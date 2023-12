Threads: Blauen Haken bekommen & Profil verifizieren

Threads ist ein soziales Netzwerk, bei dem ihr genauso wie bei Twitter/X kurze Beiträge mit euren Followern teilen könnt. Wie den anderen namhaften Plattformen, kann man auch bei Threads einen blauen Haken neben seinem Nutzernamen anzeigen lassen, der die Echtheit des Profils bestätigt.

Instagram Facts

Der blaue Haken soll anzeigen, dass das Profil verifiziert ist. So will man verhindern, dass Fremde ein Profil mit einem bekannten Namen nutzen, um falsche Inhalte zu veröffentlichen. Wie bekommt man den blauen Haken in Thread?

Profil in Threads verifizieren lassen

Es gibt bei Threads zwei Möglichkeiten, einen blauen Haken für ein „echtes“ Profil zu bekommen. Die gängige Option, die für den Großteil der Nutzer zugänglich ist, ist kostenpflichtig. Sie hängt mit dem „Verified“-Abzeichen bei Instagram zusammen. Man muss also sein Profil bei Instagram verifizieren lassen, damit das Symbol auch bei Threads angezeigt wird. Das geht so:

Öffnet Instagram. Steuert den Profilbereich an. Tippt auf die drei Balken, um die Einstellungen zu öffnen. Ruft den Bereich für „Einstellungen und Privatsphäre“ auf. Scrollt nach unten und tippt unter „Für Profis“ auf den Eintrag „Kontoart und Tools“. Hier könnt ihr die „Verifizierung beantragen“. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und gebt eure Daten in das Formular an. Danach wird euer Anliegen geprüft. Es kann einige Tage dauern, bis der blaue Haken freigeschaltet wird.

Die Nutzung von Threads an sich ist kostenlos.

Threads: Blauer Haken für bestätigte Konten

„Meta Verified“ ist ein kostenpflichtiger Dienst. Um die Option zu nutzen, muss der Instagram-Account per Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert sein. Wurde das Profil einmal verifiziert, können bestimmte Informationen nicht mehr geändert werden. Dazu gehören der Benutzername und das Geburtsdatum. Will man hier Anpassungen vornehmen, muss man das „Verified“-Abo erst kündigen und nach den Änderungen erneut abschließen. Verifizierte Profile sind nur für Nutzer ab 18 Jahren verfügbar. Zudem muss der Kanal aktiv betrieben werden und es muss ein Profilbild hochgeladen werden, auf dem das Gesicht gut erkennbar ist. Die Identität wird per Lichtbildausweis geprüft.

Geht es auch kostenlos?

Nur in ganz seltenen Fällen muss man nicht selbst aktiv werden. Bei besonders bekannten Personen oder Unternehmen vergibt Instagram den blauen Haken automatisch. Die meisten Nutzer müssen den oben genannten, kostenpflichtigen Weg wählen, wenn sie ihr Profil verifizieren lassen wollen.

