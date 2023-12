Mit Android 15: Google möchte geniale Funktion einbauen

Während viele Hersteller aktuell noch daran arbeiten, Android 14 auf alle unterstützten Smartphones und Tablets zu bringen, ist Google bereits einen Schritt weiter. Mit der Fertigstellung von Android 14 vor einigen Wochen hat die Arbeit an Android 15 und neuen Funktionen begonnen. Ein Feature, das von Samsung-Geräten bekannt ist, könnte Teil vom neuen Android-Betriebssystem werden.

Google Facts

Android 15 soll Privatbereich einführen

Wer ein Samsung-Handy oder -Tablet besitzt, kennt diese Funktion bereits. Im „Secure Folder“ lassen sich Apps unterbringen, die nur ihr erreichen könnt. Genau so eine Sicherheitsfunktion könnte Google in Android 15 integrieren und somit allen Geräten zugänglich machen. Die Funktion soll „Private Space“ heißen und lässt sich laut aktuellen Informationen ganz unten im App-Drawer erreichen.

Wenn dort eine App wie WhatsApp hineingeschoben wird, dann ist diese zusätzlich geschützt und kann nur noch durch die Nutzerin oder den Nutzer freigeschaltet werden. Es wird sozusagen ein zusätzliches Vorhängeschloss vor die App gehängt, das auch im App-Symbol direkt angezeigt wird. Solltet ihr Benachrichtigungen von Apps erhalten, die sich im Private Space befinden, wenn dieser geschlossen ist, dann werden die Benachrichtigungen nicht angezeigt.

Weiterhin tauchen die im Private Space genutzten Apps nicht im Berechtigungsmanager, dem Datenschutz-Dashboard oder in anderen Einstellungen auf, sodass diese Anwendungen wirklich abgeschlossen und geschützt sind und nicht verändert werden können. Nur wenn das Schloss des Private Space geöffnet wird, dann kann auf diese Eigenschaften wieder zugegriffen werden (Quelle: AndroidPolice). Zur Entschlüsselung soll beispielsweise der PIN oder ein Fingerabdrucksensor genutzt werden können.

Das hat Google in Android 14 eingeführt:

Das ist neu in Android 14 Abonniere uns

auf YouTube

Konkrete Einführung noch nicht bekannt

Offiziell bestätigt ist die Integration des Private Space in Android 15 nicht. Im Quellcode neuer Android-14-Testversionen taucht die Änderung bereits auf. Es wird aktuell also erwartet, dass Google die wirklich nützliche Funktion in der nächsten Version des Betriebssystems integriert. Wir werden euch informieren, wie die weitere Entwicklung läuft und ob es mit Android 15 klappt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.