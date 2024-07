Minecraft: Leine craften, befestigen und lösen

Mit einer Leine könnt ihr in Minecraft diverse Kreaturen anbinden oder mit euch führen. Wir zeigen euch, wie ihr eine Leine herstellen, befestigen und lösen könnt und beantworten euch alle relevanten Fragen zur Leine, Leinenknoten und mehr.

Wie kann man in Minecraft eine Leine craften?

Um zwei Leinen in Minecraft herstellen zu können, benötigt ihr die folgenden Zutaten:

4x Faden

1x Schleimball

Diese Skizze zeigt euch, wie ihr die Ressourcen im Crafting-Menü anlegen müsst, damit aus dem Bauplan eine Leine wird:

Haltet euch an diesen Bauplan, um eine Leine in Minecraft herzustellen. (Bildquelle: Mojang/Microsoft, Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Schleimbälle erhaltet ihr vom Schleim (Slime). Lest den verlinkten Artikel, um alles über dieses Monster zu erfahren. Fäden erhaltet ihr, wenn ihr Spinnen, Schreiter oder Katzen tötet. Aber auch, wenn ihr Spinnennetze in Höhlen abbaut. Natürlich könnt ihr Fäden auch in Truhen finden, diese Methode ist für die Gewinnung allerdings überhaupt nicht effektiv.

Wie kann man die Leine befestigen und lösen

Nachdem ihr eine Leine hergestellt habt, müsst ihr sie in den Schnellzugriff legen. Wählt sie dann aus, um sie auszurüsten. Anschließend müsst ihr mit der rechten Maustaste auf das Tier klicken, das ihr anleinen wollt. Klickt ihr erneut darauf, löst ihr die Leine wieder.

Ihr könnt das Tier anleinen und es dann an einem Zaun befestigen. Hierfür müsst ihr einen Zaunblock platzieren und dann mit der Leine draufklicken. Klickt erneut darauf, um die Leine zu lösen.

Diese Tiere lassen sich anleinen

Axolotl

Biene

Delfin

Dromedar

Eisbär

Eisengolem

Esel

Frosch

Fuchs

Hilfsgeist

Huhn

Hund

Kaninchen

Katze

Kuh

Lama

Leuchttintenfisch

Maultier

Pilzkuh

Ozelot

Papagei

Pferd

Schaf

Schneegolem

Schnüffler

Schreiter

Schwein

Skelettpferd

Tintenfisch

Hoglin

Zoglin

Zombiepferd

Ziege

Weitere FAQ zum Thema Leine in Minecraft

Wie lang ist die Leine? Die Länge der Leine beträgt bis zu 10 Blöcke.

Die Länge der Leine beträgt bis zu 10 Blöcke. Wie lang ist die Leine, wenn ich eine Kreatur am Zaun befestige? Der Radius, in dem sich das Tier bewegen kann, beträgt 5 Blöcke.

Der Radius, in dem sich das Tier bewegen kann, beträgt 5 Blöcke. Kann mir mein angeleinter Hund/Katze folgen? Nein, Hund/Katze spawnen dann nicht mehr beim Spieler.

Nein, Hund/Katze spawnen dann nicht mehr beim Spieler. Kann ich mehrere Tiere anleinen und führen? Ja, ihr könnt so viele Tiere anleinen, wie viele Leinen ihr im Schnellzugriff habt.

Ja, ihr könnt so viele Tiere anleinen, wie viele Leinen ihr im Schnellzugriff habt. Kann ich mehrere Tiere an einem Leinenknoten (Zaunblock) befestigen? Ja, ihr könnt sie aber nicht einzeln lösen. Klickt ihr auf den Leinenknoten zum Lösen der Leine, dann löst ihr alle Leinen auf einmal.

Ja, ihr könnt sie aber nicht einzeln lösen. Klickt ihr auf den Leinenknoten zum Lösen der Leine, dann löst ihr alle Leinen auf einmal. Kann ich Blöcke abbauen, wenn ich ein Tier an der Leine führe? Ja, ihr müsst die Leine im Schnellzugriff nicht die ganze Zeit ausgerüstet lassen, damit die Kreatur angeleint bleibt.

Ja, ihr müsst die Leine im Schnellzugriff nicht die ganze Zeit ausgerüstet lassen, damit die Kreatur angeleint bleibt. Despawnen Tiere, die es normalerweise tun, trotzdem, wenn ich sie anleine? Ja, das ursprüngliche Verhalten der Tiere ändert sich durch die Leine nicht. Ihr könnt es aber verhindern, indem ihr sie mit einem Namensschild umbenennt.

