Wärmewende auszubremsen.

Fernwärme spielt dabei eine wichtige Rolle. 83 Prozent der befragten Stadtwerke sehen darin den Schlüssel zur bezahlbaren Wärmeversorgung. Doch die Finanzierung des Ausbaus macht Probleme. Dabei ist eine Umstellung von alten Gas- und Ölheizungen dringend nötig, um die Kosten fürs Heizen niedrig zu halten. Etwa drei Viertel der deutschen Haushalte setzen noch auf fossile Brennstoffe. Etwa die Hälfte auf Gas, der Rest auf Öl. Bis 2045 soll diese Abhängigkeit Geschichte sein.

Kommunale Versorger setzen dabei vor allem auf die Wärmepumpe. 74 Prozent sehen hier das größte Potenzial. Auch Geothermie, industrielle Abwärme und Müllverbrennung spielen in den Planungen eine wichtige Rolle. Doch die Umsetzung stockt. Langwierige Genehmigungsverfahren und bürokratische Hürden bremsen den Umbau aus. Zudem sind die staatlichen Fördertöpfe für effiziente Wärmenetze begrenzt (Quelle: Spiegel).

Fernwärmekunden droht Risiko

In Deutschland wird Fernwärme bereits in vielen Regionen angeboten und genutzt. Dort sind die Menschen an einen Anbieter gebunden. Dieses Monopol könnte ausgenutzt werden, um die Preise zu steigern. Schon jetzt ist der Unterschied bei den Preisen für Fernwärme in Deutschland sehr groß.

Bei Wärmepumpen gibt es den großen Vorteil, dass die dafür benötigte Energie aus verschiedenen Quellen bezogen und mit einer Solaranlage selbst erzeugt werden kann. Das geht bei Fernwärme nicht.

Die Wärmeversorgung in Deutschland bleibt ein heikles Thema und die kommende Regierung könnte alles auf den Kopf stellen und weiter verzögern. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Im Idealfall senkt ihr einfach euren Verbrauch und somit die Kosten. Wie das funktionieren kann, seht ihr im nachfolgenden Video:

