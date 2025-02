Minecraft: Fundorte und Verwendung von Diamanten

♫ Diamonds are a girl's best friend! ♫ Als Marylin Monroe das sang, wusste sie noch nicht, wie begehrt dieser Edelstein später dank Minecraft bei Kindern und Jugendlichen sein würde. Damit ihr diese schon bald euer Eigen nennen und in Ausrüstung verwandeln könnt, zeigen wir euch in diesem Guide, wo ihr Diamanten findet und auf welcher Höhe ihr sie effektiv farmet.

Wofür werden Diamanten gebraucht?

In Minecraft sind Diamanten mindestens genau so begehrt wie Smaragde oder Lapislazuli. Aus ihnen craftet ihr robuste Werkzeuge wie Diamant-Spitzhacke oder die Diamantrüstung. Zudem braucht ihr Diamanten, um Strukturen wie einen Zaubertisch für Verzauberungen oder Jukeboxen zu bauen. Außerdem kommt ihr nicht an das gefragte Netherite, ohne euch vorher mit Diamantwerkzeug ausgestattet zu haben.

Des Weiteren könnt ihr mithilfe der Diamanten und einer Zierleiste eure Ausrüstung verschönern. Auch könnt ihr Diamanten für den Bau eines Leuchtfeuers verwenden. Wie ihr seht, gibt es für Diamanten mehr als genug Einsatzmöglichkeiten. Doch wie kommt ihr überhaupt an genug Diamanten, um all eure Minecraft-Träume zu erfüllen? Wir erklären euch nun die gängigsten Methoden.

Vorbereitung auf die Diamant-Ausgrabungen

Egal, ob ihr nach Diamanten grabt oder Höhlen erkundet: Eine gute Vorbereitung ist entscheidend, damit ihr nicht sterbt und euren wertvollen Loot an einer ungünstigen Stelle verliert. Folgende Ausrüstung wird euch in Minecraft bei der Suche nach Diamanten nützlich sein:

Waffen und Rüstung : Ihr werdet auf einige Monster wie Spinnen oder Skelette stoßen.

: Ihr werdet auf einige Monster wie Spinnen oder Skelette stoßen. Werkzeug : Bringt die richtige Spitzhacke mit, wenn ihr Diamanten ausgraben wollt. Aber auch eine Schaufel oder eine Axt können nützlich sein.

: Bringt die richtige Spitzhacke mit, wenn ihr Diamanten ausgraben wollt. Aber auch eine Schaufel oder eine Axt können nützlich sein. Licht : Bringt Holz und Kohle mit, um immer ausreichend Fackeln bauen zu können.

: Bringt Holz und Kohle mit, um immer ausreichend Fackeln bauen zu können. Nahrung: Eine Expedition kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen, also bringt ausreichend Lebensmittel mit, um nicht zu verhungern.

Eimer: Sowohl leere als auch mit Wasser befüllte Eimer werden euch nützliche Dienste erweisen, wenn ihr auf Lava stoßt.

Kompass: Die Gefahr, dass ihr euch dort unten verirrt, ist groß, nehmt also am besten einen Kompass mit.

Diamanten ausgraben: Welches Werkzeug braucht ihr?

In Vergleich zu Version 1.17 und älter haben sich die Spawnzonen der verschiedenen Erze sichtbar verändert. (© Mojang Studios)

Für den Abbau von Diamanten braucht ihr mindestens eine Eisen-, Diamant- oder Netherite-Spitzhacke. Für mehr Effizienz empfiehlt es sich, diese mit der Verzauberung „Glück“ zu belegen.

Achtung: Mit einer Holz-, Stein- oder Goldspitzhacke werdet ihr keine Diamanten abbauen können!

Die Spawnwahrscheinlichkeit für Diamanten steigt, je weiter ihr euch nach unten begebt. Es empfiehlt sich also, möglichst nahe am Bedrock nach Diamanten zu suchen. Mit F3 könnt ihr in der Java-Version überprüfen, in welcher Höhe ihr euch gerade befindet. In der Bedrock-Edition könnt ihr die Sichtbarkeit der Koordinaten in den Einstellungen aktivieren.

In welcher Höhe spawnen Diamanten?

Der grobe Spawnbereich der Diamanten liegt ab 1.19+ zwischen 8 und –64, wobei ihr die meisten Diamanten bei –57 und –58 findet. Diese sind aber häufig von nerviger Lava umgeben und kosten euch deshalb mehr Arbeit. Zeitsparender sucht ihr nach den wertvollen Edelsteinen im Bereich von –54.

Adern von Diamanterz werden euch immer wieder begegnen. (© Screenshot spieletipps)

Alles über effizientes Buddeln

Auch wenn in Minecraft die Versuchung groß ist, geradeaus nach unten zu graben und so möglichst schnell die notwendige Tiefe zu erreichen, solltet ihr euch etwas mehr Zeit nehmen, wenn ihr nicht plötzlich in Lava oder mitten in einer Schar von Monstern landen wollt. Beachtet diese Tipps, um sicher an Diamanten zu gelangen:

Grabt nicht geradeaus nach unten, sondern nutzt die sogenannte Leitermethode , um so rechtzeitig zu erkennen, wohin euch eure Ausgrabung führt. Achtet zudem auf die Geräusche und sorgt für ausreichend Licht, um keine böse Überraschung zu erleben.

, um so rechtzeitig zu erkennen, wohin euch eure Ausgrabung führt. Achtet zudem auf die Geräusche und sorgt für ausreichend Licht, um keine böse Überraschung zu erleben. Tunnel von einem Block Höhe helfen euch, schnell voranzukommen, sobald ihr bei der richtigen Tiefe angekommen seid. Allerdings müsst ihr dafür kriechen, wofür ihr in Minecraft die Hilfe von Wasser, Kolben oder Falltüren braucht, um euch nach unten zu drücken.

helfen euch, schnell voranzukommen, sobald ihr bei der richtigen Tiefe angekommen seid. Allerdings müsst ihr dafür kriechen, wofür ihr in Minecraft die Hilfe von Wasser, Kolben oder Falltüren braucht, um euch nach unten zu drücken. Tunnel von zwei Blöcken Höhe sind einfacher auszuheben, benötigen dafür aber mehr Zeit und Haltbarkeit eurer Spitzhacke, weil ihr jeweils zwei Blöcke abbauen müsst.

Zu Beginn solltet ihr euren Suchbereich festlegen, indem ihr einen Tunnel um den Bereich herum grabt und ihn gut ausleuchtet. Danach könnt ihr die beiden gegenüberliegenden Seiten des Tunnels durch weitere Tunnel (mit je einem Block Abstand) verbinden. In diesen Tunneln werden euch immer wieder kleine Adern von Diamanterz begegnen, die ihr abbauen könnt.

Diamanten in Höhlen und Truhen finden

Früher oder später werdet ihr natürlich beim Graben auf Diamanten stoßen und genug zusammenfinden. Effizienter ist es jedoch, stattdessen auf die Erkundung von Höhlen zu setzen. Achtung: Ihr spart zwar Zeit und schont euer Werkzeug, begegnet aber mehr Monstern. So findet ihr in Minecraft Höhlen:

In der Spielwelt : Achtet auf mögliche Höhleneingänge, so werdet ihr zum Beispiel unter Azaleenbäumen garantiert Üppige Höhlen finden.

: Achtet auf mögliche Höhleneingänge, so werdet ihr zum Beispiel unter Azaleenbäumen garantiert Üppige Höhlen finden. Beim Buddeln : Auch beim Graben könnt ihr Höhlen finden, was aber aufgrund der Mapgröße sich als schwierig gestalten kann. Grabt euch schräg nach unten oder verwendet die Leiter-Technik , um Abstürze zu vermeiden.

: Auch beim Graben könnt ihr Höhlen finden, was aber aufgrund der Mapgröße sich als schwierig gestalten kann. Grabt euch schräg nach unten oder verwendet die , um Abstürze zu vermeiden. Durch Zuhören : Hört ihr bestimmte Ambientengeräusche, Monstersounds oder auch Lava- und Wassergeräusche, dann können sie ein Indikator für eine nahegelegene Höhle sein.

: Hört ihr bestimmte Ambientengeräusche, Monstersounds oder auch Lava- und Wassergeräusche, dann können sie ein Indikator für eine nahegelegene Höhle sein. Mithilfe des Nethers: Reist zum Nether, grabt 20-30 Blöcke nach unten und beschwört ein Portal. Es besteht dann eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Oberwelt-Pendant zu eurem Nether-Portal in einer Höhle sein wird.

Falls euch die Höhlensuche zu mühsam ist, helfen Tools wie MCA Saenk, um einen Überblick über eure Karte zu bekommen.

Weitere Diamant-Fundorte

Eine weitere Möglichkeit, Diamanten zu finden, ist das Bürsten vom seltsamen Sand im Wüstentempel. Dort habt ihr eine Chance von 12,5 %, einen Diamanten zu erhalten. Zudem könnt ihr Diamanten in verschiedenen Truhen finden. Am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit dafür bei vergrabenen Schätzen, aber auch Truhen in der Endstadt, in der Schatztruhe des Dorfschmieds oder in Bastionsruinen können euch Diamanten bescheren.

Außerdem könnt ihr mit etwas Glück Diamanten bei verschiedenen Dorfbewohnern wie dem Werkzeugschmied gegen Smaragde, den einen oder anderen Diamanten abstauben. Die Händler müssen dafür aber erst das Niveau „Experte“ erreichen.

Diamantfossilien finden

Fossilien sind eine weitere Möglichkeit, um verlässlich Diamanten zu finden. Unterhalb von Y= –8 beinhalten Fossilien auch Diamanten. Um Fossilien zu finden, müsst ihr in den richtigen Biomen suchen. Ihr findet sie im Untergrund von:

Sümpfen

Wüsten

Seelensandtälern (Nether)

Wenn ihr nicht suchen wollt, könnt ihr auch externe Tools wie den Fossil-Finder oder die Seed-Map von Chunkbase nutzen. Außerdem könnt ihr natürlich auch Cheats nutzen, um schnell an die heiß begehrten Steinchen zu kommen. Die Itemcodes für Diamanten lauten wie folgt:

/give @p minecraft:diamond 1

Diamantausrüstung craften oder finden

Wollt ihr Diamantausrüstung herstellen, werdet ihr einige Diamanten brauchen. Für eine komplette Ausrüstung und alle Werkzeuge sowie das Diamantschwert müsst ihr 35 Diamanten sammeln. Macht euch ebenso darauf gefasst, dass ihr für die Reparatur dieser Items weitere Diamanten brauchen werdet. Auch für den Zaubertisch braucht ihr 2 Diamanten.

Gegenstand Materialien Diamanthelm 5x Diamant Diamantbrustpanzer 8x Diamant Diamanthose 7x Diamant Diamantschuhe 4x Diamant Diamantaxt 3x Diamant + 2x Stock Diamantspitzhacke 3x Diamant + 2x Stock Diamanthacke 2x Diamant + 2x Stock Diamantschaufel 1x Diamant + 2x Stock Diamantschwert 2x Diamant + 1x Stock

Natürlich könnt ihr Diamantausrüstung mit euren gesammelten Edelsteinen selbst herstellen. Es ist aber auch möglich, sie in Kisten zu finden. Die verlässlichste Methode neben Craften ist das Handeln mit Dorfbewohnern. Je nach Bedarf werdet ihr hier bei Rüstungsschmieden, Waffenschmieden oder Werkzeugschmieden fündig.

Bei Händlern mit dem entsprechenden Level könnt ihr Diamantausrüstung erhalten. (© Screenshot spieletipps)

Die Händler müssen erst gelevelt werden, bevor sie euch wertvolle Ausrüstung anbieten. Dafür ist es dann möglich, direkt Ausrüstung mit Verzauberung von ihnen zu erhalten.

