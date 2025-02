Minecraft: Alles, was ihr über Verzauberungen wissen solltet

Das Überleben ist in Minecraft anstrengend genug – überall lauern Gefahren wie Zombies und Spinnen, die es auf euch abgesehen haben. Glücklicherweise könnt ihr mithilfe der Verzauberungen eure Überlebenschancen deutlich verbessern. In diesem Guide erfahrt ihr, wie Verzauberungen in Minecraft funktionieren, welche es gibt und wie ihr eure Items erfolgreich verzaubert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Was ist eine Verzauberung in Minecraft?

Eine Verzauberung verbessert eure Ausrüstung, indem sie zusätzliche Effekte hinzufügt oder bestehende Eigenschaften verstärkt. Dabei erhält der Gegenstand einen oder mehrere positive Zusatzeffekte – von erhöhter Haltbarkeit bis zu mehr Schaden. Welche Verzauberung ihr erhaltet, hängt vom verwendeten Zauberbuch oder der Auswahl am Zaubertisch ab. So könnt ihr mit Verzauberungen wie Schutz eure Rüstung verstärken, mit Schärfe eure Angriffskraft erhöhen oder mit Effizienz Rohstoffe schneller abbauen.

Welche Gegenstände können in Minecraft verzaubert werden?

Primär könnt ihr in Minecraft Waffen, Rüstungsteile und Werkzeuge mit Verzauberungen aller Art belegen. Dazu gehören:

Waffen : Schwert, Bogen, Armbrust, Dreizack, Schild

: Schwert, Bogen, Armbrust, Dreizack, Schild Rüstungsteile : Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Elytren

: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Elytren Werkzeuge : Axt, Spitzhacke, Schaufel, Hacke, Schere, Angel, Karottenrute, Wirrpilzrute, Feuerzeug, Pinsel

: Axt, Spitzhacke, Schaufel, Hacke, Schere, Angel, Karottenrute, Wirrpilzrute, Feuerzeug, Pinsel Sonstige: Kopfblöcke, geschnitzter Kürbis, Kompasse

Anzeige

Wie können Gegenstände verzaubert werden?

In dem Überlebensmodus gibt es vier Methoden, mit denen ihr euren Loot verzaubern könnt. Manche Gegenstände lassen sich nur mit dem Zaubertisch und andere nur mit dem Amboss verzaubern. Diese vier Möglichkeiten habt ihr:

Benutzt einen Zaubertisch und tauscht eure Erfahrungspunkte sowie Lapislazuli ein, um normale Gegenstände mit einer Verzauberung zu belegen.

und tauscht eure Erfahrungspunkte sowie Lapislazuli ein, um normale Gegenstände mit einer Verzauberung zu belegen. Benutzt einen Amboss , um mithilfe eines verzauberten Buches einen normalen Gegenstand zu verzaubern.

, um mithilfe eines verzauberten Buches einen normalen Gegenstand zu verzaubern. Kombiniert zwei Gegenstände mit je einer Verzauberung im Amboss, um ein Item mit beiden Verzauberungen zu bekommen oder bei gleicher Verzauberung den Effekt zu verstärken.

mit je einer Verzauberung im Amboss, um ein Item mit beiden Verzauberungen zu bekommen oder bei gleicher Verzauberung den Effekt zu verstärken. Bittet einen Bibliothekar-Dorfbewohner, eure Bücher zu verzaubern. Das wird euch einen Smaragd kosten, aber dafür auch einige Erfahrungspunkte bringen.

Anzeige

Bei Verzauberungen spielt die Reihenfolge, in der ihr die Verzauberungen durchführt, eine enorm wichtige Rolle. Je mehr ihr verzaubert, umso höher wird eure Crafting-Strafe, und wenn es blöd läuft, bekommt ihr irgendwann die Meldung, dass keine Verzauberungen mehr möglich sind. Bei Minecraft Verzauberungsrechner könnt ihr eure Verzauberungen planen und so bösen Überraschungen aus dem Weg gehen.

Verzauberungen am Zaubertisch

Mit diesen Rezepten werdet ihr in Minecraft in den Besitz eines Zaubertisches kommen. (© Mojang, Bearbeitung GIGA)

Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr zuerst einen Zaubertisch herstellen. Habt ihr das erledigt, dann öffnet diesen mit Rechtsklick und legt den gewünschten Gegenstand in den Slot. Euch werden daraufhin drei pseudozufällige Verzauberungen vorgeschlagen. Die Auswahl hängt dabei von eurem Level ab: Je höher das Level der Verzauberung, umso stärker ist sie. Ihr könnt zudem (und solltet es unbedingt) die Stufe der Verzauberungen erhöhen, indem ihr Bücherregale rundum den Zaubertisch platziert.

Anzeige

Zudem ist es möglich, dass der Zaubertisch euch nicht nur mit einer, sondern sogar mit mehreren Verzauberungen beschert. Auch dafür steigt die Wahrscheinlichkeit mit den Erfahrungsstufen, aber ein Teil bleibt dennoch glücksabhängig.

Für die Verzauberungen selbst braucht ihr vor allem Lapislazuli. Auch tauscht ihr jedes Mal Erfahrungspunkte gegen die Verzauberungen – selbst im Kreativmodus.

Um einen Zaubertisch herzustellen, braucht ihr folgende Gegenstände:

1x Buch

2x Diamant

4x Obsidian

Zauber für später speichern: Wenn ihr ein Buch im Zaubertisch mit einer Verzauberung belegt, so könnt ihr eine Verzauberung „für später“ speichern und so zum Beispiel mittels Amboss auf ein anderes Item übertragen

Verzauberungen mit dem Amboss

Anstelle des Zaubertisches könnt ihr auch einen Amboss nutzen, um normale Gegenstände zu verzaubern. Dafür braucht ihr verzauberte Bücher, die ihr entweder am Zaubertisch selbst herstellen oder in der Spielwelt finden könnt.

Anzeige

Der Vorteil einer Verzauberung mittels Zauberbuch liegt darin, dass ihr so gezielt Verzauberungen anwenden könnt, während ihr beim Zaubertisch dem Zufall etwas ausgeliefert seid. Außerdem gibt es Items wie Scheren, die nur am Amboss verzaubert werden können.

Zusätzlich könnt ihr am Amboss Gegenstände kombinieren, wofür aber einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Habt ihr zwei Items, die entweder den gleichen Typ oder das gleiche Material habt, dann könnt ihr ein Item opfern, um das zweite zu reparieren und entweder die Verzauberung zu verstärken oder eine weitere Verzauberung hinzuzufügen.

Mithilfe einer Webseite wie Minecraft Enchantment Ordering Tool könnt ihr eure Kombinationen vorab planen, die Wechselwirkung der verschiedenen Verzauberungen berücksichtigen und eure Kosten gering halten.

Welche Verzauberungen gibt es?

Stand Februar 2025 gibt es in Minecraft 42 verschiedene Verzauberungen für allerlei Ausrüstungsteile, Waffen und sonstige Items. Die Verzauberungen kommen dabei in unterschiedlichen Ausprägungen vor, die von eurem Level abhängen.

Verzauberung Effekt Anwendbar auf Atmung I-III Ihr könnt länger unter Wasser bleiben. Zaubertisch: Helm, Schildkrötenpanzer Bann/Peinigung I-V Ihr fügt untoten Kreaturen mehr Schaden zu. Zaubertisch: Schwert Zauberbuch: Axt Behutsamkeit I Ihr baut Blöcke direkt ab anstatt ihre Rohstoffe zu bekommen. Zaubertisch: Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke Zauberbuch: Schere Durchschuss I-IV Ihr schießt durch Gegner hindurch. Zaubertisch: Armbrust Dornen I-III Angreifer erhalten einen Teil des Schadens von euch zurück. Zaubertisch: Brustpanzer Zauberbuch: Helm, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer Effizienz I-V Ihr baut Blöcke schneller ab. Zaubertisch: Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke Zauberbuch: Schere Eisläufer I-II Wasser wird beim Drüberlaufen zu brüchigem Eis. Zauberbuch: Beinschutz Entladung I Verwandelt einen Dreizack in einen Blitzableiter. Zaubertisch: Dreizack Explosionsschutz I-IV Explosionen verursachen weniger Schaden und stoßen euch weniger zurück. Zaubertisch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer Federfall I-IV Ihr bekommt weniger Fallschaden. Zaubertisch: Stiefel Feuerschutz I-IV Feuer verursacht weniger Schaden und ihr steht kürzer in Brand. Zaubertisch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer Flamme I Pfeile setzen Gegner in Brand. Zaubertisch: Bogen Fluch der Bindung I Ihr könnt den Ausrüstungsgegenstand nicht mehr ablegen. Zauberbuch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Elytren, Kopf, geschnitzter Kürbis Fluch des Verschwindens I Beim Tod verschwinden alle Gegenstände aus eurem Inventar. Zauberbuch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke, Schere, Feuerzeug, Angel, Schwert, Bogen, Dreizack, Schild, Elytren, Kopf, geschnitzter Kürbis, Kompass, Pinsel Glück I-III Blöcke lassen mehr Rohstoffe fallen. Zaubertisch: Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke Glück des Meeres I-III Ihr findet wertvollere Gegenstände beim Angeln. Zaubertisch: Angel Haltbarkeit I-III Gegenstände gehen langsamer kaputt. Zaubertisch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke, Angel, Schwert, Bogen, Dreizack, Armbrust Zauberbuch: Schere, Feuerzeug, Karottenrute, Wirrpilzrute, Schild, Elytren, Pinsel Harpune I-V Der Dreizack macht mehr Schaden bei Wasserkreaturen. Zaubertisch: Dreizack Huschen I-III Ihr schleicht schneller. Zaubertisch: Beinschutz Köder I-III Ihr fangt mehr Fische. Zaubertisch: Angel Mehrfachschuss I Ihr verschießt 3 Pfeile mit einem Schuss. Zaubertisch: Armbrust Nemesis der Gliederfüßer I-V Ihr verursacht mehr Schaden bei Tieren mit mehr als 4 Beinen. Zaubertisch: Schwert Zauberbuch: Axt Plünderung I-III Kreaturen lassen mehr Gegenstände fallen. Zaubertisch: Schwert Reparatur I Erfahrungskugeln reparieren eure Ausrüstung anstatt eure Erfahrung zu erhöhen. Zauberbuch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer, Spitzhacke, Schaufel, Axt, Hacke, Schere, Feuerzeug, Angel, Bogen, Karottenrute, Wirrpilzrute, Schwert, Dreizack, Schild, Elytren, Armbrust, Pinsel Rückstoß I-II Angriffe schlagen Gegner ein wenig zurück. Zaubertisch: Schwert Schärfe I-V Erhöht euren Schaden. Zaubertisch: Schwert Zauberbuch: Axt Schlag I-II Pfeile schlagen Gegner stärker zurück. Zaubertisch: Bogen Schnellladen I-III Die Armbrust lässt sich schneller nachladen. Zaubertisch: Armbrust Schusssicher I-IV Projektile verursachen weniger Schaden. Zaubertisch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer Schutz I-IV Ihr bekommt weniger Schaden. Zaubertisch: Helm, Brustpanzer, Beinschutz, Stiefel, Schildkrötenpanzer Schwungkraft I-III Der Schwungschlag von Schwertern verursacht mehr Schaden. Zaubertisch: Schwert Seelenläufer I-III Ihr seid schneller auf Seelensand und Seelenerde. Zaubertisch: Stiefel Sog I-III Ihr werdet vom Dreizack angezogen. Zaubertisch: Dreizack Stärke I-V Erhöht euren Schaden. Zaubertisch: Bogen Treue I-III Der Dreizack kehrt nach dem Werfen zu euch zurück. Zaubertisch: Dreizack Unendlichkeit I Der Bogen verschießt unendlich viele Pfeile. Zaubertisch: Bogen Verbrennung I-II Angriffe stecken Gegner in Brand. Zaubertisch: Schwert Wasseraffinität I Ihr baut unter Wasser schneller ab. Zaubertisch: Helm, Schildkrötenpanzer Wasserläufer I-III Ihr schwimmt schneller unter Wasser. Zaubertisch: Beinschutz

Meint ihr es mit Verzauberungen ernst, so könnt ihr schnell den Überblick darüber verlieren, welche Verzauberungen wo möglich sind, welche sich kombinieren lassen oder nicht und wie ihr eure Wünsche umsetzt. Für einen ausführlicheren Überlick über alle Möglichkeiten empfehlen wir euch die Fandom-Seite von Minecraft.

Wie können Items entzaubert werden?

Um Verzauberungen von Gegenständen zu entfernen, könnt ihr einen Schleifstein verwenden. Durch Platzieren des verzauberten Gegenstands im Schleifstein werden alle Verzauberungen entfernt und ihr erhaltet zudem Erfahrungspunkte zurück. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Fluch-Verzauberungen (wie Fluch des Verschwindens) auf diese Weise nicht entfernt werden können.

Zudem könnt ihr Verzauberungen auch entfernen, indem ihr die Gegenstände an der Werkbank repariert.

Wo lassen sich verzauberte Gegenstände finden?

Neben diesem Standardweg der eigenständigen Verzauberung gibt es noch weitere Möglichkeiten, die euch verzauberte Gegenstände einbringen können:

Handel mit einem Bibliothekar-Dorfbewohner

Truhen in der offenen Welt

Beute von Monstern, die verzauberte Rüstung tragen

Außerdem erhaltet ihr beim Angeln gelegentlich verzauberte Angeln und Bögen. Ihr könnt zwar auch andere Gegenstände aus dem Wasser ziehen, jedoch sind diese wesentlich seltener als Angeln und Bögen. Zudem erhöht die Verzauberung „Glück des Meeres“ die Wahrscheinlichkeit, besondere Gegenstände beim Angeln zu erhalten.

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.