Animal Crossing - New Horizons: Alle Bewohner und ihre Persönlichkeiten

Auch Animal Crossing New Horizons bietet eine große Anzahl an Bewohnern. Im Folgenden listen wir euch alle Einwohner mit ihren Persönlichkeiten.

Animal Crossing: New Horizons Facts

ACNH - Persönlichkeiten aller Bewohner

Jeder Bewohner kann eine von acht unterschiedlichen Persönlichkeiten aufweisen. Jede Persönlichkeit legt dabei fest, wie der Bewohner mit euch interagiert und was ihm gefällt. Sie hat auch einen Einfluss auf die Aktivitäten im Alltag des jeweiligen Bewohners. Männliche und weibliche Persönlichkeitstypen unterscheiden sich. In der folgenden Liste zeigen wir sie euch auf und was der jeweiligen Persönlichkeit gefällt:

Weibliche Persönlichkeiten

Persönlichkeit Was ihnen gefallen könnte Große Schwester Basteln, Familie, Gartenbau, Landschaft Hochnäsig Kunst, Mode, Shopping, Spas Lieb Kochen, Poesie, Lesen, Stricken Schwungvoll Singen, Tanzen, Mode, Popstars

Männliche Persönlichkeiten

Persönlichkeit Was ihnen gefallen könnte Schlafmütze Tagträumen, Essen, Superhelden, Achterbahnen Selbstzufrieden Musik, Reisen, Mode, Ruhm Sportlich Training, Joggen, Sport, Muskeln Miesepeter Lebenshilfe, Erinnerungen leben, Bonsai-Bäumchen

Wir sortieren euch alle Bewohner nach ihrem Tier:

Alle Adler

Adelheid

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. November

19. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Adlerauge“

„Adlerauge“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Kondor

K.K. Kondor Lieblingsspruch: „Sich verwöhnen ist genauso wichtig wie essen, trinken und schlafen.“

„Sich verwöhnen ist genauso wichtig wie essen, trinken und schlafen.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Apollo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. Juli

04. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Ahhh“

„Ahhh“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rock

K.K. Rock Lieblingsspruch: „Wer hoch fliegt, fällt tief!“

„Wer hoch fliegt, fällt tief!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Quetzal

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 22. Ferbruar

22. Ferbruar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Flapp“

„Flapp“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Kondor

K.K. Kondor Lieblingsspruch: „Wie du mir, so ich dir!“

„Wie du mir, so ich dir!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Balduin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Dezember

07. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Käpten“

„Käpten“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Parade 2

K.K. Parade 2 Lieblingsspruch: „Witzig geht die Welt zugrunde.“

„Witzig geht die Welt zugrunde.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Lora

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. März

25. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Kraack“

„Kraack“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Der Gedanke zählt. Oder der Taschenrechner.“

„Der Gedanke zählt. Oder der Taschenrechner.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Arthur

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Juli

30. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Kriiieck“

„Kriiieck“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Orientsong

K.K. Orientsong Lieblingsspruch: „Ein gesparter Sterni ist ein guter Sterni!“

„Ein gesparter Sterni ist ein guter Sterni!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Kai

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Juni

01. Juni Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Wingo“

„Wingo“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Sonnenuntergang

K.K. Sonnenuntergang Lieblingsspruch: „Unter den Zweiäugigen ist derjenige mit Adleraugen König.“

„Unter den Zweiäugigen ist derjenige mit Adleraugen König.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Adrian

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. Januar

08. Januar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schwinge“

„Schwinge“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Etüde

K.K. Etüde Lieblingsspruch: „Niemand steht auf schlaffe Flügel!“

„Niemand steht auf schlaffe Flügel!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Horst

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. Dezember

11. Dezember Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „krahkrah“

„krahkrah“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Glückspilz

K.K. Glückspilz Lieblingsspruch: „Motivation ist das A und Muskeln sind das O beim Sport.“

„Motivation ist das A und Muskeln sind das O beim Sport.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Alle Affen

Pippo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. November

21. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Kiki“

„Kiki“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Parade 2

K.K. Parade 2 Lieblingsspruch: „Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Ich laufe nur!“

„Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Ich laufe nur!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Uta

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 10. April

10. April Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Makimaki“

„Makimaki“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Maharadscha

K.K. Maharadscha Lieblingsspruch: „Ein gesunder Geist in 'ner sauberen Bude!“

„Ein gesunder Geist in 'ner sauberen Bude!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Anton

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. Mai

24. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Miekmiek“

„Miekmiek“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Marathon

K.K. Marathon Lieblingsspruch: „Nur nichts übertreiben.“

„Nur nichts übertreiben.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Bonni

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 01. April

01. April Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Agaga“

„Agaga“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Super - K.K.

Super - K.K. Lieblingsspruch: „Man ist nie zu erwachsen für Affentheater!“

„Man ist nie zu erwachsen für Affentheater!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Daniel

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Dezember

07. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Abbo“

„Abbo“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Nachdenklich

Nachdenklich Lieblingsspruch: „Keine Nachrichten sind gute Nachrichten!“

„Keine Nachrichten sind gute Nachrichten!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Dorothea

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. August

23. August Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Spitzi“

„Spitzi“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Dixie

K.K. Dixie Lieblingsspruch: „Echte Girlies tragen Pink!“

„Echte Girlies tragen Pink!“ Kaffee: Doppelröstung - wenig Milch - 1 Löffel Zucker

Simon

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. Januar

19. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Bannabannna“

„Bannabannna“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Ich liebe Bananen!“

„Ich liebe Bananen!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Steffi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. März

21. März Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Strebstreb“

„Strebstreb“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Neapolitaner

Neapolitaner Lieblingsspruch: „Ob krumm, ob grad - im Püree sind alle Bananen gleich.“

„Ob krumm, ob grad - im Püree sind alle Bananen gleich.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Alle Ameisenbären

Siggi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. Oktober

20. Oktober Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schlürrrf“

„Schlürrrf“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Jahrmarkt

K.K. Jahrmarkt Lieblingsspruch: „Immer schön feste drauf!“

„Immer schön feste drauf!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Annabell

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. Februar

16. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Puuust“

„Puuust“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Südseetraum

K.K. Südseetraum Lieblingsspruch: „Tanz immer so, als würde dir niemand dabei zugucken!“

„Tanz immer so, als würde dir niemand dabei zugucken!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Annalena

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. Februar

06. Februar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Schnüffel“

„Schnüffel“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: King K.K.

King K.K. Lieblingsspruch: „Daheim ist's immer noch am schönsten.“

„Daheim ist's immer noch am schönsten.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Hilde

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. Oktober

24. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Schnuff“

„Schnuff“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Ein Herd macht noch kein Heimchen.“

„Ein Herd macht noch kein Heimchen.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Mathilda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. November

09. November Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Schnieef“

„Schnieef“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Orientsong

K.K. Orientsong Lieblingsspruch: „Echte Niedlichkeit ist zeitlos!“

„Echte Niedlichkeit ist zeitlos!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Olaf

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. Mai

19. Mai Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Mwahaaa“

„Mwahaaa“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Milonga

K.K. Milonga Lieblingsspruch: „Ein Nasenhaarentferner ist durch nichts zu ersetzen.“

„Ein Nasenhaarentferner ist durch nichts zu ersetzen.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Theo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. März

19. März Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Schneuf“

„Schneuf“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Jahrmarkt

K.K. Jahrmarkt Lieblingsspruch: „Nachts ist es kälter als draußen!“

„Nachts ist es kälter als draußen!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Alle Bären

Kurt

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Juli

01. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „ Grumm“

Grumm“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Wer den Sterni nicht ehrt, ist des Geldsacks nicht wert!“

„Wer den Sterni nicht ehrt, ist des Geldsacks nicht wert!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Torsten

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. September

26. September Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „ Gruff“

Gruff“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Du musst die Schmerzen ausschalten!“

„Du musst die Schmerzen ausschalten!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Berthold

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 27. September

27. September Persönlichkeit: Selbstzufriedend

Selbstzufriedend Spruch: „Zwirtsch“

„Zwirtsch“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Ein echter Tanzbär tanzt nur nach seiner eigenen Pfeife.“

„Ein echter Tanzbär tanzt nur nach seiner eigenen Pfeife.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Chang

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. Juli

22. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Hiijaa“

„Hiijaa“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Steppensong

K.K. Steppensong Lieblingsspruch: „Hör auf, wenn es am schönsten ist!“

„Hör auf, wenn es am schönsten ist!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Dagmar

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. März

13. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Lollipop“

„Lollipop“ Lieblingsspruch: „Gut gespickt, bis es klickt! Das ist der Trick beim Lernen.“

„Gut gespickt, bis es klickt! Das ist der Trick beim Lernen.“ Neuer Charakter

Ernst

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. Oktober

23. Oktober Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Brummel“

„Brummel“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Metal

K.K. Metal Lieblingsspruch: „Der Knochen kommt nicht zum Hund!“

„Der Knochen kommt nicht zum Hund!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Gerald

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 31. Juli

31. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Grrr“

„Grrr“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch: „Wer A sagt, muss auch B sagen!“

„Wer A sagt, muss auch B sagen!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Grischa

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 31. März

31. März Persönlichkeit: Selbstzufriedend

Selbstzufriedend Spruch: „Gruaaa“

„Gruaaa“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Milonga

K.K. Milonga Lieblingsspruch: „Es spielt keine Rolle, wo du tanzt, solange du aus der Reihe tanzt.“

„Es spielt keine Rolle, wo du tanzt, solange du aus der Reihe tanzt.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Ike

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. Mai

16. Mai Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Brrruah“

„Brrruah“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rock

K.K. Rock Lieblingsspruch: „Auch das geht hoffentlich vorbei!“

„Auch das geht hoffentlich vorbei!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Mandy

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. September

15. September Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Hooonig“

„Hooonig“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Steppensong

K.K. Steppensong Lieblingsspruch: „Man kann nie genug beste Freunde haben!“

„Man kann nie genug beste Freunde haben!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Nathan

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. August

16. August Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Gäähn“

„Gäähn“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Sei einfach du selbst!“

„Sei einfach du selbst!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Paula

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. März

22. März Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Bralala“

„Bralala“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Dixie

K.K. Dixie Lieblingsspruch: „Aufgeben is‘ für Verlierer!“

„Aufgeben is‘ für Verlierer!“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Pia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. September

09. September Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Schätzchen“

„Schätzchen“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Man kann nie genug Zeit mit seinen Freunden verbringen!“

„Man kann nie genug Zeit mit seinen Freunden verbringen!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Tabea

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. April

17. April Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Bärbär“

„Bärbär“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Taten sagen mehr als Worte.“

„Taten sagen mehr als Worte.“ Kaffee: „Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker“

Ursula

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. Januar

16. Januar Persönlichkeit: Große Schwester

Große Schwester Spruch: „Brumbrum“

„Brumbrum“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: Mach platt, was dich platt macht!

Mach platt, was dich platt macht! Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Alle Eichhörnchen

Karin

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. Juli

02. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Stampl“

„Stampl“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: „Echte Stars geben immer Vollgas!“

„Echte Stars geben immer Vollgas!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Klara

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. Juli

03. Juli Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Knack“

„Knack“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Wer lange nagt, knackt selbst die härteste Nuss.“

„Wer lange nagt, knackt selbst die härteste Nuss.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Hörnchen

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 04. September

04. September Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „ Huiii“

Huiii“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Liebeslied

K.K. Liebeslied Lieblingsspruch: „Irgendwer hat immer Kekse.“

„Irgendwer hat immer Kekse.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Ricarda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Juli

15. Juli Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Hulaaa“

„Hulaaa“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: „Entspann dich!“

„Entspann dich!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Felix

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. Juni

03. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Manno“

„Manno“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Vorgestern

Vorgestern Lieblingsspruch: „Nussknacker ist ein Beruf mit Zukunft.“

„Nussknacker ist ein Beruf mit Zukunft.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Nadine

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 30. August

30. August Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „ Kekeke“

Kekeke“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Disco

K.K. Disco Lieblingsspruch: „Nur Tröten sagen nie!“

„Nur Tröten sagen nie!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Huschke

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. September

29. September Persönlichkeit: Selbstzufriedend

Selbstzufriedend Spruch: „ Huschhusch“

Huschhusch“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Schlummerlied

Schlummerlied Lieblingsspruch: „Tanze jeden Tanz, als wäre er dein letzter.“

„Tanze jeden Tanz, als wäre er dein letzter.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Marika

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. Mai

02. Mai Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Nabber“

„Nabber“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Wer nicht mit gutem Beispiel vorangehen möchte, sollte anderen den Vortritt lassen.“

„Wer nicht mit gutem Beispiel vorangehen möchte, sollte anderen den Vortritt lassen.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Paulina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 08. Juni

08. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Faulenz“

„Faulenz“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Salsa

K.K. Salsa Lieblingsspruch: „Ohne Pailletten kein Glamour!“

„Ohne Pailletten kein Glamour!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Noisette

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 10. September

10. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Spatz“

„Spatz“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Ein gutes Versprechen ist wie eine Pekannuss - unheimlich schwer zu brechen.“

„Ein gutes Versprechen ist wie eine Pekannuss - unheimlich schwer zu brechen.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Trita

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 05. August

05. August Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Nussi“

„Nussi“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Das Glas ist halb voll!“

„Das Glas ist halb voll!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Ronny

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 14. September

14. September Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Knorz“

„Knorz“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Western

K.K. Western Lieblingsspruch: „Auch harte Nüsse haben einen weichen Kern!“

„Auch harte Nüsse haben einen weichen Kern!“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Hanne

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. Juni

19. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Muskat“

„Muskat“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Fusion

K.K. Fusion Lieblingsspruch: „Aus den kleinsten Nüsschen wachsen die mächtigsten Nussbäume.“

„Aus den kleinsten Nüsschen wachsen die mächtigsten Nussbäume.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Steffen

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. Februar

26. Februar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Hoppi“

„Hoppi“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Folk

K.K. Folk Lieblingsspruch: Wahre Sieger geben niemals auf.“

Wahre Sieger geben niemals auf.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Rudolf

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 09. Juli

09. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Krazz“

„Krazz“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: Surfin‘ K.K.

Surfin‘ K.K. Lieblingsspruch: „Eine taube Nuss ist besser als gar keine Nuss!“

„Eine taube Nuss ist besser als gar keine Nuss!“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Maren

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. Oktober

22. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Jammi“

„Jammi“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Frühlingsblüten

Frühlingsblüten Lieblingsspruch: „Ein gutes Buch ist mehr wert als ein großer Fernseher.“

„Ein gutes Buch ist mehr wert als ein großer Fernseher.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Natalja

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 30. November

30. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Tjaja“

„Tjaja“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Disco

K.K. Disco Lieblingsspruch: „Wer den Schein wahrt, wahrt die Haltung.“

„Wer den Schein wahrt, wahrt die Haltung.“ Kaffee: Mokka - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

A-Chan

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Mai

28. Mai Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Aioli“

„Aioli“ Lieblingsfarbe: Keine

Keine Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Zwei Dumme, ein Gedanke!“

„Zwei Dumme, ein Gedanke!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Knuspi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. Juli

19. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Knusper“

„Knusper“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Technopop

K.K. Technopop Lieblingsspruch: „Gut gestylt ist halb gewonnen!“

„Gut gestylt ist halb gewonnen!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

L-Pyon

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 07. Juli

07. Juli Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Limone“

„Limone“ Lieblingsfarbe: Keine

Keine Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Doppelt gemoppelt hält besser!“

„Doppelt gemoppelt hält besser!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Elefanten

Elisa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Januar

28. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Tramp“

„Tramp“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: „Bleib am Boden.“

„Bleib am Boden.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Axel

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. März

23. März Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Tuuut“

„Tuuut“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Dixie

K.K. Dixie Lieblingsspruch: „Mach niemals 'ne Fliege zum Elefanten!“

„Mach niemals 'ne Fliege zum Elefanten!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Bastian

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 14. Juli

14. Juli Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Taraaaa“

„Taraaaa“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Gumbo

K.K. Gumbo Lieblingsspruch: „So ein Rüssel ist ganz schön praktisch!“

„So ein Rüssel ist ganz schön praktisch!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Benni

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. Oktober

03. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Truuu“

„Truuu“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Der Rüssel ist schneller als das Auge - besonders, wenn man mir Kekse hinhält.“

„Der Rüssel ist schneller als das Auge - besonders, wenn man mir Kekse hinhält.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Chai

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. November

18. November Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Zimtroll“

„Zimtroll“ Lieblingsfarbe: Keine

Keine Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: Viele Hasen sind des Jägers Verdruss.

Viele Hasen sind des Jägers Verdruss. Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Elenore

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. November

18. November Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Huiuiui“

„Huiuiui“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Marathon

K.K. Marathon Lieblingsspruch: „Erst mal Teechen.“

„Erst mal Teechen.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Elfi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. Mai

12. Mai Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Uiui“

„Uiui“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Bitte recht freundlich!“

„Bitte recht freundlich!“ Kaffee: Mokka - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

Frauke

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 08. Dezember

08. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Tuutuuu“

„Tuutuuu“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Jazz

K.K. Jazz Lieblingsspruch: „Ein Elefant vergisst nichts.“

„Ein Elefant vergisst nichts.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Olga

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 20. Januar

20. Januar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Tröööt“

„Tröööt“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: Selbst für den kleinsten Elefanten ist eine Maus keine Konkurrenz.

Selbst für den kleinsten Elefanten ist eine Maus keine Konkurrenz. Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Paolo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Mai

05. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Kumpel“

„Kumpel“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Marsch

K.K. Marsch Lieblingsspruch: „Mittagsschlaf ist die schönste Zeit des Tages!“

„Mittagsschlaf ist die schönste Zeit des Tages!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Sid

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 09. Juni

09. Juni Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Hau“

„Hau“ Lieblingsspruch: „Wer laut genug ist, hört niemals Beschwerden.“

„Wer laut genug ist, hört niemals Beschwerden.“ Neuer Charakter

Thorsten

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. September

07. September Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Puuuuuh“

„Puuuuuh“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Safari

K.K. Safari Lieblingsspruch: „Früher waren die Kuchen immer leckerer!“

„Früher waren die Kuchen immer leckerer!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Enten

Bill

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Februar

01. Februar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Quako“

„Quako“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: King K.K.

King K.K. Lieblingsspruch: „Immer in Bewegung bleiben!“

„Immer in Bewegung bleiben!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Monika

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 07. März

07. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Krümel“

„Krümel“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Ballade

K.K. Ballade Lieblingsspruch: „Das Leben ist wie Ente süßsauer. Manchmal bin ich süß und manchmal fuchsteufelswütend.“

„Das Leben ist wie Ente süßsauer. Manchmal bin ich süß und manchmal fuchsteufelswütend.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Daune

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. Februar

23. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Quaak“

„Quaak“ Lieblingsfarbe: Geld

Geld Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Steppensong

K.K. Steppensong Lieblingsspruch: „Eine süße Entenschnute sagt mehr als tausend Worte!“

„Eine süße Entenschnute sagt mehr als tausend Worte!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Erika

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. Februar

11. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Krah“

„Krah“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Jazz

K.K. Jazz Lieblingsspruch: „Regen ist Balsam für das strapazierte Federkleid!“

„Regen ist Balsam für das strapazierte Federkleid!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Erwin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. Mai

25. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Krook“

„Krook“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K. Funk

K. Funk Lieblingsspruch: „Alles in Maßen. Ausgenommen Knabberzeugs.“

„Alles in Maßen. Ausgenommen Knabberzeugs.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Gustav

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. Juni

25. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schnabbl“

„Schnabbl“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Blues

K.K. Blues Lieblingsspruch: „Bescheidenheit ist, wenn einen auch Krümel froh machen!“

„Bescheidenheit ist, wenn einen auch Krümel froh machen!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Gustavia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. August

12. August Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Nerv“

„Nerv“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Milonga

K.K. Milonga Lieblingsspruch: „Zeit ist Sternis.“

„Zeit ist Sternis.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Helmut

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 13. Juni

13. Juni Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Flitzer“

„Flitzer“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Seefahrerlied 2001

Seefahrerlied 2001 Lieblingsspruch: „Ich bin der geborene Schwimmer!“

„Ich bin der geborene Schwimmer!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Kalle

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. Januar

03. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Tschiiirp“

„Tschiiirp“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Calypso

K.K. Calypso Lieblingsspruch: „Mach dir die Federn doch nicht schmutzig. Entspann dich!“

„Mach dir die Federn doch nicht schmutzig. Entspann dich!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Marina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. November

17. November Persönlichkeit: Eingegbildet

Eingegbildet Spruch: „Quackpss“

„Quackpss“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: „Lila ist die Farbe der Königinnen.“

„Lila ist die Farbe der Königinnen.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Olivia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Juni

27. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Juhuu“

„Juhuu“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Ich bin keine lahme Ente!“

„Ich bin keine lahme Ente!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Pullunda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Juli

27. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Pullilol“

„Pullilol“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Neapolitaner

Neapolitaner Lieblingsspruch: „Tomatenrot ist das neue Schwarz!“

„Tomatenrot ist das neue Schwarz!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Quacks

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. Februar

19. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Quaak“

„Quaak“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Song

K.K. Song Lieblingsspruch: „Lieber hibbelig als trantütig!“

„Lieber hibbelig als trantütig!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Volker

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Juni

30. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Quaa“

„Quaa“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Marsch

K.K. Marsch Lieblingsspruch: „Aus Kindern werden Leute.“

„Aus Kindern werden Leute.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Quentin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 22. Dezember

22. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufriedend

Selbstzufriedend Spruch: „Pluster“

„Pluster“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Groove

K.K. Groove Lieblingsspruch: „Watschele nicht jedem Trend hinterher - setze deine eigenen!“

„Watschele nicht jedem Trend hinterher - setze deine eigenen!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Sissi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 08. April

08. April Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Entchen“

„Entchen“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Ein Spaziergang am Strand macht jede Ente froh.“

„Ein Spaziergang am Strand macht jede Ente froh.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Tanya

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. April

23. April Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Brotbrot“

„Brotbrot“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Des einen Pfütze ist der Ente Freiluftbad.“

„Des einen Pfütze ist der Ente Freiluftbad.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Alle Faultiere

Gerd

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. August

08. August

Alle Frösche

Liliane

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 04. Februar

04. Februar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Kröti“

„Kröti“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Salsa

K.K. Salsa Lieblingsspruch: „Zieh jetzt keine falschen Schlüsse!“

„Zieh jetzt keine falschen Schlüsse!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Carlo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 18. Juli

18. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Schleck“

„Schleck“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Melodie

K.K. Melodie Lieblingsspruch: „Wo gehobelt wird, fallen Späne!“

„Wo gehobelt wird, fallen Späne!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Caspar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 09. Oktober

09. Oktober Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Quak“

„Quak“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Ziele immer ins Schwarze!“

„Ziele immer ins Schwarze!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Dörte

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. Oktober

02. Oktober Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Platsch“

„Platsch“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Basar

K.K. Basar Lieblingsspruch: „Sei kein Frosch!“

„Sei kein Frosch!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Freddy

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. September

21. September Persönlichkeit: Selbstzufriedend

Selbstzufriedend Spruch: „Quappi“

„Quappi“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Aus der Froschperspektive lässt sich Schönheit überall erkennen.“

„Aus der Froschperspektive lässt sich Schönheit überall erkennen.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Fritz

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. Februar

08. Februar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Quäääk“

„Quäääk“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: „Nur keine halbherzigen Sachen! Dein Ziel muss die Spitze sein!“

„Nur keine halbherzigen Sachen! Dein Ziel muss die Spitze sein!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Jacques

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Dezember

17. Dezember Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Oui oui“

„Oui oui“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Erst springen, dann fragen.“

„Erst springen, dann fragen.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Jeanette

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Oktober

27. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Quaacki“

„Quaacki“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Das Leben ist eine ernste Angelegenheit.“

„Das Leben ist eine ernste Angelegenheit.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Jörg

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. Juli

08. Juli Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Nidip“

„Nidip“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Mambo

K.K. Mambo Lieblingsspruch: „Ein Ochsenfrosch hat nichts mit 'nem Ochsen zu tun!“

„Ein Ochsenfrosch hat nichts mit 'nem Ochsen zu tun!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Knuth

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 09. Juli

09. Juli Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Hops“

„Hops“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Mit mir ist immer gut Kirschen essen.“

„Mit mir ist immer gut Kirschen essen.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Nele

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. Januar

13. Januar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Platschi“

„Platschi“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Ballade

K.K. Ballade Lieblingsspruch: „Erst anprobieren, dann kaufen!“

„Erst anprobieren, dann kaufen!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Paul

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. August

03. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schlürpf“

„Schlürpf“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Ich wandere

Ich wandere Lieblingsspruch: „Wirf nie das Handtuch.“

„Wirf nie das Handtuch.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Prinz

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. Juli

21. Juli Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Grup“

„Grup“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Am Rande

Am Rande Lieblingsspruch: „Stille Wasser sind am tiefsten.“

„Stille Wasser sind am tiefsten.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Robbi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 13. Februar

13. Februar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Quarrrk“

„Quarrrk“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Go K.K. Rider!

Go K.K. Rider! Lieblingsspruch: „Wer nicht rastet, rostet nicht.“

„Wer nicht rastet, rostet nicht.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Sani

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. Juni

06. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Tatü“

„Tatü“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Regelmäßige Mahlzeiten halten gesund!“

„Regelmäßige Mahlzeiten halten gesund!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Tarno

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Juni

05. Juni Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Quak-quak!“

„Quak-quak!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rock

K.K. Rock Lieblingsspruch: „Die Axt im Haus erspart den Gartenbaufachbetrieb.“

„Die Axt im Haus erspart den Gartenbaufachbetrieb.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Violetta

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. August

11. August Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Quaki“

„Quaki“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Ganz allein

Ganz allein Lieblingsspruch: „Ein Frosch im Regen ist mit der Welt im Reinen.“

„Ein Frosch im Regen ist mit der Welt im Reinen.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Warzi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. August

21. August Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Grupap!“

„Grupap!“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Am Rande

Am Rande Lieblingsspruch: „Alter vor Schönheit!“

„Alter vor Schönheit!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Füchse

Reiner

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 18. Oktober

Durch Reiner schaltet ihr die Kunstgalerie frei. Auf seinem Schatzkutter könnt ihr dann Gemälde kaufen. Passt aber auf, denn nicht jedes Gemälde ist ein Original.

Alle Gorillas

Alfredo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. September

06. September Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Hoheit!“

„Hoheit!“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Besser allein als in schlechter Gesellschaft!“

„Besser allein als in schlechter Gesellschaft!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Manfred

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. September

11. September Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Zwerg!“

„Zwerg!“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Parade 2

K.K. Parade 2 Lieblingsspruch: „Aus Schaden wird man klug!

„Aus Schaden wird man klug! Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Boyd

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Oktober

01. Oktober Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Äffäff“

„Äffäff“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Groove

K.K. Groove Lieblingsspruch: „Schluss mit lustig!“

„Schluss mit lustig!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Hans

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Dezember

05. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Kongkong“

„Kongkong“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. D&B

K.K. D&B Lieblingsspruch: „Wenn das Leben zum Tanz bittet, sag Ja - aber übernimm selbst die Führung.“

„Wenn das Leben zum Tanz bittet, sag Ja - aber übernimm selbst die Führung.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Kokong

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 18. Oktober

18. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Uga-uga!“

„Uga-uga!“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Bergsteigung

Bergsteigung Lieblingsspruch: „Das Leben ist ein Büfett, also nimm dir von allem etwas mit.“

„Das Leben ist ein Büfett, also nimm dir von allem etwas mit.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Kong

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 12. September

12. September Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Ugh!“

„Ugh!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Western

K.K. Western Lieblingsspruch: „Denk an diese Worte: Sei niemals ein Weichei.“

„Denk an diese Worte: Sei niemals ein Weichei.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Konga

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 01. September

01. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Auauauu!“

„Auauauu!“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Jahrmarkt

K.K. Jahrmarkt Lieblingsspruch: „Rosarote Gorillas sehen mit und ohne Perlen schick aus.“

„Rosarote Gorillas sehen mit und ohne Perlen schick aus.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Katrin

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. April

14. April Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Brahaha“

„Brahaha“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Filmmusik

K.K. Filmmusik Lieblingsspruch: „Einmal hart, immer hart.“

„Einmal hart, immer hart.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Ludwig

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. März

26. März Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Jodeli“

„Jodeli“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Etüde

K.K. Etüde Lieblingsspruch: „Muskeln sind cool!“

„Muskeln sind cool!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Rilla

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 01. November

01. November Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Kittykong“

„Kittykong“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Geht nicht gibt's nicht.“

„Geht nicht gibt's nicht.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Alle Hähne und Hühner

Konrad

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. Oktober

04. Oktober Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Bua-ka-ka“

„Bua-ka-ka“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Wen nennst du hier Hühnchen, du Hühnerbrust!?!“

„Wen nennst du hier Hühnchen, du Hühnerbrust!?!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Benedikt

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Oktober

10. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Putputtt“

„Putputtt“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Körnerbrötchen.

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Körnerbrötchen. Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Elfriede

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. Oktober

24. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Eieiei“

„Eieiei“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Flamenco

K.K. Flamenco Lieblingsspruch: „Ich lese, also bin ich.“

„Ich lese, also bin ich.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Gisela

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. April

28. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Biiika“

„Biiika“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Ich bin ein Frühaufsteher. Und eine Nachteule.“

„Ich bin ein Frühaufsteher. Und eine Nachteule.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Hannes

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. Dezember

23. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Gockgock“

„Gockgock“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Freundelied

K.K. Freundelied Lieblingsspruch: „Nach den Trends von morgen kräht übermorgen kein Hahn mehr.“

„Nach den Trends von morgen kräht übermorgen kein Hahn mehr.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Inga

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. Dezember

09. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Bokbok“

„Bokbok“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „In Bildung investieren ist wie einen Sternibaum pflanzen.“

„In Bildung investieren ist wie einen Sternibaum pflanzen.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Mareile

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. Oktober

12. Oktober Persönlichkeit: Große Schwester

Große Schwester Spruch: „Hühnermist“

„Hühnermist“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Immer schön sauber bleiben!“

„Immer schön sauber bleiben!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Tschiwi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. November

23. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Knusprig“

„Knusprig“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Auch ein blinder Hahn findet mal ein Korn!“

„Auch ein blinder Hahn findet mal ein Korn!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Hamster

Hamid

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Mai

30. Mai Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Reggae

K.K. Reggae Lieblingsspruch: „Ob Regen oder Sonnenschein, täglich laufen, das muss sein!“

„Ob Regen oder Sonnenschein, täglich laufen, das muss sein!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Dietmar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. Oktober

19. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Backi“

„Backi“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Safari

K.K. Safari Lieblingsspruch: „Wer die Schränke voll Knabberzeug hat, braucht den Winter nicht zu fürchten.“

„Wer die Schränke voll Knabberzeug hat, braucht den Winter nicht zu fürchten.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Emilie

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 30. Januar

30. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Millimilli“

„Millimilli“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Schlummerlied

Schlummerlied Lieblingsspruch: „Hamsterkäufe sind was für Anfänger.“

„Hamsterkäufe sind was für Anfänger.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Günther

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. Juni

20. Juni Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Hämhäm“

„Hämhäm“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Entfliehe dem Hamsterrad der Modeindustrie und vertraue auf deine eigene Stilsicherheit.“

„Entfliehe dem Hamsterrad der Modeindustrie und vertraue auf deine eigene Stilsicherheit.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Heinrich

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. Februar

25. Februar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Parade 2

K.K. Parade 2 Lieblingsspruch: „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“

„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Jessi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. September

24. September Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Ein falsches Accessoire ruiniert das ganze Outfit!“

„Ein falsches Accessoire ruiniert das ganze Outfit!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Reinhold

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: Reinhold

Reinhold Persönlichkeit: 10. November

10. November Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Basar

K.K. Basar Lieblingsspruch: Das Leben ist eine Wundertüte und manchmal sind die Erdbeeren ganz unten drin.

Das Leben ist eine Wundertüte und manchmal sind die Erdbeeren ganz unten drin. Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Samira

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. August

09. August Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Maharadscha

K.K. Maharadscha Lieblingsspruch: „Nicht jeder Traum ist am Morgen ausgeträumt.“

„Nicht jeder Traum ist am Morgen ausgeträumt.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Hasen

Henrike

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. März

03. März Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Hüppi“

„Hüppi“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Disco

K.K. Disco Lieblingsspruch: „Shopping: Hinterher ist man immer ärmer!“

„Shopping: Hinterher ist man immer ärmer!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Mimmi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. Mai

09. Mai Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Tiihii“

„Tiihii“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Erst reden, dann denken!“

„Erst reden, dann denken!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Hilda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. Januar

06. Januar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Langohr“

„Langohr“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Technopop

K.K. Technopop Lieblingsspruch: „Willst du gelten, mach dich selten!“

„Willst du gelten, mach dich selten!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Anne

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. August

28. August Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Knuddel“

„Knuddel“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Walzer

K.K. Walzer Lieblingsspruch: „Ohne Sternis keine Shoppingtour!“

„Ohne Sternis keine Shoppingtour!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Claude

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. Dezember

03. Dezember Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Hüpfauf“

„Hüpfauf“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Nachdenklich

Nachdenklich Lieblingsspruch: „Der Schein kann trügen.“

„Der Schein kann trügen.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Koko

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 01. März

01. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Hoppsa!“

„Hoppsa!“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch: „Karotte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.“

„Karotte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Karl

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. August

10. August Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „mümml“

„mümml“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Frühlingsblüten

Frühlingsblüten Lieblingsspruch: „Die kleinsten Hasen haben den größten Appetit.“

„Die kleinsten Hasen haben den größten Appetit.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Gustl

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. März

16. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „H asi “

Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Nachdenklich

Nachdenklich Lieblingsspruch: „Karotten sind nicht alles. Aber wichtig sind sie schon.“

„Karotten sind nicht alles. Aber wichtig sind sie schon.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Doro

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. März

14. März Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Uiui“

„Uiui“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Technopop

K.K. Technopop Lieblingsspruch: „Hasenzähne sind stylish!“

„Hasenzähne sind stylish!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Manu

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. Januar

22. Januar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Hey man“

„Hey man“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Wer über den eigenen Schatten hoppeln möchte, der braucht viel Anlauf.“

„Wer über den eigenen Schatten hoppeln möchte, der braucht viel Anlauf.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Gabi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. Dezember

16. Dezember Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Liebling“

„Liebling“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Luxiorös

Luxiorös Musik: K.K. Liebeslied

K.K. Liebeslied Lieblingsspruch: „Party gut, alles gut!“

„Party gut, alles gut!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Gaston

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 28. Oktober

28. Oktober Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Herzblatt

„Herzblatt Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch: „Hasenohren hören besser.“

„Hasenohren hören besser.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Aki

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. Januar

21. Januar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Goseimas“

„Goseimas“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: King K.K.

King K.K. Lieblingsspruch: „Wer siebenmal hinfällt, muss achtmal aufstehen.“

„Wer siebenmal hinfällt, muss achtmal aufstehen.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Poldi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. März

11. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Puschel“

„Puschel“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Lieber Schokokuss als Hasenfuß!“

„Lieber Schokokuss als Hasenfuß!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Mira

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. Juli

06. Juli Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Hepp!“

„Hepp!“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Tango

K.K. Tango Lieblingsspruch: „Halt deinen Freunden immer den Rücken frei!“

„Halt deinen Freunden immer den Rücken frei!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Nico

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. Juli

24. Juli Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Amigo“

„Amigo“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Der Einzige, der weiß, wie der Hase läuft, ist der Hase selbst.“

„Der Einzige, der weiß, wie der Hase läuft, ist der Hase selbst.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - keinen Zucker

Lotta

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. Juni

14. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Hihi“

„Hihi“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Mambo

K.K. Mambo Lieblingsspruch: „Aus Schein wird irgendwann mal Sein!“

„Aus Schein wird irgendwann mal Sein!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Rubina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. Dezember

25. Dezember Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Paffpaff“

„Paffpaff“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Ska

K.K. Ska Lieblingsspruch: „Rote Augen und weißes Fell sind der letzte Schrei!“

„Rote Augen und weißes Fell sind der letzte Schrei!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Philip

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. November

03. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Hopplahopp“

„Hopplahopp“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Philip ist die Nr. 1.“

„Philip ist die Nr. 1.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Michelle

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. März

03. März Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Öhrchen“

„Öhrchen“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rock

K.K. Rock Lieblingsspruch: „Günstig kann äußerst teuer werden.“

„Günstig kann äußerst teuer werden.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Toby

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Juli

10. Juli Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Kerokero“

„Kerokero“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: King K.K.

King K.K. Lieblingsspruch: „Stets dankbar für Hinweise, wo der Frosch die Locken hat.“

„Stets dankbar für Hinweise, wo der Frosch die Locken hat.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Hunde

Hasso

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. November

01. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „GRRUFF“

„GRRUFF“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Fusion

K.K. Fusion Lieblingsspruch: „Schlafende Kläffer soll man nicht wecken!“

„Schlafende Kläffer soll man nicht wecken!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Bienchen

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Dezember

27. Dezember Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Wuff“

„Wuff“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: „Lieber ein kleines bisschen fröhlich als ein großes bisschen miesepeterig.“

„Lieber ein kleines bisschen fröhlich als ein großes bisschen miesepeterig.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Agnes

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. Januar

11. Januar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Hurra“

„Hurra“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Bist du einmal nicht im Trend, hast du wohl wieder mal gepennt.“

„Bist du einmal nicht im Trend, hast du wohl wieder mal gepennt.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Bea

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Oktober

15. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Bingo“

„Bingo“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Parade

K.K. Parade Lieblingsspruch: „Belesenheit ist eine Zier.“

„Belesenheit ist eine Zier.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Bella

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. Mai

11. Mai Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Wedel“

„Wedel“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Fusion

K.K. Fusion Lieblingsspruch: „Wer nachts bellt, macht sich keine Freunde.“

„Wer nachts bellt, macht sich keine Freunde.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Doris

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. November

16. November Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Wauwau“

„Wauwau“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Ich bin ein ganz normales Mädel in dieser verrückten Welt!“

„Ich bin ein ganz normales Mädel in dieser verrückten Welt!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Fido

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Juni

10. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Wafff“

„Wafff“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Vorgestern

Vorgestern Lieblingsspruch: „Mit den richtigen Keksen lockst du jeden Hund hinter dem Ofen hervor.“

„Mit den richtigen Keksen lockst du jeden Hund hinter dem Ofen hervor.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Keks

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 13. Mai

13. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Kläff“

„Kläff“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Mambo

K.K. Mambo Lieblingsspruch: „Ein Snack vor dem Schlafengehen versüßt jeden Traum.“

„Ein Snack vor dem Schlafengehen versüßt jeden Traum.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Isolde

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. Oktober

25. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Frechi“

„Frechi“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Wer seine Lieben umsorgt, hat ausgesorgt.“

„Wer seine Lieben umsorgt, hat ausgesorgt.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Ronaldo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 31. Dezember

31. Dezember Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Tusch“

„Tusch“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Freundelied

K.K. Freundelied Lieblingsspruch: „Jedem Hündchen sein Stöckchen.“

„Jedem Hündchen sein Stöckchen.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Rosi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. Juni

18. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Nuffnuff!“

„Nuffnuff!“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: Es ist noch kein Star vom Himmel gefallen… Außer mir!

Es ist noch kein Star vom Himmel gefallen… Außer mir! Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Strolch

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. August

04. August Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Hechel“

„Hechel“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Kräftiges Knabbern schützt die Beißerchen.“

„Kräftiges Knabbern schützt die Beißerchen.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Thomas

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. November

24. November Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Heffheff“

„Heffheff“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Reggae

K.K. Reggae Lieblingsspruch: „Hunde, die tanzen, beißen nicht.“

„Hunde, die tanzen, beißen nicht.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Viktor

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. November

04. November Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Rrr-awau“

„Rrr-awau“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch: „Ich beiße nie die Hand, die mich füttert.“

„Ich beiße nie die Hand, die mich füttert.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Wastl

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. August

03. August Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Winsel“

„Winsel“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Ich wandere

Ich wandere Lieblingsspruch: „Hunde, die fressen, beißen nicht.“

„Hunde, die fressen, beißen nicht.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Wuffi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. November

11. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Bellbell“

„Bellbell“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: Das Leben ist hart, aber ich bin härter!

Das Leben ist hart, aber ich bin härter! Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Alle Kängurus

Carola

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 05. Dezember

05. Dezember Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Beutel“

„Beutel“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Kinder brauchen ihre Freiheit, auch wenn man sich dann Sorgen macht.“

„Kinder brauchen ihre Freiheit, auch wenn man sich dann Sorgen macht.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Kerstin

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. Oktober

11. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „kindchen!“

„kindchen!“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Formel

Formel Musik: K.K. Choral

K.K. Choral Lieblingsspruch: „Wer früh das Hüpfen lernt, springt später weit.“

„Wer früh das Hüpfen lernt, springt später weit.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Astrid

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 08. September

08. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Schmusi“

„Schmusi“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Das Känguru fällt nicht weit vom Beutel.“

„Das Känguru fällt nicht weit vom Beutel.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Marga

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. November

12. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Knirps!“

„Knirps!“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Wer große Sprünge macht, braucht einen großen Landeplatz.“

„Wer große Sprünge macht, braucht einen großen Landeplatz.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Marlies

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 31. Mai

31. Mai Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Hüpf“

„Hüpf“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Ein guter Freund ist immer für einen da.“

„Ein guter Freund ist immer für einen da.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Robert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Dezember

01. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Bonk“

„Bonk“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Filmmusik

K.K. Filmmusik Lieblingsspruch: „Hochmut kommt vor dem Fall.“

„Hochmut kommt vor dem Fall.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Sinan

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. April

24. April Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „boingboing“

„boingboing“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Agent K.K.

Agent K.K. Lieblingsspruch: „Geduld ist für alle, die zu viel Zeit haben!“

„Geduld ist für alle, die zu viel Zeit haben!“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Sylvia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. Mai

03. Mai Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Flottflott“

„Flottflott“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Rocksong

K.K. Rocksong Lieblingsspruch: „Erst hoppeln, dann Fragen stellen“

„Erst hoppeln, dann Fragen stellen“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Alle Katzen

Kiki

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 08. Oktober

08. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Miausi“

„Miausi“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Immer schön am Ball bleiben!“

„Immer schön am Ball bleiben!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Feline

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. März

27. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Kratz!“

„Kratz!“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Spaziergang

Spaziergang Lieblingsspruch: „Lachen ist die beste Medizin.“

„Lachen ist die beste Medizin.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Gunnar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: ?

? Persönlichkeit: ?

? Neuer Charakter

Bianca

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. Februar

03. Februar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Schnurr!“

„Schnurr!“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Vorgestern

Vorgestern Lieblingsspruch: „Ausnahmen bestätigen die Regel.“

„Ausnahmen bestätigen die Regel.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - keinen Zucker

Sophie

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Februar

27. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Flöt!“

„Flöt!“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Miezen haben von Natur aus Starpotenzial!“

„Miezen haben von Natur aus Starpotenzial!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Felyne

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. Januar

06. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Miau“

„Miau“ Lieblingsfarbe: Keine

Keine Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Filmmusik

K.K. Filmmusik Lieblingsspruch: „Wer nicht jagt, hat's auch nicht leichter.“

„Wer nicht jagt, hat's auch nicht leichter.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Franka

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 29. Mai

29. Mai Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Kätzchen!“

„Kätzchen!“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Swing

K.K. Swing Lieblingsspruch: „An frischer Milch hat sich noch niemand die Pfoten verbrannt.“

„An frischer Milch hat sich noch niemand die Pfoten verbrannt.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - keinen Zucker

Heinz

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. Dezember

20. Dezember Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Katzaaa!“

„Katzaaa!“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K. Funk

K. Funk Lieblingsspruch: „Lande immer auf den Pfoten!“

„Lande immer auf den Pfoten!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Janine

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. April

27. April Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Zischel“

„Zischel“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: Surfin‘ K.K.

Surfin‘ K.K. Lieblingsspruch: „Nur die Harten kommen in den Garten.“

„Nur die Harten kommen in den Garten.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - keinen Zucker

Jens

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Januar

01. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Psssps!“

„Psssps!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Ich bin ein Kater. Coolness liegt bei mir in den Genen.“

„Ich bin ein Kater. Coolness liegt bei mir in den Genen.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - keinen Zucker

Julian

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. April

11. April Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Mrmpft!“

„Mrmpft!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Liebeslied

K.K. Liebeslied Lieblingsspruch: „Wo mein Kühlschrank steht, da bin ich zu Hause.“

„Wo mein Kühlschrank steht, da bin ich zu Hause.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - keinen Zucker

Kabuki

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. November

29. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Miiiau!“

„Miiiau!“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Folk

K.K. Folk Lieblingsspruch: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!

Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Karen

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Februar

15. Februar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Miezmiez!“

„Miezmiez!“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Etüde

K.K. Etüde Lieblingsspruch: „Wer Qualität wünscht, muss selbst die Pfoten anlegen.“

„Wer Qualität wünscht, muss selbst die Pfoten anlegen.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Kleo

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. September

22. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Mi-miau!“

„Mi-miau!“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Seefahrerlied 2001

Seefahrerlied 2001 Lieblingsspruch: „Es ist nicht alles Maus, was quiekt.“

„Es ist nicht alles Maus, was quiekt.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Miezi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. September

25. September Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Muh!“

„Muh!“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Swing

K.K. Swing Lieblingsspruch: „Manchmal denke ich, ich bin die einzige normale Katze weit und breit.“

„Manchmal denke ich, ich bin die einzige normale Katze weit und breit.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Minka

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 30. März

30. März Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Maunzi!“

„Maunzi!“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Die Liebe eines Stars zu seinen Fans ist grenzenlos!“

„Die Liebe eines Stars zu seinen Fans ist grenzenlos!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Mischka

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 29. Juni

29. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Prrrrr!“

„Prrrrr!“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: „Lächeln erhöht den Starfaktor!“

„Lächeln erhöht den Starfaktor!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Monique

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 30. September

30. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Mrrrrrrr!“

„Mrrrrrrr!“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Swing

K.K. Swing Lieblingsspruch: „Wer durch Intelligenz von sich reden macht, braucht seinen Ruf nicht zu fürchten.“

„Wer durch Intelligenz von sich reden macht, braucht seinen Ruf nicht zu fürchten.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Pit

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. August

01. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Maunz!“

„Maunz!“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Go K.K. Rider!

Go K.K. Rider! Lieblingsspruch: „Sportass am Tag, Superheld in der Nacht!“

„Sportass am Tag, Superheld in der Nacht!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Stefan

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. August

17. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Fauchch!“

„Fauchch!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Go K.K. Rider!

Go K.K. Rider! Lieblingsspruch: „Muskeln machen Leute!“

„Muskeln machen Leute!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Tanja

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. Juni

17. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Grraul!“

„Grraul!“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Wenn dir dein Leben zu öde ist, streu Glitzer drauf!“

„Wenn dir dein Leben zu öde ist, streu Glitzer drauf!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Timo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Dezember

10. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Fauch!“

„Fauch!“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Parade 2

K.K. Parade 2 Lieblingsspruch: Ein Unglück kommt selten allein!

Ein Unglück kommt selten allein! Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Tristan

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 12. Januar

12. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schluchz!“

„Schluchz!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“

„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Zita

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. August

14. August Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Mrriau!“

„Mrriau!“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Am Rande

Am Rande Lieblingsspruch: „Man kann nie genug niedliche Dinge haben!“

„Man kann nie genug niedliche Dinge haben!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Koalas

Kornelia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. April

12. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Zubba“

„Zubba“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Ein alter Freund ist besser als zwei neue.“

„Ein alter Freund ist besser als zwei neue.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Caroline

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Mai

15. Mai Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Kolala“

„Kolala“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „Es ist nie zu spät, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen.“

„Es ist nie zu spät, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Heribert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 13. Oktober

13. Oktober Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Partner“

„Partner“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. D&B

K.K. D&B Lieblingsspruch: „Lieber übellaunig als übelriechend.“

„Lieber übellaunig als übelriechend.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Konny

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. August

19. August Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Schnarchhh“

„Schnarchhh“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Surfin‘ K.K.

Surfin‘ K.K. Lieblingsspruch: „Behandle andere stets so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“

„Behandle andere stets so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Oskar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Mai

07. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Altes Haus“

„Altes Haus“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Auch eine kalte Pizza ist eine Pizza.“

„Auch eine kalte Pizza ist eine Pizza.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Pepe

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 12. Oktober

12. Oktober Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Liptus“

„Liptus“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Eukalyptus ist die Würze des Lebens.“

„Eukalyptus ist die Würze des Lebens.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Silke

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Juni

21. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Sternchen“

„Sternchen“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Häng dein Fähnchen nach dem Wind, oder gleich die Wahrheit an den Nagel.“

„Häng dein Fähnchen nach dem Wind, oder gleich die Wahrheit an den Nagel.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Sunny

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 14. Mai

14. Mai Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Yeah“

„Yeah“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Cruisin‘

K.K. Cruisin‘ Lieblingsspruch: „Wer die Sonne im Herzen trägt, braucht sie nicht auch noch in den Augen.“

„Wer die Sonne im Herzen trägt, braucht sie nicht auch noch in den Augen.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Ute

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 20. Juli

20. Juli Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Grins“

„Grins“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. mit Gefühl

K.K. mit Gefühl Lieblingsspruch: „Mit saurem Gemüt schmeckt selbst der beste Eukalyptus bitter.“

„Mit saurem Gemüt schmeckt selbst der beste Eukalyptus bitter.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Kühe

Angela

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. August

25. August Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Dingdong!“

„Dingdong!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. mit Gefühl

K.K. mit Gefühl Lieblingsspruch: „Stetes Lesen füllt den Kopf.“

„Stetes Lesen füllt den Kopf.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Jolanda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Februar

28. Februar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Joggi“

„Joggi“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Milonga

K.K. Milonga Lieblingsspruch: „Wer heute bei der Arbeit müht, der morgen auf der Weide muht.“

„Wer heute bei der Arbeit müht, der morgen auf der Weide muht.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Nelly

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 20. September

20. September Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Muuuhi“

„Muuuhi“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Berglied

Berglied Lieblingsspruch: „Lies Bücher, keine Leviten.“

„Lies Bücher, keine Leviten.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Patricia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 10. Mai

10. Mai Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Muuhna!“

„Muuhna!“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Calypso

K.K. Calypso Lieblingsspruch: „Echte Fans erkennt man in der Not!“

„Echte Fans erkennt man in der Not!“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Stiere

Angus

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. April

30. April Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Brrruzzel“

„Brrruzzel“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Combo

K.K. Combo Lieblingsspruch: „Auch starke Männer weinen!“

„Auch starke Männer weinen!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Arnold

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. April

29. April Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schnoff“

„Schnoff“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Seefahrerlied 2001

Seefahrerlied 2001 Lieblingsspruch: „Wer braucht Taktik, wenn er Muskeln hat?!“

„Wer braucht Taktik, wenn er Muskeln hat?!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Carlos

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. April

20. April Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Muhuhu“

„Muhuhu“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Im Schlaf wächst man.“

„Im Schlaf wächst man.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Klaus

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. Dezember

29. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Grumpf“

„Grumpf“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Glückspilz

K.K. Glückspilz Lieblingsspruch: „Ein Herz für Hornochsen!“

„Ein Herz für Hornochsen!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Marius

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. Mai

20. Mai Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Hhmmuuuhh“

„Hhmmuuuhh“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Steppensong

K.K. Steppensong Lieblingsspruch: „Vergleiche niemals Äpfel mit Birnen!“

„Vergleiche niemals Äpfel mit Birnen!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Toro

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. Oktober

29. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Oléolé“

„Oléolé“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Alter Kuchen

Alter Kuchen Lieblingsspruch: „Schnarchhhhhhhhh…“

„Schnarchhhhhhhhh…“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Krokodile

Markus

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 09. Juni

09. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Ahhhrg!“

„Ahhhrg!“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Wir sind Freunde, also esse ich dich nicht, obwohl ich ziemlich Kohldampf habe.“

„Wir sind Freunde, also esse ich dich nicht, obwohl ich ziemlich Kohldampf habe.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alli

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 8. November

8. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Graaach“

„Graaach“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Choral

K.K. Choral Lieblingsspruch: Bedacht heißt selten bereut.

Bedacht heißt selten bereut. Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Frederik

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 12. Februar

12. Februar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Hömpf“

„Hömpf“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Kuchen verputzt man am besten ganz allein.“

„Kuchen verputzt man am besten ganz allein.“ Kaffee: Doppelröstung - bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Krokki

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 27. Mai

27. Mai Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Happ“

„Happ“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Marsch

K.K. Marsch Lieblingsspruch: „Dem missgelaunten Krokodil fühlt man nicht auf den Zahn!“

„Dem missgelaunten Krokodil fühlt man nicht auf den Zahn!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Rosa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. Mai

17. Mai Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Zähni“

„Zähni“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Wer wird denn gleich die Krokodilstränchen kullern lassen?“

„Wer wird denn gleich die Krokodilstränchen kullern lassen?“ Kaffee: Doppelröstung - bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Steve

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 15. November

15. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schnapp“

„Schnapp“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Safari

K.K. Safari Lieblingsspruch: „Ich hab richtig Biss!“

„Ich hab richtig Biss!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Tilmann

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. August

07. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Schmatzi“

„Schmatzi“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Ganz großes Tennis!“

„Ganz großes Tennis!“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Löwen

Dieter

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. August

08. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Krumpel“

„Krumpel“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Ska

K.K. Ska Lieblingsspruch: „Man lebt erst, wenn man so richtig abschwitzt!“

„Man lebt erst, wenn man so richtig abschwitzt!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Leandro

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 14. August

14. August Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Löwieh“

„Löwieh“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Herr K.K.

Herr K.K. Lieblingsspruch: „Schieß dir keine Eigentore!“

„Schieß dir keine Eigentore!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Leonardo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. Juli

23. Juli Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Grolll“

„Grolll“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Orientsong

K.K. Orientsong Lieblingsspruch: „Verstand kommt mit den Jahren!“

„Verstand kommt mit den Jahren!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - keinen Zucker

Leonhard

Geschlecht: Männer

Männer Geburtstag: 10. Juli

10. Juli Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Gröhl“

„Gröhl“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Seefahrerlied 2001

Seefahrerlied 2001 Lieblingsspruch: „Gut gebrüllt ist halb gewonnen.“

„Gut gebrüllt ist halb gewonnen.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - keinen Zucker

Leon

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. August

07. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Graaah“

„Graaah“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Jahrmarkt

K.K. Jahrmarkt Lieblingsspruch: „Mir ist keine Aufgabe zu schwer.“

„Mir ist keine Aufgabe zu schwer.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Lorenz

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. Juli

29. Juli Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Grrroooh“

„Grrroooh“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Sonnenuntergang

K.K. Sonnenuntergang Lieblingsspruch: „Wahre Liebe macht auch vor der Höhle des Löwen nicht Halt.“

„Wahre Liebe macht auch vor der Höhle des Löwen nicht Halt.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Rex

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. Juli

24. Juli Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Coolcat“

„Coolcat“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Ich wandere

Ich wandere Lieblingsspruch: „Haferschleim, Glück allein!“

„Haferschleim, Glück allein!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Alle Mäuse

Schoki

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. Juni

17. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Achja!“

„Achja!“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Swing

K.K. Swing Lieblingsspruch: „Das Leben ist ein Abenteuer!“

„Das Leben ist ein Abenteuer!“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Charlie

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 15. Dezember

15. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Hoho“

„Hoho“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Selbstbewusste Mäuse tanzen selbst dann auf dem Tisch, wenn die Katze zu Hause ist.“

„Selbstbewusste Mäuse tanzen selbst dann auf dem Tisch, wenn die Katze zu Hause ist.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Gretel

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 05. September

05. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Nagnag“

„Nagnag“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Melodie

K.K. Melodie Lieblingsspruch: „Das Leben ist 'ne Bühne, also lass uns rocken!“

„Das Leben ist 'ne Bühne, also lass uns rocken!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Penelope

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 05. Februar

05. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „B ling “

Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Pop

K.K. Pop Lieblingsspruch: „Liebe geht durch die Shoppingtüte!“

„Liebe geht durch die Shoppingtüte!“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Manni

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 14. August

14. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Boa-ey“

„Boa-ey“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Marsch

K.K. Marsch Lieblingsspruch: „Du bist erst fertig, wenn deine Muskeln vor Schmerzen schreien.“

„Du bist erst fertig, wenn deine Muskeln vor Schmerzen schreien.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Dora

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. Februar

18. Februar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Quieek“

„Quieek“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Ganz allein

Ganz allein Lieblingsspruch: „Ein Leben ohne Käse ist wie Brause ohne Bläschen.“

„Ein Leben ohne Käse ist wie Brause ohne Bläschen.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Eva

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. Februar

24. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Piepser“

„Piepser“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Neapolitaner

Neapolitaner Lieblingsspruch: „Wände haben süße Mauseöhrchen!“

„Wände haben süße Mauseöhrchen!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Fritzi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Juni

30. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Knabba“

„Knabba“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Ein guter Käse muss reifen.“

„Ein guter Käse muss reifen.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Jenny

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 07. Juli

07. Juli Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Kicher“

„Kicher“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Vorgestern

Vorgestern Lieblingsspruch: „Ein Geschenk sagt viel über den Schenkenden.“

„Ein Geschenk sagt viel über den Schenkenden.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Mausbert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 13. September

13. September Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Käääse“

„Käääse“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Agent K.K.

Agent K.K. Lieblingsspruch: „Dräng die Maus in die Ecke, und sie wird die Katze beißen.“

„Dräng die Maus in die Ecke, und sie wird die Katze beißen.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Rafael

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Oktober

17. Oktober Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Pfiffikus“

„Pfiffikus“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Folk

K.K. Folk Lieblingsspruch: „Weg mit den Fallen, her mit dem Käse!“

„Weg mit den Fallen, her mit dem Käse!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Renate

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. April

13. April Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Schatzi“

„Schatzi“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Nur aus ehrgeizigen Sternchen wird mal ein Star!“

„Nur aus ehrgeizigen Sternchen wird mal ein Star!“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Ricky

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Januar

17. Januar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Fieps!“

„Fieps!“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Wer anderen eine Grube gräbt, kommt ihnen zuvor!“

„Wer anderen eine Grube gräbt, kommt ihnen zuvor!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Samson

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Juli

05. Juli Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Pieeeps!“

„Pieeeps!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Go K.K. Rider!

Go K.K. Rider! Lieblingsspruch: „Ein Muskelshirt allein macht noch keine Muskeln.“

„Ein Muskelshirt allein macht noch keine Muskeln.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Susi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Dezember

28. Dezember Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Visavisa!“

„Visavisa!“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: Jeder Popstar freut sich über Käsekuchen als Fangeschenk!

Jeder Popstar freut sich über Käsekuchen als Fangeschenk! Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Alle Nashörner

Rüdiger

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. März

20. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schneuzel“

„Schneuzel“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Gut gekaut ist halb verdaut.“

„Gut gekaut ist halb verdaut.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Maria

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. März

19. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Trarapp“

„Trarapp“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Spaziergang

Spaziergang Lieblingsspruch: „Das Leben ist eine Gurke.“

„Das Leben ist eine Gurke.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Ilona

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Mai

28. Mai Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Boom“

„Boom“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: Surfin‘ K.K.

Surfin‘ K.K. Lieblingsspruch: „Krass in der Jugend - krass im Alter!“

„Krass in der Jugend - krass im Alter!“ Kaffee: Doppelröstung - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

Regina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. Januar

24. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Stampf!“

„Stampf!“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Ballade

K.K. Ballade Lieblingsspruch: „Behandele niemanden von oben herab!“

„Behandele niemanden von oben herab!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Atze

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Juni

17. Juni Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Punk“

„Punk“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „Ehrlichkeit tut weh, aber meistens den anderen.“

„Ehrlichkeit tut weh, aber meistens den anderen.“ Kaffee: Doppelröstung - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

Frank

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. Mai

06. Mai Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Rumpel!“

„Rumpel!“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Vergiss nicht, deine Hauptmuskulatur regelmäßig zu trainieren!“

„Vergiss nicht, deine Hauptmuskulatur regelmäßig zu trainieren!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Alle Nilpferde

Richi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 18. August

18. August Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Pfffft“

„Pfffft“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!“

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - keinen Zucker

Berta

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. April

25. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Blubber“

„Blubber“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Schlummerlied

Schlummerlied Lieblingsspruch: „Wenn dir schon die Decke auf den Kopf fallen muss, lass es wenigstens eine Picknickdecke sein!“

„Wenn dir schon die Decke auf den Kopf fallen muss, lass es wenigstens eine Picknickdecke sein!“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Biggi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. Oktober

06. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Mei o mei“

„Mei o mei“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Disco

K.K. Disco Lieblingsspruch: „Stets höflich, aber bestimmt.“

„Stets höflich, aber bestimmt.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Christin

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. September

18. September Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „B lupper“

„B Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Spaziergang

Spaziergang Lieblingsspruch: „Wer die Töne nicht trifft, einfach mal die Schnute zulassen!“

„Wer die Töne nicht trifft, einfach mal die Schnute zulassen!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - keinen Zucker

Herbert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 15. Oktober

15. Oktober Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Hipphipp“

„Hipphipp“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Sonnenuntergang

K.K. Sonnenuntergang Lieblingsspruch: „Mottos sind längst aus der Mode.“

„Mottos sind längst aus der Mode.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Jürgen

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Januar

07. Januar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Höhöhö!“

„Höhöhö!“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Calypso

K.K. Calypso Lieblingsspruch: „Jung getollt, alt gezollt!“

„Jung getollt, alt gezollt!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - keinen Zucker

Norbert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. März

29. März Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Skwiirt“

„Skwiirt“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K. Funk

K. Funk Lieblingsspruch: „Der Zweite ist immer Erster unter allen Verlierern.“

„Der Zweite ist immer Erster unter allen Verlierern.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - keinen Zucker

Alle Oktopusse und Kraken

Marianne

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 26. Juni

26. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Blubblub“

„Blubblub“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. mit Gefühl

K.K. mit Gefühl Lieblingsspruch: „Außer mir haben alle Leute hier nicht mehr alle Tassen im Schrank.“

„Außer mir haben alle Leute hier nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Ottfried

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. September

20. September Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „schling“

„schling“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. D & B

K.K. D & B Lieblingsspruch: „Sauer macht lustig!“

„Sauer macht lustig!“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Ottokar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. März

08. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Saug“

„Saug“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Frühlingsblüten

Frühlingsblüten Lieblingsspruch: „Mit einem Eis in jeder Hand lässt sich das Leben genießen.“

„Mit einem Eis in jeder Hand lässt sich das Leben genießen.“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Klecks

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. Juni

02. Juni Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Splat“

„Splat“ Lieblingsfarbe: Keine

Keine Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Filmmusik

K.K. Filmmusik Lieblingsspruch: „Der Vorsicht halber stets auf acht Armlängen Abstand.“

„Der Vorsicht halber stets auf acht Armlängen Abstand.“ Kaffee: Schönröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Pferde

Andrea

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: Dezember

Dezember Persönlichkeit: Große Schwester

Große Schwester Spruch: „Tada“

„Tada“ Neuer Charakter

Jimmy

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. September

16. September Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Greenhorn!“

„Greenhorn!“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Ballade

K.K. Ballade Lieblingsspruch: „Ein sorgfältig gebürsteter Pferdeschwanz kommt nie aus der Mode.“

„Ein sorgfältig gebürsteter Pferdeschwanz kommt nie aus der Mode.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Carsten

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 22. Mai

22. Mai Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Hamham“

„Hamham“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Ganz allein

Ganz allein Lieblingsspruch: „Mit Carsten setzt du immer auf das richtige Pferd.“

„Mit Carsten setzt du immer auf das richtige Pferd.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Annerose

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. Dezember

02. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Mausezahn“

„Mausezahn“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Wer alles im Galopp erledigt, bleibt stets auf Trab.“

„Wer alles im Galopp erledigt, bleibt stets auf Trab.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Birgit

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. Februar

09. Februar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Plätzchen“

„Plätzchen“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Synthiepop

K.K. Synthiepop Lieblingsspruch: „Niveau pflegt nicht die Haut, sondern das Miteinander.“

„Niveau pflegt nicht die Haut, sondern das Miteinander.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Claire

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. November

28. November Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Nachbar“

„Nachbar“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Song

K.K. Song Lieblingsspruch: „Jeder Tag ist ein Geschenk!“

„Jeder Tag ist ein Geschenk!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Emil

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Oktober

05. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Anfänger“

„Anfänger“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Walzer

K.K. Walzer Lieblingsspruch: „Wenn dich der Hafer sticht, dann iss ihn auf!“

„Wenn dich der Hafer sticht, dann iss ihn auf!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Emma

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 11. Juli

11. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Grimazuka!“

„Grimazuka!“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Mit einem Maul voller Möhren lässt's sich schlecht grinsen!“

„Mit einem Maul voller Möhren lässt's sich schlecht grinsen!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Epona

Geschlecht: Männllich

Männllich Geburtstag: 21. November

21. November Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Lonlon“

„Lonlon“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Ich wandere

Ich wandere Lieblingsspruch: „Ein guter Reiter weiß Temperament zu zügeln.“

„Ein guter Reiter weiß Temperament zu zügeln.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Friedel

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Januar

10. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Nichja“

„Nichja“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Schlummerlied

Schlummerlied Lieblingsspruch: „Nur kein Stress.“

„Nur kein Stress.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Hermann

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. September

16. September Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Greenhorn!“

„Greenhorn!“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Ballade

K.K. Ballade Lieblingsspruch: „Ein sorgfältig gebürsteter Pferdeschwanz kommt nie aus der Mode.“

„Ein sorgfältig gebürsteter Pferdeschwanz kommt nie aus der Mode.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Jolly

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. Juni

16. Juni Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Galoppp“

„Galoppp“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch: Einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul!

Einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul! Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Rudi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. April

04. April Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Wiehie“

„Wiehie“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: Der Weg ist das Ziel. Aber er sollte immer schön lang sein!

Der Weg ist das Ziel. Aber er sollte immer schön lang sein! Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Tommi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Mai

01. Mai Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schauder!“

„Schauder!“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Dixie

K.K. Dixie Lieblingsspruch: „Auf Nachbars Wiese ist das Gras am grünsten.“

„Auf Nachbars Wiese ist das Gras am grünsten.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Walli

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 31. Januar

31. Januar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Heu-ja“

„Heu-ja“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: „Erst das Lächeln macht den Star!“

„Erst das Lächeln macht den Star!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Zara

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. Januar

25. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Wichichi“

„Wichichi“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Kopf hoch!“

„Kopf hoch!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Alle Pinguine

Sonja

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. Januar

27. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „B-bestens“

„B-bestens“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Gumbo

K.K. Gumbo Lieblingsspruch: „Bewahre immer einen kühlen Kopf.“

„Bewahre immer einen kühlen Kopf.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Cube

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. Januar

29. Januar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „D-d-dude“

„D-d-dude“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Technopop

K.K. Technopop Lieblingsspruch: „Cool bleiben!“

„Cool bleiben!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Frieda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. Oktober

16. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Grrmpf!“

„Grrmpf!“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Tango

K.K. Tango Lieblingsspruch: „Wer nichts erlebt, der lernt nichts.“

„Wer nichts erlebt, der lernt nichts.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Hauke

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. April

06. April Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Slasch“

„Slasch“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Glückspilz

K.K. Glückspilz Lieblingsspruch: „Das letzte Wort gebührt dem Ältesten!“

„Das letzte Wort gebührt dem Ältesten!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Roland

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. Januar

05. Januar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „K-k-kumpel!“

„K-k-kumpel!“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Parade

K.K. Parade Lieblingsspruch: „Ich watschele nicht! Ich trainiere nur meine Gesäßmuskeln.“

„Ich watschele nicht! Ich trainiere nur meine Gesäßmuskeln.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Judith

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. Januar

23. Januar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Ssswetie“

„Ssswetie“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Der wärmste Mantel nützt nichts ohne dicke Socken.“

„Der wärmste Mantel nützt nichts ohne dicke Socken.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Matze

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. Oktober

06. Oktober Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Watschel“

„Watschel“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Auch ein Frackträger kann seine exzentrische Seite ausleben.“

„Auch ein Frackträger kann seine exzentrische Seite ausleben.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Max

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Februar

07. Februar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Menschlein“

„Menschlein“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Südseetraum

K.K. Südseetraum Lieblingsspruch: „Meine Aussichten sind immer gut.“

„Meine Aussichten sind immer gut.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Pingi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. November

02. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „plitsch!“

„plitsch!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Marsch

K.K. Marsch Lieblingsspruch: „Nur Schwächlinge brauchen 'ne Auszeit.“

„Nur Schwächlinge brauchen 'ne Auszeit.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Puck

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. Februar

21. Februar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Brrrrrrrrr!“

„Brrrrrrrrr!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Orientsong

K.K. Orientsong Lieblingsspruch: „Was du heut nicht kannst besorgen, das verschiebe halt auf morgen.“

„Was du heut nicht kannst besorgen, das verschiebe halt auf morgen.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Staksi

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Oktober

30. Oktober Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Wackel“

„Wackel“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Melodie

K.K. Melodie Lieblingsspruch: „Der späte Vogel schläft sich aus.“

„Der späte Vogel schläft sich aus.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Susanne

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. September

02. September Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Schlummerlied

Schlummerlied Lieblingsspruch: „Vergiss niemals, dein Pokerface einzupacken!“

„Vergiss niemals, dein Pokerface einzupacken!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Svenja

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 20. Februar

20. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Bibib“

„Bibib“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Eiscreme sorgt für einen frischen Teint!“

„Eiscreme sorgt für einen frischen Teint!“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Rehe

Martin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. April

05. April Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „K nospel “

Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Berglied

Berglied Lieblingsspruch: „Lieber ein Brötchen in der Hand als eine Torte auf dem Dach.“

„Lieber ein Brötchen in der Hand als eine Torte auf dem Dach.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Fatima

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 26. März

26. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Bimbam“

„Bimbam“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Spaziergang

Spaziergang Lieblingsspruch: „Aller Anfang ist entweder schwer oder leicht.“

„Aller Anfang ist entweder schwer oder leicht.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Selina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 19. September

19. September Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Z ick “

Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rock

K.K. Rock Lieblingsspruch: „Wer mit den Hufen scharrt, verliert das Überraschungsmoment.“

„Wer mit den Hufen scharrt, verliert das Überraschungsmoment.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Eckart

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. August

20. August Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Bocko“

„Bocko“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Milonga

K.K. Milonga Lieblingsspruch: „Nach dem Essen sollst du ruhn, oder 1000 Schritte tun!“

„Nach dem Essen sollst du ruhn, oder 1000 Schritte tun!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Benjamin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. November

07. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Weihweih“

„Weihweih“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: „Immer auf Trophäenjagd!“

„Immer auf Trophäenjagd!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Chelsea

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. Januar

18. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Denkpink“

„Denkpink“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Spaziergang

Spaziergang Lieblingsspruch: „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.“

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Dina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 04. Mai

04. Mai Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Tripptripp“

„Tripptripp“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Cruisin‘

K.K. Cruisin‘ Lieblingsspruch: „Die Beine einer Antilope, das Herz eines Löwen!“

„Die Beine einer Antilope, das Herz eines Löwen!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Erik

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 27. Juni

27. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Hirschl“

„Hirschl“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Neapolitaner

Neapolitaner Lieblingsspruch: „Morgenstund‘ hat Müsli im Mund.“

„Morgenstund‘ hat Müsli im Mund.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Oswald

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. Mai

26. Mai Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Röööhr“

„Röööhr“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Blues

K.K. Blues Lieblingsspruch: „Nach dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen!“

„Nach dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Vroni

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 04. Januar

04. Januar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Kitz“

„Kitz“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Alter Kuchen

Alter Kuchen Lieblingsspruch: „Nur wer verliert, lernt auch dazu.“

„Nur wer verliert, lernt auch dazu.“ Kaffee: Doppelröstung - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

Walter

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Juni

07. Juni Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Sproing“

„Sproing“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. D&B

K.K. D&B Lieblingsspruch: „Kleider machen Hirsche.“

„Kleider machen Hirsche.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Alle Schafe

Babsi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. März

28. März Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Däääää“

„Däääää“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Swing

K.K. Swing Lieblingsspruch: „Wer stets der Herde folgt, findet überall nur abgegraste Weiden.“

„Wer stets der Herde folgt, findet überall nur abgegraste Weiden.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Dominik

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: Dezember

Dezember Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Jau“

„Jau“ Neuer Charakter

Lana

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. April

02. April Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Bäääby“

„Bäääby“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K. K. Country

K. K. Country Lieblingsspruch: „Wo Wolle ist, ist auch ein Weg.“

„Wo Wolle ist, ist auch ein Weg.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Locke

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 08. Mai

08. Mai Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Zottel“

„Zottel“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Samba

K.K. Samba Lieblingsspruch: „Wenn du dich selbst besser kennenlernen willst, frag deine Nachbarn.“

„Wenn du dich selbst besser kennenlernen willst, frag deine Nachbarn.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Edith

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. April

03. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „La-a-amm“

Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Walzer

K.K. Walzer Lieblingsspruch: „Nichts geschieht zufällig.“

„Nichts geschieht zufällig.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Martina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. Juli

16. Juli Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Knuddel“

„Knuddel“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Basar

K.K. Basar Lieblingsspruch: „Ein Lächeln ist der beste Widerstand!“

„Ein Lächeln ist der beste Widerstand!“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Marion

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. Februar

14. Februar Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Knuffi“

„Knuffi“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Jede Herde braucht ein paar schwarze Schafe.“

„Jede Herde braucht ein paar schwarze Schafe.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Pietro

Geschlecht: Männnlich

Männnlich Geburtstag: 19. April

19. April Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Helau“ - Aber wir wissen doch alle, dass es eigentlich „Alaaf“ heißen müsste ;)

„Helau“ - Aber wir wissen doch alle, dass es eigentlich „Alaaf“ heißen müsste ;) Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Parade

K.K. Parade Lieblingsspruch: „Dem Komiker sind alle Mittel recht - aber mit Torten wirft man einfach nicht.“

„Dem Komiker sind alle Mittel recht - aber mit Torten wirft man einfach nicht.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Tippsi

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Oktober

21. Oktober Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Bwäääh“

„Bwäääh“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Cruisin‘

K.K. Cruisin‘ Lieblingsspruch: „Leb in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit.“

„Leb in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Stella

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. April

09. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Badabing“

„Badabing“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: Ganz allein

Ganz allein Lieblingsspruch: „Niemand ist einfach gestrickt.“

„Niemand ist einfach gestrickt.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Dolly

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 16. April

16. April Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Bäääh“

„Bäääh“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Steppensong

K.K. Steppensong Lieblingsspruch: „Man muss scheren, wo Wolle ist.“

„Man muss scheren, wo Wolle ist.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Wolli

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Oktober

21. Oktober Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Wuschel“

„Wuschel“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: „In jedem Schaf versteckt sich ein edles Merino!“

„In jedem Schaf versteckt sich ein edles Merino!“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Natascha

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 26. November

26. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Blö-ö-ök“

Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Etüde

K.K. Etüde Lieblingsspruch: „Wer das Gras nicht mäht, muss sich über Unkraut nicht wundern.“

„Wer das Gras nicht mäht, muss sich über Unkraut nicht wundern.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Etoile

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 25. Dezember

25. Dezember Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Kikilala“

„Kikilala“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Unser Schicksal steht in den Sternen geschrieben!“

„Unser Schicksal steht in den Sternen geschrieben!“ Kaffee: Doppelröstung - Viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Schweine

Nora

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. April

21. April Persönlichkeit: Erwacshen

Erwacshen Spruch: „Schnorrz“

„Schnorrz“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „Blumen sind auch Lebewesen.“

„Blumen sind auch Lebewesen.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Clemens

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. Oktober

13. Oktober Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Borsti“

„Borsti“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Sonnenuntergang

K.K. Sonnenuntergang Lieblingsspruch: „Mach dein eigenes Ding. Was die anderen machen, interessiert kein Schwein.“

„Mach dein eigenes Ding. Was die anderen machen, interessiert kein Schwein.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Kevin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. April

26. April Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Quiiiek“

„Quiiiek“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Im Leben muss man manchmal den Spinat aufessen, wenn man den Nachtisch will.“

„Im Leben muss man manchmal den Spinat aufessen, wenn man den Nachtisch will.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Brigitte

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. November

14. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Grubbel“

„Grubbel“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Fusion

K.K. Fusion Lieblingsspruch: „Gut gegrunzt ist halb gewonnen.“

„Gut gegrunzt ist halb gewonnen.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Luzie

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 28. Juli

28. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Schnauzie“

„Schnauzie“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Vorgestern

Vorgestern Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Bolle

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. November

06. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Quik“

„Quik“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „Wer Unmut äußert, ist nicht feige.“

„Wer Unmut äußert, ist nicht feige.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Ede

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. April

07. April Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Gronk“

„Gronk“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Jahrmarkt

K.K. Jahrmarkt Lieblingsspruch: „Hirn erkennt man nicht an der Stirn!“

„Hirn erkennt man nicht an der Stirn!“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Ganon

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 21. Februar

21. Februar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Ganoink“

„Ganoink“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Trauerlied

K.K. Trauerlied Lieblingsspruch:

Kaffee:

Hugo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 30. Dezember

30. Dezember Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schniff“

„Schniff“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Mambo

K.K. Mambo Lieblingsspruch: Bleib bei der Sache, aber entspann dich auch mal.

Bleib bei der Sache, aber entspann dich auch mal. Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Larissa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 02. Juni

02. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Schnoink“

„Schnoink“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Freundelied

K.K. Freundelied Lieblingsspruch: „Das Beste kommt erst noch.“

„Das Beste kommt erst noch.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Magda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 03. September

03. September Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Kringel“

„Kringel“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Lieber Eselsohren als Hühneraugen.“

„Lieber Eselsohren als Hühneraugen.“ Kaffee: Hausmischung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Oink

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. Juli

26. Juli Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Oinkoink“

„Oinkoink“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Reggae

K.K. Reggae Lieblingsspruch: „Sei immer gut drauf!“

„Sei immer gut drauf!“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Oinka

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 05. März

05. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Lächel“

„Lächel“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Vorgestern

Vorgestern Lieblingsspruch: „Stille Wasser sind tief.“

„Stille Wasser sind tief.“ Kaffee: Mokka - keine Milch - kein Zucker

Quiekie

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. Mai

23. Mai Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Glotz“

„Glotz“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: Entdeck deine innere Diva!

Entdeck deine innere Diva! Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Rolo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 07. Oktober

07. Oktober Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Würstel“

„Würstel“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: Nachdenklich

Nachdenklich Lieblingsspruch: „Ich muskle, also bin ich.“

„Ich muskle, also bin ich.“ Kaffee: Schonröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Schwarte

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 03. September

03. September Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Grunz“

„Grunz“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Mambo

K.K. Mambo Lieblingsspruch: „Für einen Happen ist es nie zu spät.“

„Für einen Happen ist es nie zu spät.“ Kaffee: Doppelröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Strauße

Christa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Dezember

21. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Flaum“

„Flaum“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Melodie

K.K. Melodie Lieblingsspruch: „Ich sage aus Erfahrung: Es geht nichts über Erfahrung.“

„Ich sage aus Erfahrung: Es geht nichts über Erfahrung.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Guido

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 23. September

23. September Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Happahappa“

„Happahappa“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Bergsteigung

Bergsteigung Lieblingsspruch: „Die richtige Einstellung zählt mehr als Talent.“

„Die richtige Einstellung zählt mehr als Talent.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - kein Zucker

Flora

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 09. Februar

09. Februar Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Flappflapp“

„Flappflapp“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Flamenco

K.K. Flamenco Lieblingsspruch: „Steck nicht den Kopf in den Sand!“

„Steck nicht den Kopf in den Sand!“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Sandra

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Januar

15. Januar Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Ajajajjj“

„Ajajajjj“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Folk

K.K. Folk Lieblingsspruch: „Ein Lächeln hat noch keinem geschadet.“

„Ein Lächeln hat noch keinem geschadet.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Julia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 31. Juli

31. Juli Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Püh“

„Püh“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Hochmut kommt vor dem Sturzflug.“

„Hochmut kommt vor dem Sturzflug.“ Kaffee: Schonröstung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Ingo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 27. November

27. November Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Zwoing“

„Zwoing“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Bergsteigung

Bergsteigung Lieblingsspruch: „Wer den Kopf in den Sand steckt, kann sich selbst nicht im Spiegel bewundern.“

„Wer den Kopf in den Sand steckt, kann sich selbst nicht im Spiegel bewundern.“ Kaffee: Mokka - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Philippa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. April

22. April Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Pieks“

„Pieks“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Flamenco

K.K. Flamenco Lieblingsspruch: „Blick nach vorn statt Kopf in den Stand!“

„Blick nach vorn statt Kopf in den Stand!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Isabella

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. November

13. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Hühnchen“

„Hühnchen“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Gumbo

K.K. Gumbo Lieblingsspruch: „Der erste Eindruck zählt!“

„Der erste Eindruck zählt!“ Kaffee: Doppelröstung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Senta

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Oktober

21. Oktober Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Flottilda“

„Flottilda“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Literatur beflügelt die Fantasie.“

„Literatur beflügelt die Fantasie.“ Kaffee: Hausmischung - keine Milch - keine Zucker

Lutz

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 01. Dezember

01. Dezember Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Affenzahn“

„Affenzahn“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Metal

K.K. Metal Lieblingsspruch: „Lass dir von Schwalben nix vormachen.“

„Lass dir von Schwalben nix vormachen.“ Kaffee: Mokka - normal viel Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Teddybären (kleine Bären)

Sandrine

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. Mai

18. Mai Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Flüster“

„Flüster“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Vergangen ist vergangen.“

„Vergangen ist vergangen.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Berry

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 10. Februar

10. Februar Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Brummm“

„Brummm“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Manchmal ist die Summe mehr als die Einzelteile!“

„Manchmal ist die Summe mehr als die Einzelteile!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Tatjana

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 23. Juni

23. Juni Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Bossi“

„Bossi“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Disco

K.K. Disco Lieblingsspruch: „Wenn du was tust, dann tu's ordentlich!“

„Wenn du was tust, dann tu's ordentlich!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Bernd

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 28. September

28. September Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Okeydokey“

„Okeydokey“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Country

K.K. Country Lieblingsspruch: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Bertram

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 11. Juni

11. Juni Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Griesgram“

„Griesgram“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Rocksong

K.K. Rocksong Lieblingsspruch: „Bleib bei der Wahrheit!“

„Bleib bei der Wahrheit!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Birte

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. Juni

24. Juni Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „früchtchen“

„früchtchen“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Ska

K.K. Ska Lieblingsspruch: „Ohne Süßkram wär die Welt nur halb so süß!“

„Ohne Süßkram wär die Welt nur halb so süß!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Claudia

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. März

17. März Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Tralala“

„Tralala“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Synthiepop

K.K. Synthiepop Lieblingsspruch: „Jedes gute Make-up gibt es auch in niedlichen Probiergrößen!“

„Jedes gute Make-up gibt es auch in niedlichen Probiergrößen!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Eduard

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. August

06. August Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Baaambus“

„Baaambus“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Super-K.K.

Super-K.K. Lieblingsspruch: „Wer schläft, sündigt nicht.“

„Wer schläft, sündigt nicht.“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Hubert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. März

02. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Mwuuu“

„Mwuuu“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: „Wer sagt eigentlich, dass man Bären nicht füttern darf?“

„Wer sagt eigentlich, dass man Bären nicht füttern darf?“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Juna

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 21. Mai

21. Mai Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Schönheit“

„Schönheit“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Arie

K.K. Arie Lieblingsspruch: „Der Roman deines Lebens schreibt sich jeden Tag weiter.“

„Der Roman deines Lebens schreibt sich jeden Tag weiter.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Linda

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. Juli

12. Juli Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Honigtopf“

„Honigtopf“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Kaffeeblues

K.K. Kaffeeblues Lieblingsspruch: „Autogramme gibt's später!“

„Autogramme gibt's später!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Marty

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 16. April

16. April Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Pompudding“

„Pompudding“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Mein Zuhause

Mein Zuhause Lieblingsspruch: „Komme langsam in Fahrt! Nur noch einen Augenblick…“

„Komme langsam in Fahrt! Nur noch einen Augenblick…“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Michael

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. Dezember

29. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Liebelein“

„Liebelein“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. D&B

K.K. D&B Lieblingsspruch: „Unzufriedenheit muss man sich hart erarbeiten!“

„Unzufriedenheit muss man sich hart erarbeiten!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch -1 Löffel Zucker

Misuzu

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: ?

? Persönlichkeit: ?

? Spruch: „Träum“

„Träum“ Neuer Charakter

Mona

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 15. Juni

15. Juni Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Darling“

„Darling“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: Ich liebe dich

Ich liebe dich Lieblingsspruch: „Spare in der Zeit, dann hast du später Brot.“

„Spare in der Zeit, dann hast du später Brot.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Toni

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. Januar

02. Januar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Bärli“

„Bärli“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Kondor

K.K. Kondor Lieblingsspruch: „Komm her! Ich will dich bankdrücken!“

„Komm her! Ich will dich bankdrücken!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Vladimir

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. August

02. August Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Nastrovje“

„Nastrovje“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: Agent K.K.

Agent K.K. Lieblingsspruch: „Lass dir niemals einen Bären aufbinden!“

„Lass dir niemals einen Bären aufbinden!“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Alle Tiger

Tamara

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 27. August

27. August Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Schnurf“

„Schnurf“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Soul

K.K. Soul Lieblingsspruch: „Schönheitsschlaf ist keine Zeitverschwendung!“

„Schönheitsschlaf ist keine Zeitverschwendung!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Bettina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. Dezember

13. Dezember Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Prrr“

„Prrr“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „Style kann man nicht lernen!“

„Style kann man nicht lernen!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Lilly

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 22. November

22. November Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Kchhh“

„Kchhh“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Synthiepop

K.K. Synthiepop Lieblingsspruch: „Eine scharfe Zunge bringt mehr Respekt als scharfe Krallen.“

„Eine scharfe Zunge bringt mehr Respekt als scharfe Krallen.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Tim

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 15. Mai

15. Mai Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Krrrrrr“

„Krrrrrr“ Lieblingsfarbe: Orange

Orange Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Safari

K.K. Safari Lieblingsspruch: „Schweiß ist meine Fleißnote!“

„Schweiß ist meine Fleißnote!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Boris

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 22. August

22. August Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Brüll“

„Brüll“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Frühlingsblüten

Frühlingsblüten Lieblingsspruch: „Besser den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt!“

„Besser den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Gisbert

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 26. August

26. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Mango“

„Mango“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Liebeslied

K.K. Liebeslied Lieblingsspruch: „Es muss alles raus, was keine Miete zahlt.“

„Es muss alles raus, was keine Miete zahlt.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Arne

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. August

19. August Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Grrrummel“

„Grrrummel“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Salsa

K.K. Salsa Lieblingsspruch: „Nach dem Training ist vor dem Training.“

„Nach dem Training ist vor dem Training.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Alle Vögel

Jan

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Juli

17. Juli Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Hiiiijjj“

„Hiiiijjj“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Walzer

K.K. Walzer Lieblingsspruch: „Man muss es wollen!“

„Man muss es wollen!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Alex

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. Februar

02. Februar Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Zischh!“

„Zischh!“ Lieblingsfarbe: Gelb

Gelb Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Samba

K.K. Samba Lieblingsspruch: „In einem Ein-Mann-Team bist du immer der Kapitän!“

„In einem Ein-Mann-Team bist du immer der Kapitän!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Anna

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 12. März

12. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Zwitriti!“

„Zwitriti!“ Lieblingsfarbe: Pink

Pink Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Schlaflied

K.K. Schlaflied Lieblingsspruch: „Zeigt dir die Welt die kalte Schulter, flieg gen Süden, da ist's warm.“

„Zeigt dir die Welt die kalte Schulter, flieg gen Süden, da ist's warm.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Ansgar

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 27. Januar

27. Januar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Oh, ja“

„Oh, ja“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: Bergsteigung

Bergsteigung Lieblingsspruch: „Wer micht nervt, bestimme ich!“

„Wer micht nervt, bestimme ich!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Armin

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 04. März

04. März Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Tschurp“

„Tschurp“ Lieblingsfarbe: Bunt

Bunt Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Ragtime

K.K. Ragtime Lieblingsspruch: „Ich habe Hunger!“

„Ich habe Hunger!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Iris

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 18. April

18. April Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Tschikadii“

„Tschikadii“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Synthiepop

K.K. Synthiepop Lieblingsspruch: „Trendy kommt nie aus der Mode!“

„Trendy kommt nie aus der Mode!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Jesko

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 24. August

24. August Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Tirilü“

„Tirilü“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Dezent

Dezent Musik: K.K. Song

K.K. Song Lieblingsspruch: „Hungrig soll man nie ins Bett!“

„Hungrig soll man nie ins Bett!“ Kaffee: Mokka - Ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Jule

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 04. Dezember

04. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Ladida!“

„Ladida!“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Bossa

K.K. Bossa Lieblingsspruch: „Halte deine Flügel stets sauber, falls du mal schnell wegfliegen musst!“

„Halte deine Flügel stets sauber, falls du mal schnell wegfliegen musst!“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Lukas

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 12. Dezember

12. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Mauser“

„Mauser“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: K.K. Western

K.K. Western Lieblingsspruch: „Der frühe Vogel setzt den Trend.“

„Der frühe Vogel setzt den Trend.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Medolie

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. Dezember

13. Dezember Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Hilfhilf“

„Hilfhilf“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: Die Insel der Tiere

Die Insel der Tiere Lieblingsspruch: „Derzeit auf Höhenflug!“

„Derzeit auf Höhenflug!“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Nestor

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 20. November

20. November Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Birtz“

„Birtz“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: Bergsteigung

Bergsteigung Lieblingsspruch: „Lieber ein Spatz mit Geschmack als eine Taube ohne Stil.“

„Lieber ein Spatz mit Geschmack als eine Taube ohne Stil.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Picko

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. Juli

25. Juli Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „Flatter“

„Flatter“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Sportlich

Sportlich Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Angriff ist die beste Verteidigung.“

„Angriff ist die beste Verteidigung.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Pierre

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 22. Juni

22. Juni Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Pieppiep“

„Pieppiep“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. House

K.K. House Lieblingsspruch: „In jedem von uns steckt ein kleiner Paradiesvogel.“

„In jedem von uns steckt ein kleiner Paradiesvogel.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Twiggy

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 13. Juli

13. Juli Persönlichkeit: Energiegeladen

Energiegeladen Spruch: „Zwirtschi!“

„Zwirtschi!“ Lieblingsfarbe: Blau

Blau Lieblingsstil: Gewagt

Gewagt Musik: K.K. Calypso

K.K. Calypso Lieblingsspruch: „Mein größter Fan bin ich!“

„Mein größter Fan bin ich!“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Alle Wölfe

Sascha

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 19. Dezember

19. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Harrumff“

„Harrumff“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: DJ K.K.

DJ K.K. Lieblingsspruch: „Den letzten beißen die Wölfe!“

„Den letzten beißen die Wölfe!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Sigmund

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 17. Februar

17. Februar Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Heuuul“

„Heuuul“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Klagelied

K.K. Klagelied Lieblingsspruch: „Nachts sind alle Wölfe grau.“

„Nachts sind alle Wölfe grau.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Grimm

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 18. Dezember

18. Dezember Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Braul“

„Braul“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Calypso

K.K. Calypso Lieblingsspruch: „Übermut tut selten gut!“

„Übermut tut selten gut!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Katharina

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: ?

? Persönlichkeit: Schwungvoll

Schwungvoll Spruch: „Foxtrott“

„Foxtrott“ Neuer Charakter

Freya

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. Dezember

14. Dezember Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Ähmmm“

„Ähmmm“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Rocksong

K.K. Rocksong Lieblingsspruch: „Bleib stets bei deinem Rudel.“

„Bleib stets bei deinem Rudel.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Wolfgang

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 06. Dezember

06. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Ahuuu“

„Ahuuu“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Rockig

Rockig Musik: K.K. Filmmusik

K.K. Filmmusik Lieblingsspruch: „Im Grunde sind wir doch alle nur Schafe in Wolfspelzen…“

„Im Grunde sind wir doch alle nur Schafe in Wolfspelzen…“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Lupo

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 05. November

05. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Auuuu“

„Auuuu“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Safari

K.K. Safari Lieblingsspruch: „Wenn's das eine nicht ist, ist es das andere!“

„Wenn's das eine nicht ist, ist es das andere!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Sabine

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 24. März

24. März Persönlichkeit: Ausgeglichen

Ausgeglichen Spruch: „Ahiii“

„Ahiii“ Lieblingsfarbe: Hellblau

Hellblau Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: Waldlichtung

Waldlichtung Lieblingsspruch: „Es geht auch friedlich.“

„Es geht auch friedlich.“ Kaffee: Doppelröstung - keine Milch - kein Zucker

Viviane

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 26. Januar

26. Januar Persönlichkeit: Hochnäsig

Hochnäsig Spruch: „Scholli“

„Scholli“ Lieblingsfarbe: Rot

Rot Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Cruisin

K.K. Cruisin Lieblingsspruch: „Wer mit den Wölfen heult, schwimmt selten gegen den Strom.“

„Wer mit den Wölfen heult, schwimmt selten gegen den Strom.“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Lupa

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 17. September

17. September Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Jaulll“

„Jaulll“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Luxuriös

Luxuriös Musik: K.K. Glückspilz

K.K. Glückspilz Lieblingsspruch: „Wer stets die Wahrheit spricht, der braucht kein gutes Gedächtnis.“

„Wer stets die Wahrheit spricht, der braucht kein gutes Gedächtnis.“ Kaffee: Mokka - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Weber

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. November

25. November Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Knurrr“

„Knurrr“ Lieblingsfarbe: Schwarz

Schwarz Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Song

K.K. Song Lieblingsspruch: „Alte Wölfe gehen schwer in die Falle!“

„Alte Wölfe gehen schwer in die Falle!“ Kaffee: Hausmischung - viel Milch - 3 Löffel Zucker

W.-Link

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 02. Dezember

02. Dezember Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Schnupper“

„Schnupper“ Lieblingsfarbe: Grün

Grün Lieblingsstil: Kultig

Kultig Musik: K.K. Western

K.K. Western Lieblingsspruch: „Sag Ja zum Tier in dir.“

„Sag Ja zum Tier in dir.“ Kaffee: Schonröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Alle Ziegen - Anette

Anette

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 06. März

06. März Persönlichkeit: Ausgegichen

Ausgegichen Spruch: „Määääh!“

„Määääh!“ Lieblingsfarbe: Weiß

Weiß Lieblingsstil: Putzig

Putzig Musik: K.K. Choral

K.K. Choral Lieblingsspruch: „Lebe deinen Traum.“

„Lebe deinen Traum.“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Bocki

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 28. Juni

28. Juni Persönlichkeit: Selbstzufrieden

Selbstzufrieden Spruch: „Mehehe“

„Mehehe“ Lieblingsfarbe: Grau

Grau Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Freundelied

K.K. Freundelied Lieblingsspruch: „Sei du selbst - alle anderen Rollen sind schon vergeben.“

„Sei du selbst - alle anderen Rollen sind schon vergeben.“ Kaffee: Doppelröstung - normal Milch - 2 Löffel Zucker

Gregor

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 29. August

29. August Persönlichkeit: Miesepeter

Miesepeter Spruch: „Mähmääh“

„Mähmääh“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Basar

K.K. Basar Lieblingsspruch: „Am Lachen erkennt man den Toren!“

„Am Lachen erkennt man den Toren!“ Kaffee: Hausmischung - ein bisschen Milch - 1 Löffel Zucker

Hennes

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: 25. März

25. März Persönlichkeit: Sportlich

Sportlich Spruch: „O-o-ja-a-a“

„O-o-ja-a-a“ Lieblingsfarbe: Braun

Braun Lieblingsstil: Historisch

Historisch Musik: K.K. Sonate

K.K. Sonate Lieblingsspruch: „Sich regen bringt Muckis!“

„Sich regen bringt Muckis!“ Kaffee: Schonröstung - keine Milch - kein Zucker

Morpheus

Geschlecht: Männlich

Männlich Geburtstag: ?

? Persönlichkeit: Schlafmütze

Schlafmütze Spruch: „Schlummer“

„Schlummer“ Neuer Charakter

Pamela

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 26. Dezember

26. Dezember Persönlichkeit: Erwachsen

Erwachsen Spruch: „Heckmeck“

„Heckmeck“ Lieblingsfarbe: Beige

Beige Lieblingsstil: Modern

Modern Musik: K.K. Tango

K.K. Tango Lieblingsspruch: „Jeder ist seines eigenen Glückes Hufschmied.“

„Jeder ist seines eigenen Glückes Hufschmied.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Wilma

Geschlecht: Weiblich

Weiblich Geburtstag: 14. Januar

14. Januar Persönlichkeit: Eingebildet

Eingebildet Spruch: „Mecker“

„Mecker“ Lieblingsfarbe: Lila

Lila Lieblingsstil: Formell

Formell Musik: K.K. Etüde

K.K. Etüde Lieblingsspruch: „Gut durchdacht ist halb vollbracht.“

„Gut durchdacht ist halb vollbracht.“ Kaffee: Mokka - viel Milch - 3 Löffel Zucker

Zenobi