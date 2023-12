Was ist ein „Neckbeard“? Bedeutung des Memes auf Deutsch

In sozialen Medien wie Twitter/X, TikTok oder Instagram stößt man möglicherweise auf den Ausdruck „Neckbeard“. Das Wort stammt aus dem Englischen, wird aber auch in deutschen Beiträgen immer wieder als Meme verwendet. Was meint man damit?

Auf Deutsch übersetzt bedeutet „Neckbeard“ „Nackenbart“. Damit ist die Bedeutung des Memes aber natürlich noch nicht erklärt. Es handelt sich um eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Personen.

„Neckbeard“: Bedeutung des Memes auf Deutsch

„Neckbeard“ ist keine Bezeichnung für einen Bart-Trend und meint in erster Linie auch keinen Stil von Gesichtshaaren. Stattdessen ist es ähnlich wie „Karen“ eine Beschreibung für eine bestimmte Art einer Personengruppe, die im Internet auftritt.

„Neckbeards“ sind eine stereotypische Beschreibung für junge Männer, die als „ Internet-Rambos “ auftreten. Allgemein handelt es sich um einen abwertenden Begriff.

“ auftreten. Allgemein handelt es sich um einen abwertenden Begriff. Klischeehaft kann man sich darunter einen dickbäuchigen, ungepflegten Besserwisser vorstellen.

Der Ausdruck bezieht sich auf ein Äußeres, bei der ein Bart ungepflegt, unregelmäßig und gekräuselt bis in den Hals hineinwächst.

hineinwächst. „Neckbeards“ haben keine ausgeprägten sozialen Kompetenzen und zeigen wenig Empathie .

und zeigen . Stattdessen beharren sie auf ihrem Recht. Vor allem in ihren eigenen Interessensbereichen korrigieren sie oft andere Nutzer. Neckbeards sind daher auch gerne „Gatekeeper“, die keine „Fremden“ in ihren Hobby-Bereichen sehen wollen.

Vertreter dieser Art lassen nur ihre Meinung zu, die ihnen zufolge fehlerfrei und unantastbar ist. Diskussionen sind meist nicht ertragreich, da „Neckbeards“ nicht von ihrer Position abrücken.

Typische Bereiche, in denen Neckbeards besonders aufgehen, sind allgemeine „Nerd“-Themen wie Animes und Mangas, Games, Comics, Wrestling oder Metal-Musik.

„Neckbeard“ ist zwar ein abwertender Begriff, häufig führt aber gerade das Verhalten des Gegenübers dazu, dass man so eine Bezeichnung wählt. Man will den Neckbeard also in erster Linie nicht verletzen, sondern reagiert damit vor allem auf ein arrogantes, hochnäsiges und unsoziales Verhalten.

Beispiele für das „Neckbeard“-Meme

Ein bekanntes Beispiel für einen „Neckbeard“-Charakter ist Jeff Albertson, der Comic-Buch-Verkäufer aus der Serie „Die Simpsons“.

In der „WoW“-Folge von „South Park“ taucht mit Jenkins auch so eine klischeehafte Figur auf, die nichts anderes macht, als World of Warcraft zu spielen. Dieser Klischee-Typ gehört zu den bekanntesten Internet-Memes überhaupt:

Auch das „Ackchyually“-Meme geht auf einen solchen Typen zurück. Mitte der 2010er-Jahre prägte der „Fedora Guy“ den Neckbeard-Begriff. Auch der geliebt-gehasste „Drachenlord“ fällt sowohl äußerlich als auch charakterlich in diese Kategorie.

Zwar geht der Ursprung des Ausdrucks auf das stereotypische Äußere zurück, ein „Neckbeard“ in der heutigen Zeit muss aber nicht zwangsläufig eine solche Gesichtsbehaarung tragen, um so bezeichnet zu werden. Stattdessen stehen die fragwürdigen, selbstverliebten und unsympathischen Charaktereigenschaften im Vordergrund.

Einige Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks „Neckbeard“ auf Deutsch findet ihr bei Twitter/X:

