Minecraft im Kino: Dieser Schauspieler wird offenbar Steve spielen

Aktuell ist eine Realverfilmung von Minecraft in der Mache und auch wenn man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie das aussehen soll, tauchen nach und nach die einzelnen Besetzungen auf. Nun hat offenbar auch der Charakter Steve seinen Darsteller gefunden.

Minecraft Facts

Von Bowser zu Steve: Jack Black im neuen Minecraft-Film

Am 4. April 2025 soll es soweit sein: Die Realverfilmung von Minecraft wird augenscheinlich ihren Weg in die Kinos finden und neben Stars wie Jason Momoa (Aquaman), Emma Myers (Wednesday) und Danielle Brooks (Die Farbe Lila) wird auch Jack Black mit von der Partie sein. Dieser ist jüngst als Bowser im Super-Mario-Film aufgetreten. (Quelle: Deadline)

Steve ist der Hauptcharakter des beliebten Franchises, welcher klassisch in blauem Hemd und Jeans daherkommt, einen Kinnbart trägt und einen leicht desinteressierten Blick aufweist. Über seine Persönlichkeit ist nicht viel bekannt, in Videos auf YouTube wird er oft schlau, kreativ, abenteuerlustig und heroisch dargestellt. Als sein Antagonist gilt neben dem Enderdrachen im Allgemeinen „Herobrine“, welcher ihm bis auf die leeren, weißen Augen zum Verwechseln ähnlich sieht. Allerdings hat dieser nie wirklich im Spiel existiert und ist lediglich ein sogenannter „Hoax“, sprich eine scherzhafte Falschmeldung in der Minecraft-Community.

Worum soll es im Minecraft-Film gehen?

Seit Jahren schon ist eine Realverfilmung in Planung, doch bislang hat noch niemand preisgegeben, um was genau es sich dabei inhaltlich handeln soll. Regie führt bei diesem Projekt Jared Hess, der bereits im Film Nacho Libre mit Black zusammengearbeitet hat. (Quelle: Variety)

Lange Zeit stand noch nicht einmal fest, welche Art von Film es generell werden soll. Nun ist zumindest schon einmal gewiss, dass es sich um einen Realfilm handeln wird. Wie genau das Ganze aussehen soll, bleibt abzuwarten, ebenso wie die Charaktere, die darin auftauchen werden. Anhand der Auswahl der Schauspieler lässt sich aber unter Umständen schon eine gewisse humoristische Richtung erahnen.

Wir zeigen euch die 13 schönsten Seeds für Minecraft auf dem PC:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.