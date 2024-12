Minecraft: Netherite-Rüstung, -Schwert und -Tools craften

Mit dem Nether-Update von Minecraft für die Version 1.16 wurde das neue Material Netherite eingeführt. Mit ihm lassen sich noch bessere Ausrüstung herstellen, als mit Diamanten. Wie ihr an Netherite in Minecraft kommt und wie ihr damit Rüstungen und Co. craftet, verraten wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Netherite in Minecraft finden

Netherite ist kein Erz, das ihr einfach abbaut. Ihr müsst dafür im unteren Teil des Nether Ancient Debris sammeln, die ihr mit einer Diamant-Spitzhacke abbaut und in einem Ofen zum Netherite-Brocken verarbeitet. Aus einem Block Ancient Debris erhaltet ihr zwei Netherite-Brocken. Kombiniert ihr vier der Netherite-Brocken mit vier Goldbarren, erhaltet ihr einen Netheritebarren, den ihr zur Herstellung eurer Ausrüstung nutzt.

Minecraft | So hübscht ihr das Spiel ordentlich auf! Abonniere uns

auf YouTube

Rüstungen, Ausrüstung und Waffen aus Netherite craften

Um euch eine komplette Netherite-Rüstung zu craften, benötigt ihr vorerst alle Rüstungsteile aus Diamant. Ausrüstungen und Waffen müsst ihr ebenfalls in Diamant besitzen. Das Schmieden einer Netherite-Rüstung, -Ausrüstung oder -Waffe funktioniert wie ein Upgrade eures bestehenden Diamant-Equipments. Ein Schmiedetisch ist für den Vorgang also unabdinglich.



In Dörfern findet ihr Schmiedetische in Häuser oder ihr stellt sie aus 2×2-Quadrat Holzbrettern her. Am Schmiedetisch kombiniert ihr nun eines eurer Diamant-Equipments mit dem Netheritebarren, um ein Netherite-Equipment zu erhalten.

Anzeige

Um in Minecraft Netherite-Gegenstände herzustellen, benötigt ihr zwingend einen Schmiedetisch.

Anzeige

Vorteile der Netherite-Items

Alle Verzauberungen eures vorherigen Diamant-Equipments werden dabei übertragen. Im Vergleich zu einer Diamant-Rüstung, hat die Netherite-Rüstung eine Rüstungszähigkeit von +1 und eine Rückstoßfestigkeit von ebenfalls +1. Besonders vorteilhaft ist, dass eure Gegenstände aus Netherite auch in Lava schwimmen. Sterbt ihr im Nether in einem Becken voll mit Lava, könnt ihr euch euer Nether-Equipment wiederholen, bevor es verschwindet. Das macht nicht nur euch, sondern auch euren Gegenstand selbst deutlich widerstandsfähiger.