Threads ohne App & Anmeldung nutzen? Das geht

Das neue soziale Netzwerk Threads startete Ende 2023 auch in Deutschland. Um sich bei dem Dienst anzumelden, benötigt man einen Instagram-Account. Kann man Threads auch ohne Instagram-Profil nutzen und ist der Zugang ohne App möglich?

Einen komplett eigenständigen Threads-Account kann man nicht erstellen. Um sich in dem sozialen Netzwerk anzumelden, muss man also ein bestehendes Instagram-Konto mit dem Dienst verknüpfen. Wer das nicht möchte, kann sich eigens für Threads ein neues Profil in Instagram erstellen, ohne den Bilder-Dienst nutzen zu müssen. Es geht aber auch anders.

Kann man Threads ohne App nutzen?

Threads kann im Browser sowie über die App auf Android-Smartphones und iPhones benutzt werden. Wer sich die App aus dem Hause „Meta“ (WhatsApp, Facebook) nicht auf sein Smartphone holen möchte, kann Threads auch ohne App nutzen. Dann loggt man sich in einer Browser-App wie Chrome ein. Hier geht es zum Browser-Login:

Threads ohne Anmeldung und Instagram-Account nutzen

Ihr wollt keinen Instagram-Account mit Threads verbinden? Der Social-Media-Dienst lässt sich auch komplett ohne Konto nutzen:

Dafür öffnet ihr Threads einfach. Im Anmeldefenster findet ihr die Option „Mit Instagram fortfahren“. Darunter ist der Einstieg ohne Konto. Tippt also auf „Ohne Profil verwenden“. Im nächsten Fenster werdet ihr darauf hingewiesen, welche Nachteile die Nutzung von Threads ohne Anmeldung mit sich bringt. Ihr könnt dann zum Beispiel keine Beiträge und Kommentare verfassen und keine Likes vergeben. Man kann so auch keinen Profilen folgen und sieht dementsprechend einen unpersönlichen Feed (So ordnet man den Feed chronologisch an). Ihr könnt auch zunächst in Threads ohne Login hineinschnuppern. Falls euch der Dienst anspricht, könnt ihr euch nachträglich immer noch mit einem Instagram-Account anmelden.

Anders als bei Instagram ohne App und Login oder anderen Social-Media-Diensten werdet ihr nicht nach einigen Aktionen dazu aufgefordert, euch einzuloggen. Stattdessen stöbert ihr ungestört und mit den genannten Einschränkungen bei Threads ohne Account.

