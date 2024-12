„natzen“: Was bedeutet das Jugendwort? (genatzt)

Sprache ist kontinuierlich im Wandel und es stoßen immer neue Worte hinzu. Manche Begriffe in der Netzsprache versteht man womöglich nicht mehr. Was zum Beispiel bedeutet „natzen“ beziehungsweise „genatzt“?

„Natzen“ ist anders als etwa „cringe“ oder „rizz“ kein typischer Online-Begriff, sondern wurde schon weit vor dem Aufstieg der sozialen Medien genutzt. In der jüngeren Vergangenheit wird das Wort aber immer häufiger in der Jugendsprache verwendet.

„natzen“: Bedeutung und Definition

„Natzen“ ist ein Verb, das seinen Ursprung im Ruhrgebiet hat. Es bedeutet so viel wie „jemanden täuschen“ oder „veralbern“. Wurde man also „genatzt“, wurde einem ein Streich gespielt. Ein modernes Wort dafür ist „pranken“. In einigen Kreisen hat „natzen“ allerdings noch eine andere Bedeutung.

Ursprünglich wurde das Wort auch gleichbedeutend mit „einnicken“ oder „dösen“ verwendet. In der Vergangenheit meinte man damit also ein kurzes Schläfchen.

Das kann „natzen“ auch bedeuten

„Natzen“ ist heutzutage nicht mehr nur ein umgangssprachlicher Begriff für „veräppeln“. Je nachdem, in welchem Kontext der Ausdruck fällt, kann er eine andere Bedeutung haben. So wird das Wort im Song „Deutschland“ von Ski Aggu und Ikkimel etwa so benutzt:

Alle Atzen natzen, alle F****n rotzen. Deutschland säuft krank, niemand ist hier trocken.“

Den Song könnt ihr hier anhören:

In dem Fall ist „natzen“ eine Umschreibung für „Drogen durch die Nase ziehen“. Es ist also auch eine Umschreibung für den Konsum von Kokain oder Ähnlichem. Auch in anderen Deutsch-Rap-Songs wird das Wort mit dieser Bedeutung verwendet:

„Ganz normaler Montag, Schlampen, natzen und Schnaps“ – „Montag“ von Gzuz

„Die Jungs pushen Kapseln, weil Kunden wollen natzen“ –100er Batzen von 187 Straßenbande

„Keine Zeit für Umpacken, 1,0 Natzen, rummachen, Aufn Klo mit Schneeflittchen, Haze kiffen“ – „Meine Stadt“ von Celo & Abdi

Einige Beispiele für die Nutzung von „natzen“ oder „genatzt“ in der deutschen Sprache bei Twitter/X:

