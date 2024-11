Animal Crossing: New Horizons – Die besten Ideen für euren Inselnamen

Wie jeder Teil von Animal Crossing stellt euch auch New Horizons gleich zu Anfang vor eine äußerst wichtige Entscheidung: die Wahl eines Inselnamens. Aus diesem Grund haben wir nicht nur eine Liste mit Namen für euch, sondern auch ein paar Techniken, wie ihr den perfekten Inselnamen für euch bestimmen könnt.

Anzeige

Nicht nur, dass ihr euren Inselnamen in Animal Crossing: New Horizons oft genug hören werdet – nein, dieser Name repräsentiert eure Insel ebenfalls nach außen. Bedeutet: All eure Freunde werden ihn sehen. Deshalb solltet ihr euch dreimal überleben, ob ihr eurer Insel einen Namen gebt, der euch im Nachhinein unangenehm sein könnte. Neben eurem Spielernamen ist der Name eurer Insel euer Aushängeschild. Er identifiziert euch und grenzt euch von anderen Spielern ab.

Animal Crossing: New Horizons – Was ihr über Inselnamen wissen müsst

Die Wahl des Namens ist verbindlich. Wählt ihr ihn, werdet ihr wohl oder übel auch bei ihm bleiben. Nicht mal alle Sternis dieser Welt können euch einen neuen Namen ermöglichen.

Der von euch gewählte Inselname ist der komplette Name. Seid kreativ, ihr habt zehn Zeichen Platz, um eurer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Andere Spieler können euren Inselnamen sehen, ob lokal oder über das Internet. Seid euch dessen bei der Entscheidung bewusst.

Anzeige

Natürlich liegt es an euch, einen perfekten Namen für eure Insel zu finden.

So findet ihr einen perfekten Inselnamen

Während ein Charaktername meist schnell gewählt ist, wird der Name eurer Insel mehr Bedenkzeit in Anspruch nehmen. Wer nach ein paar Minuten noch keine Ahnung hat, wird vielleicht Erfolg mit den Techniken haben, die wir hier für euch aufgelistet haben:

Probiert es doch mit einem Namensgenerator . Eine Vielzahl von diesen gibt es bereits im Netz. Der von Samuel Fine zum Beispiel ist komplett auf Animal Crossing ausgelegt. Die ersten drei Vorschläge, die wir bekamen, waren übrigens: Isparita, Eun und Paland!

. Eine Vielzahl von diesen gibt es bereits im Netz. Der von Samuel Fine zum Beispiel ist komplett auf Animal Crossing ausgelegt. Die ersten drei Vorschläge, die wir bekamen, waren übrigens: Isparita, Eun und Paland! Habt ihr eine Lieblingsinsel ? Oder eine Insel, auf die ihr (jetzt) gerne fliegen würdet? Ab dafür. So gibt Animal Crossing: New Horizons gleich ein bisschen Urlaubsgefühle!

? Oder eine Insel, auf die ihr (jetzt) gerne fliegen würdet? Ab dafür. So gibt Animal Crossing: New Horizons gleich ein bisschen Urlaubsgefühle! Seid ihr vielleicht Animal-Crossing-Veteran ? Wie wäre es mit einem Namen, den ihr früher bereits verwendet habt?

? Wie wäre es mit einem Namen, den ihr früher bereits verwendet habt? Mix it, Baby! Nehmt zum Beispiel eure Stadt und euren Namen und kreiert euren eigenen Inselnamen. Bei Laura und Berlin kämen wir auf Laurin! Lieblingstier und Lieblingsfrucht geht zum Beispiel auch – auch wenn es anfangs vielleicht albern klingt, werdet ihr einen interessanten und einzigartigen Namen erhalten, an den ihr euch sicher bald gewöhnt habt.

Anzeige

Egal, für welchen Inselnamen ihr euch entscheidet, macht eure nicht verrückt, sondern habt Spaß! Alles in allem sollte der Name etwas sein, mit dem ihr euch wohlfühlt. Denn ihr werdet keine Lust haben, euer Spiel neuzustarten, nur, weil euch der Name nicht mehr gefällt. Inselnamen sind wie Tattoos – sie bleiben für immer.

„Animal Crossing: New Horizons“ – Dinge, die Tom Nook euch verheimlicht Abonniere uns

auf YouTube

Ein paar Ideen für euren Inselnamen

Euch fällt einfach nichts ein? Wir haben da etwas vorbereitet. Vielleicht gefällt euch einer dieser Namen:

Alteria

Ambrosia

Atlantis

Berk

Bora-Bora

Chillinsel

Cocolint

Corneria

Eldin

Elysium

Grinsel

Isla Delfi

Johto

Jottwerde

Kanto

Klinsel

Lummerland

Malhalla

Maui

Midgar

Moga

Myst

New Hope

Nimmerland

O'ahu

Ödistan

Port Monee

Präludien

Seliana

Sturminsel

Takatuka

Yamatai

Ihr seid ein richtiger Animal-Crossing-Profi? Beweist es in unserem Quiz:

Animal Crossing: Beweist euer Wissen im Experten-Quiz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.