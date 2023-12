Threads: Neueste Beiträge zuerst – Feed chronologisch anordnen

Bei Threads werden in eurem Feed Beiträge von Kanälen angezeigt, denen ihr folgt und bei denen der Algorithmus denkt, dass sie euch gefallen könnten. Wie bei anderen sozialen Netzwerken, zum Beispiel Twitter/X oder Facebook, werden die Beiträge nicht nach ihrem Alter sortiert angezeigt. Wie kann man den Feed in Threads chronologisch anordnen lassen?

In der normalen Ansicht sucht der Algorithmus die Reihenfolge der Beiträge aus. Ihr seht ganz oben also nicht den neuesten Inhalt von einem Profil, dem ihr folgt. Zum Start des Dienstes gab es keine Möglichkeit, die Anordnung zu ändern. Inzwischen gibt es aber auch eine chronologische Sortierung, bei der ihr die neuesten Beiträge zuerst seht.

Threads: Beiträge chronologisch sortieren

Die Einstellung funktioniert ähnlich wie bei Twitter/X. Ihr könnt die Änderung sowohl in der Browser-Ansicht als auch in der Android- und iOS-App vornehmen. So seht ihr die neuesten Beiträge im Feed zuerst:

So sieht der Button aus. (Bildquelle: GIGA)

Loggt euch in Threads ein beziehungsweise startet die App. In der Feed-Ansicht findet ihr den Button zum Umstellen der Ansicht. Standardmäßig ist sie auf „Für dich“ eingestellt. Damit seht ihr die algorithmisch ausgewählten Inhalte. Tippt auf den Button. Die Beschriftung ändert sich auf „Gefolgt“. Jetzt seht ihr nur Beiträge von Profilen, denen ihr auch folgt. Die Inhalte sind nach Zeit sortiert, das heißt, die neuesten Posts werden ganz oben angezeigt. Die Einstellung wird nicht gespeichert. Sobald ihr Threads also schließt und später neu öffnet, wird wieder die „Für dich“-Ansicht aktiviert. Das lässt sich nicht dauerhaft ändern.

Threads: Neueste Beiträge in der App zuerst sehen

In der App findet ihr den Button, sobald ihr auf das Haus-Symbol oder das Threads-Icon oben drückt. So erreicht ihr den Feed in der Standard-Ansicht. Drückt auch hier auf den Button mit der Aufschrift „Für dich“, um die Anordnung der Beiträge zu ändern.

