Threads: Hashtags nutzen & suchen – so geht es

Im sozialen Netzwerk Threads könnt ihr genauso wie bei Twitter/X, Facebook und Co. Status-Beiträge posten, um euch mitzuteilen. Wie bei den anderen Anbietern gibt es auch eine Hashtag-Funktion. Damit kann man bestimmte Begriffe markieren. Es gibt aber einen Unterschied im Vergleich zu anderen Anbietern.

Instagram Facts

Stöbert man durch seinen Feed, könnte man meinen, dass Threads auf das Hashtag-Feature verzichtet. Wie funktionieren die Hashtags bei Thread?

Tatsächlich gab es zum Start des Dienstes im Sommer 2023 keine Möglichkeit, Begriffe per Hashtag zu markieren, um auf andere Beiträge zu dem jeweiligen Wort hinzuweisen. Ende 2023 wurde die Funktion aber nachgereicht. So könnt ihr bei Threads mit Hashtags arbeiten:

Schreibt euren Beitrag in das Textfeld. Tippt auf das Doppelkreuz-Symbol # auf der Tastatur („Raute“, „Hashtag“). Sobald ihr die Raute aktiviert, wird der folgende Begriff „getaggt“. Das heißt, das Wort wird blau unterlegt und es wird ein Link erstellt. Der Begriff kann sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen. Anders als bei der klassischen Hashtag-Funktion, die man aus Twitter kennt, müsst ihr mehrere Wörter also nicht zusammenschreiben. Um den Link zu schließen, tippt auf den Button „Neues Thema markieren“. Danach könnt ihr euren Beitrag als normalen Text weiterschreiben. Schickt euren Post ab.

Anders als bei Instagram, Facebook und anderen Portalen taucht das #-Symbol nicht bei den markierten Begriffen im Beitrag auf. Stattdessen werden sie blau markiert, so wie man es von Webseiten kennt. Sie sind somit verlinkt. Tippt ein Nutzer auf das markierte Wort, wird er zu den Suchergebnissen für diesen Begriff weitergeleitet. Dort kann man dann Inhalte anderer Nutzer lesen, die das Wort ebenfalls „getaggt“ haben.

Eine eigene Hashtag-Suche bietet Threads hingegen nicht an. Gebt ihr den Begriff in das Suchfeld ein, findet ihr im Ergebnis also auch Beiträge, in denen das entsprechende Wort zwar vorkommt, nicht aber gesondert markiert wurde. Bei uns erfahrt ihr auch, wie man den Feed in Threads chronologisch anordnet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.