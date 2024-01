Animal Crossing: New Horizons - Zapfen & Eicheln sammeln inkl. aller Bastelanleitungen

Zieht kalte Luft über eure Insel und die Blätter färben sich orange, ist der Herbst nicht mehr weit entfernt. Mit ihm kommen jedes Jahr Zapfen und Eicheln, die ihr in Animal Crossing: New Horizons für allerlei Dinge verwenden könnt. Wo ihr die Materialien findet und welche Bastelanleitungen ihr verwenden könnt, zeigen wir euch hier.

Die blauen Sommermuscheln sind von den Stränden verschwunden und machen den Weg für Eicheln und Zapfen frei. Um an die Saisonobjekte zu kommen, schaut ihr einfach

bis sie runterfallen. Vorsicht vor den Wespen!

Rezepte mit Zapfen und Eicheln für eure Insel

Die Saisonobjekte sind Crafting-Materialien, die es euch ermöglichen, eine ganze Auswahl an herbstlichen Gegenständen herzustellen. Die Anleitungen für diese Gegenstände lassen sich per Flaschenpost oder Geschenken sammeln, oder ihr besucht eure Bewohner. Bei Nepp & Schlepp bringen die neuen Materialien übrigens 200 Sternis pro Stück. Wie mit allen Saisonobjekten lohnt es sich, so viele wie möglich von ihnen zu sammeln.

Bastelanleitung Material Fingerschaukel 4x Eichel, 2x Hartholz Laubhaufen in Gelb 3x Eichel, 5x Unkraut Laubhaufen 3x Zapfen, 5x Unkraut Laub-Lagerfeuer 3x Zapfen, 5x Unkraut, 3x Ast Baumfrucht-Lampe 6x Eichel, 4x Lehm Baumfrucht-Bäumchen 6x Zapfen, 4x Eichel, 1x Hartholz Kiefern-Bonsai 8x Zapfen, 4x Eichel, 5x Lehm Baumfrucht-Mobile 2x Zapfen, 3x Eichel, 3x Ast Eichel-Pochette 6x Eichel

In dieser Zeit findet ihr Zapfen und Eicheln

Die Saisonobjekte findet ihr, wie der Begriff vermuten lässt, exklusiv in der Herbst-Saison auf eurer Insel. Basierend darauf, ob ihr euch auf der Nord- oder Südhalbkugel aufhaltet, findet ihr sie in diesem Zeitraum:

Nordhalbkugel: Vom 1. September bis 12. Dezember

Südhalbkugel: Vom 1. März bis 10. Juni

