Minecraft: Tiere zähmen & wie es am besten funktioniert

Die unendliche Welt von Minecraft bietet auch eine Vielzahl an wilden Tieren, die ihr zähmen und anschließend klug nutzen könnt. Welche Tiere es gibt, wo ihr sie findet und wie ihr sie am besten zähmt, verraten wir euch in dem folgendem Guide.

Wie könnt ihr Tiere in Minecraft am besten zähmen?

Minecraft bietet eine große Auswahl an Tieren, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt, beispielsweise Reittiere oder Tiere, die euch Schutz bieten können. Manche von ihnen sind schwerer zu finden oder benötigen eine bestimmte Vorgehensweise beim Zähmen. Für manche Tiere benötigt ihr beispielsweise besondere Items und Nahrungsmittel.

Das Allerwichtigste beim Finden und Zähmen von Tieren ist, dass ihr Ausdauer und Geduld mitbringt. Einige Tiere sind schwer aufzufinden, weil die jeweiligen Biome sehr selten in der Welt generiert werden. Ein weiteres Problem stellt die Scheu mancher Tiere dar. Auch dabei dürft ihr nicht aufgeben und müsst einfach dranbleiben. Dann viel Erfolg und Spaß beim Zähmen!

Fuchs

Pokok! Der Papagei warnt euch sogar vor den Feinden.

Vorkommen: Dschungel; auf Grasblöcken oder Stämmen.

Items: Beliebige Samen.

Vorteile: Folgen dem Spieler, können hingesetzt werden, brauchbares Warnsystem für Monster durch Imitation von Geräuschen, tanzen zur Schallplattenmusik, setzen sich auf eure Schulter.

Vorgehensweise: Ihr müsst den Papagei so lange mit Samen füttern, bis Herzen aufsteigen.

Lama

Sei kein Dra-lama!

Vorkommen: Berge mit allen Varianten, Savannenhochebene; auf Grasblöcken.

Items: Keine nötig.

Vorteile: Können Kisten tragen (drei bis 15 Slots Inventarplatz) und als Lastentiere genutzt werden, bilden Karawanen mit weiteren Lamas (maximal zehn), greifen Wölfe durch Spucken an.

Vorgehensweise: Ihr müsst wiederholt auf das Lama steigen, indem ihr mit der leeren Hand das Lama anklickt. Dies tut ihr, bis es euch nicht mehr abwirft und Herzen aufsteigen.

Skelettpferd

Ich glaub es spukt! Reitet durch die Welt von Minecraft mit knochigem Charme.

Vorkommen: Entsteht durch einen Blitzeinschlag.

Items: Keine nötig, sind schon gezähmt.

Vorteile: Als Reittier nutzbar, können unter Wasser geritten werden.

Vorgehensweise: Nähert ihr euch dem Skelettpferd, spawnen vier Skelettreiter, die ihr besiegen müsst. Danach könnt ihr die übrig bleibenden Skelettpferde ohne Zähmung als Reittier nutzen.

Ozelot

Alle Katzentiere sind süß, und Ozelot ist keine Ausnahme.

Vorkommen: Dschungel, Dschungelhügel; auf Grasblöcken.

Items: Roher Fisch.

Vorteile: Vertreiben Creeper (diese halten sich von Ozelots fern).

Vorgehensweise: Nähert euch rasch (bevor er flieht) in einer Distanz von zehn Blöcken mit rohem Fisch in der Hand. Der Ozelot wird euch angucken und von selbst nähern. Macht innerhalb einer Distanz von sechs Blöcken keine schnellen Bewegungen (nicht mal schnelles Drehen). Innerhalb einer Distanz von drei Blöcken verharrt der Ozelot und kann gefüttert werden.

Katze

Apropos Katze - ein Haus ohne Katze ist kein Zuhause.

Vorkommen: Dörfer, Sumpfhütte.

Items: Roher Fisch.

Vorteile: Folgen Spieler, vertreiben Creeper (Creeper halten sich von Katzen fern), können hingesetzt werden, setzen sich auf Items (Bspw. Betten).

Vorgehensweise: Solange mit rohem Fisch füttern, bis Herzen aufsteigen.

Wolf

Awoo, Kevin! Holt euch den Freund des Menschen ins Haus.

Vorkommen: Wald, Waldhügel, Taiga, Riesenbaumtaiga und verschneite Taiga; auf Grasblöcken.

Items: Knochen

Vorteile: Folgen Spieler, Verteidigen und greifen im Kampf mit an, können hingesetzt werden.

Vorgehensweise: Der Wolf muss neutrale Haltung gegenüber dem Spieler haben (nicht feindselig). Ihr müsst den Wolf so lange mit Knochen füttern, bis Herzen aufsteigen und er sich hinsetzt. Durch die Zähmung bekommt er ein Halsband und wird zum Hund.

Esel und Maultier

Stur wie ein Esel? Findet es bei der Zähmung heraus.

Vorkommen: Ebene, Savanne; auf Grasblöcken.

Items: Bestimmte Items können die Wahrscheinlichkeit des Zähmens erhöhen: Zucker, Weizen, Apfel, goldene Karotte, goldener Apfel, verzauberter goldener Apfel (aber nicht zwingend erforderlich).

Vorteile: Als Reittier nutzbar (verschieden ausgeprägte Eigenschaft: Gesundheit), kann Kisten tragen und als Lastentier genutzt werden.

Vorgehensweise: Ihr müsst wiederholt auf den Esel oder das Maultier steigen, indem ihr das Reittier mit der leeren Hand anklickt. Dies tut ihr, bis es sich nicht mehr aufbäumt und Herzen aufsteigen.

Beachte: Maultiere können nur durch Kreuzung von Pferd und Esel erhalten werden und spawnen nicht natürlich.

Pferd und Kamel

Da hat das schwarze Pferd sich einfach umgekehrt... Und euch zum neuen besten Freund auserwählt.

Vorkommen: Ebene, Savanne; auf Grasblöcken.

Items: Bestimmte Items können die Wahrscheinlichkeit des Zähmens erhöhen: Zucker, Weizen, Apfel, goldene Karotte, goldener Apfel, verzauberter goldener Apfel (aber nicht zwingend erforderlich).

Vorteile: Als Reittier nutzbar (verschieden ausgeprägte Eigenschaften: Gesundheit, Sprungkraft, Geschwindigkeit).

Vorgehensweise: Ihr müsst wiederholt auf das Pferd steigen, indem ihr das Reittier mit der leeren Hand anklickt. Dies tut ihr, bis es sich nicht mehr aufbäumt und Herzen aufsteigen.

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.