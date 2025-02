Minecraft: Axolotl finden, zähmen und züchten

Sind die nicht süß?! Wenn ihr wie wir auch dem glitschigen Charm der pixeligen Amphibien verfallen seid, dann wollt ihr sicherlich eure höchstpersönliche Axolotl-Sammlung wachsen sehen. Hier erfahrt ihr alles über die Zucht, Zähmung und Verwendung von Axolotln in Minecraft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Lassen sich Axolotln zähmen?

In Minecraft gehören Axolotl zu sogenannten passiven Mobs, die in bestimmten Höhlen vorkommen. Ähnlich wie ihre RL-Pendants sind sie beliebte Haustiere, die von Spielern gerne in das Haus geholt werden. Aber geht das überhaupt?

Obwohl ihr Axolotl einfangen könnt, könnt ihr sie leider in Gegensatz zu anderen Tieren wie Pferden oder Füchsen nicht zähmen. Zumindest nicht im üblichen Sinne, denn sofern ihr eine Leine besitzt, könnt ihr mithilfe des Rechtsklicks diese auf den Axolotl befestigen und ihn so herumführen. Und obwohl ihr sie nicht zähmen könnt, könnt ihr sie dennoch für euch kämpfen lassen und so Unterstützung gegen Wassermobs bekommen.

Anzeige

Axolotl fangen

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Farben, in welchen ihr die Axolotl einfangen könnt. Während bei den rosa, braunen, gelben und türkisen Tieren die Spawnmöglichkeit bei ca. 25 % steht, kommen die blauen Axolotl mit 0,01 % Spawn-Chance deutlich seltener vor. So werdet ihr wahrscheinlich mehr Erfolg mit Axolotl-Zucht haben, wenn ihr einen blauen Axolotl haben wollt, als mit bloßem Fangen in Wasserhöhlen.

Axolotl spawnen seit Version 1.18 ausschließlich in den üppigen Höhlen (auch Lush-Caves genannt), enn genug Lehm vorhanden ist. Habt ihr einen ausfindig gemacht, dann nehmt einen leeren Eimer in die Hand und klickt mit der rechten Maustause auf das Tierchen. Daraufhin werdet ihr einen Axolotl-Eimer in eurem Inventar finden und so das Tier in eure Base bringen können. Habt ihr keinen Eimer dabei, könnt ihr ihn auch mithilfe einer Leine pseudo-zähmen. Denkt aber daran, dass Axolotl Wasser brauchen, um zu überleben.

Anzeige

Generell gilt: Verpasst den Axolotl ein Namensschild oder setzt sie in ein Boot, sobald ihr sie gefangen habt. Da sie relativ schnell wieder despawnen, müsst ihr euch sonst erneut auf die Suche begeben. Der Vorteil an den gezüchteten Axolotln ist, dass ihr sie in Eimern transportieren könnt, ohne dass sie ihre Farbe verlieren. Habt ihr also genug Axolotln gefangen, begebt euch schnell in eure Base und fügt sie einem Aquarium hinzu, um mit der Zucht loszulegen.

In eurer Base werdet ihr eure Axolotln auch umbenennen können, wenn ihr diese in den Amboss legt. Platziert dafür den Axolotl-Eimer im Amboss, um diesen umzubenennen. Lasst später den Axolotl frei und ihr werdet sehen, dass dieser den Namen trägt, den ihr dem Eimer gegeben hattet.

Anzeige

Axolotl züchten

Da blaue Axolotl so selten sind, solltet ihr sie züchten. Sobald ihr zwei Exemplare mit beliebiger Farbe gefangen habt, könnt ihr auch schon mit der Paarung beginnen. Sperrt dazu die beiden Axolotl in ein Aquarium oder ein ähnliches Gefäß und gebt ihnen einige Tropenfischeimer. Sobald sie in der richtigen Stimmung sind, erscheinen einige Herzchen über ihren Köpfen.

Danach dauert es nicht mehr lange und ihr findet ein kleines Baby-Axolotl in der Nähe. Die Farbe bestimmen könnt ihr allerdings leider nicht, die Farbverteilung wird hier zufällig generiert. Nach der ersten Paarung müsst ihr rund fünf Minuten abwarten, bevor ihr für weiteren Nachwuchs sorgen könnt.

Da ihr für die Züchtung viele Tropenfische braucht, ist eine Tropenfischfarm sinnvoll. Auf dem YouTube-Kanal Rays Works findet ihr dazu eine gute Bauanleitung:

Nutzen von Axolotln

Wenn ihr in Minecraft die Ozeane bezwingen wollt, um zum Beispiel das Herz des Meeres zu finden, werdet ihr jede Unterstützung brauchen, die ihr bekommen könnt, und dazu gehören auch die süßen Amphibien, die ihr als Pseudo-Begleiter mitnehmen könnt.

Wie Hunde können Axolotln euch als Kampfbegleiter bei euren Kämpfen unterstützen. Mit eurem Axolotl könnt ihr bis auf Delfine und Schildkröten alle Fische und Meereslebewesen angreifen. Selbst Wächter und Ertrunkene sind vor ihnen nicht sicher, wenn ihr sie zuvor mit einem Tropenfisch gefüttert habt. Nützlich ist auch, dass Axolotln euch während eines Kampfes einen praktischen Regenerationsbuff verleihen und den Erschöpfungseffekt des Ertrinkens entfernen.

Anzeige

Da er so gut wie alles angreift, braucht er auch eine gute Taktik, wenn er selbst angegriffen wird. Ist der Axolotl im Wasser, dann stellt er sich tot und regeneriert für rund zehn Sekunden seine Lebensleiste. Aber Achtung, außerhalb von Wasserbereichen sterben Axolotl nach fünf Minuten. Nur wenn es regnet oder gewittert, können sie auch am Land überleben.

FAQ zu Axolotln

Nun kennt ihr euch meisterlich mit den wundersamen Kreaturen der Wasserwelten von Minecraft aus. In dem nachfolgenden FAQ haben wir für euch das Wichtigste rundum die süßen Axolotl zusammengefasst.

FAQ zu Axolotln in Minecraft Können Axolotl gezähmt werden? Leider nein. Aber ihr könnt sie mithilfe einer Leine führen. In welchen Farben kommen Axolotl vor? In Minecraft kommen Axolotl in den Farben rosa, braun, gelb, türkis und blau vor. Wo können Axolotl gefangen werden? Ihr findet die Axolotl in unterirdischen Wasserhöhlen (Lush Caves). Wie hoch ist die Chance, einen blauen Axolotl zu finden? Die Chance auf das Erscheinen von einem seltenen blauen Axolotl liegt bei 0,01 %.

Haltet ihr euch für wahre Minecraft-Connoisseure? Dann testet euer Wissen rundum das legendäre Blockspiel mit unserem Quiz:

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.