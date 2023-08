Gaming-Schnäppchen oder Risiko? Hier erfahrt ihr, ob der Online-Key-Händler MMOGA seriös ist und welche potentiellen Gefahren beim Kauf lauern könnten.

Die Plattform MMOGA.de ist eine der bekanntesten Seiten für den Kauf von Spielen, Game-Keys und virtuellen Gütern. Mit einer riesigen Auswahl an Produkten und verlockenden Angeboten zieht die Website wie ihre Konkurrenten Kinguin oder G2A viele Gamer und Gamerinnen an. Doch während einige Nutzer und Nutzerinnen MMOGA.de aus ihrer Erfahrung als zuverlässige Quelle für günstige Spiele und Dienstleistungen schätzen, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Seriosität und der Risiken, die mit dem Einkauf auf der Plattform verbunden sein könnten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Plattform, um herauszufinden, ob die Seite wirklich seriös ist.

Wie beim Online-Key Angebot ist es auch beim Streaming wichtig zu wissen, worauf ihr achten solltet. In unserem Video zeigen wir euch, was beim Streaming erlaubt ist und was nicht:

Filmstreams im Internet: Was ist legal? Was nicht?

Ist MMOGA.de seriös?

MMOGA.de ist zweifellos eine verlockende Option für Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach günstigen Game-Keys und virtuellen Gütern sind. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken und die Möglichkeit von Grau- und Parallelimporten zu berücksichtigen. Grauimporte beziehen sich auf den Verkauf von Spiele-Keys außerhalb der offiziellen Vertriebskanäle, während Parallelimporte Schlüssel sind, die für bestimmte Regionen oder Länder bestimmt sind, aber außerhalb dieser Regionen verkauft werden. Diese Gegebenheiten können dazu führen, dass Spiele-Keys deaktiviert werden, wenn der Publisher – bei dem ihr eure Schlüssel einlöst – Verdacht schöpft.

In der Vergangenheit hat das zu Frustration und Enttäuschung bei einigen Kunden geführt. Obwohl MMOGA.de beteuert, nur von offiziellen Lieferanten zu beziehen, gibt es dennoch Bedenken hinsichtlich der Herkunft einiger Produkte auf der Plattform. Auch wenn die allgemeine Mehrheit ihrer Erfahrungen nach – beispielsweise laut der Plattform Trustpilot – zufrieden ist, solltet ihr bei der Nutzung von MMOGA.de also Vorsicht walten lassen und stets sicherstellen, dass eure erworbenen Produkte von seriösen Quellen stammen. Solltet ihr vor dem Kauf jedoch Bedenken haben, ist euer Geld vermutlich besser in eine offizielle Quelle wie dem Ubisoft- oder Electronic Arts-Store – je nach gewünschtem Spiel – investiert.

Ist der Kauf von Gaming Keys legal?

Gaming Keys sind grundsätzlich legal. Ein Gaming Key ist im Wesentlichen ein Produkt-Code oder eine Seriennummer, die es den Käufern ermöglicht, ein bestimmtes Spiel oder eine Software zu aktivieren und herunterzuladen. Diese Keys werden von den Entwicklern oder offiziellen Vertriebspartnern erstellt und auf legitime Weise verkauft. Es gibt jedoch einige Punkte, die ihr im Zusammenhang mit Gaming Keys beachten solltet und so eventuell auch eure Chance für den Erwerb eines illegalen Keys senken könnt:



Grauimporte: Das sind Keys, die außerhalb der offiziellen Vertriebskanäle verkauft werden und möglicherweise für bestimmte Regionen oder Länder bestimmt sind. Der Kauf solcher Keys kann zu Deaktivierung eures Accounts auf der jeweiligen Plattform des Publishers oder anderen Komplikationen führen. Auf inoffiziellen Seiten können diese Grauimporte ganz leicht angeboten werden.

Risiko von gestohlenen Keys: Manche Keys können gestohlen oder durch betrügerische Methoden erworben worden sein. Das Aktivieren solcher Keys kann zu Problemen führen, wenn der Publisher dies feststellt und die Spiellizenz deaktiviert. Auch diese Schwierigkeit lässt sich durch den Kauf auf offiziellen Seiten beheben.

Einhaltung von Nutzungsbedingungen: Es ist wichtig, dass ihr die Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen für die erworbenen Keys beachtet. Einige Keys haben möglicherweise Einschränkungen bezüglich der Weitergabe oder des Weiterverkaufs.

So lange ihr Keys von offiziellen und vertrauenswürdigen Quellen erwerbt und euch an die geltenden Nutzungsbedingungen hält, sind Gaming Keys legal und eine beliebte Möglichkeit, Spiele und Software digital zu erwerben.