Minecraft: Eisengolem bauen, reparieren & spawnen lassen

Ein Eisengolem wird euer Dorf in Minecraft vor dem Mob beschützen und zeigt sich als ein effektiver Wächter. Deshalb ist es sinnvoll, entweder einen Eisengolem zu bauen oder alle Anforderungen zu erfüllen, damit er spawnen kann. Wir zeigen euch, wie ihr das schafft und erklären euch auch, wie ihr den Golem reparieren könnt.

Wie baut man einen Eisengolem in Minecraft?

Ein Eisengolem kann in Minecraft dafür genutzt werden, die Dorfbewohner vor fast allen Monstern in der Nähe zu beschützen. Wir empfehlen euch also, den Schritt zu wagen und entweder diese tollen Wächter selbst zu machen oder sie spawnen zu lassen. Das Rezept zum Bauen eines Eisengolems lautet:

4x Eisenblock

1x Geschnitzter Kürbis oder Kürbislaterne

Ihr müsst die Blöcke so aufstellen, wie die folgende Skizze zeigt. Dabei müsst ihr beachten, dass der Kopf des Golems, also der geschnitzte Kürbis oder die Kürbislaterne, immer als letztes platziert werden muss.

Diese Skizze zeigt euch den Bauplan, mit dem ihr in Minecraft einen Eisengolem bauen könnt. (Bildquelle: giga.de)

Voraussetzungen zum Spawnen von Eisengolems

Ihr könnt auch mehrere Eisengolem in eurem Dorf spawnen lassen. Sind sie erstmal da, despawnen sie auch nicht mehr. Das gilt unabhängig davon, ob ihr sie gebaut oder spawnen gelassen habt. Diese Bedingungen müssen zum Spawnen erfüllt sein:

Im Dorf leben mindestens 5 Dorfbewohner .

. Im Dorf sind mindestens 20 Betten platziert.

platziert. Je mehr Bewohner im Dorf leben, desto mehr Eisengolem können spawnen. Für jede 10 weitere Bewohner kann ein Golem spawnen (15 Bewohner = 1 Eisengolem, 25 = 2, 35 = 3, 45 = 4 etc.).

kann ein Golem spawnen (15 Bewohner = 1 Eisengolem, 25 = 2, 35 = 3, 45 = 4 etc.). Die Eisengolem spawnen dann einer nach dem anderen, ca. alle 6 Minuten , bis die maximale Anzahl erreicht ist. Dabei zählen die selbstgebauten Golems nicht.

, bis die maximale Anzahl erreicht ist. Dabei zählen die selbstgebauten Golems nicht. Ihr könnt einen Eisengolem mit dem Befehl /summon minecraft:iron_golem spawnen lassen.

Wie repariert man Eisengolem in Minecraft?

Eisengolem sind nicht unverwundbar und sobald sie genug Schaden genommen haben, müsst ihr sie reparieren. Sie heilen nicht von alleine, kümmert euch also gut um eure Geschöpfe. Je größer der Schaden ist, desto mehr verändert sich das Aussehen des Eisengolems.

Ihr erkennt einen verletzten Eisengolem an den Rissen in seinem Körper. Je mehr Risse er hat, desto stärker ist er in Mitleidenschaft gezogen worden. Da er sich nicht selbst heilen kann, müsst ihr ihn reparieren. Dafür benötigt ihr lediglich ausreichend Eisenbarren. Mit einem Eisenbarren könnt ihr 25 % des Lebens eines Golems wiederherstellen.

Diesen Mob greift der Beschützer immer an

Es gibt wenige Monster, die der Eisengolem nicht angreift. Dazu zählt der Creeper. Die folgende Liste zeigt euch, welchen Mob der Eisengolem immer angreifen wird.

Diener

Eiswanderer

Enderdrache

Enderman

Endermite

Ertrunkener

Großer Wächter

Hexe

Hoglin

Höhlenspinne

Illusionist

Lohe

Magier

Magmawürfel

Phantom

Piglin

Piglin-Barbar

Plagegeist

Plünderer

Riese

Schleim

Shulker

Silberfischchen

Skelett

Spinne

Verwüster

Wächter

Wärter

Wither

Witherskelett

Wüstenzombie

Zoglin

Zombie

Zombiedorfbewohner

Zombifizierter Piglin

FAQ zum Thema Eisengolem in Minecraft

Wird mein gebauter Eisengolem mir folgen? Nein, er bewegt sich selbstständig in der Welt, bis er ein Dorf findet, das er beschützen kann.

Nein, er bewegt sich selbstständig in der Welt, bis er ein Dorf findet, das er beschützen kann. Wird mich mein gebauter Eisengolem angreifen? Nein, der Spieler ist zwar nicht der Schützling des Eisengolems, sondern immer ein Dorf, aber angreifen wird er euch nicht. Selbst dann nicht, wenn ihr ihn verletzt.

Nein, der Spieler ist zwar nicht der Schützling des Eisengolems, sondern immer ein Dorf, aber angreifen wird er euch nicht. Selbst dann nicht, wenn ihr ihn verletzt. Wird mich ein Eisengolem, den ich in einem Dorf antreffe, angreifen? Ja, sofort dann, wenn ihr die Bewohner oder ihn selbst angreift, aber auch, wenn ihr euch niedriger Beliebtheit im Ort erfreut.

Ja, sofort dann, wenn ihr die Bewohner oder ihn selbst angreift, aber auch, wenn ihr euch niedriger Beliebtheit im Ort erfreut. Ich habe einen Eisengolem gereizt. Wann kann ich wieder ins Dorf? Sobald euch der Golem nicht mehr wahrnehmen kann, ihr also weit genug entfernt seid, wird der Beschützer wieder neutral und greift nicht mehr an.

Sobald euch der Golem nicht mehr wahrnehmen kann, ihr also weit genug entfernt seid, wird der Beschützer wieder neutral und greift nicht mehr an. Stirbt mein Golem, wenn er ins Wasser fällt? Nein, aber er kann von der Strömung weggetragen werden, da er sich nicht mehr bewegt.

Nein, aber er kann von der Strömung weggetragen werden, da er sich nicht mehr bewegt. Kann ich einen Eisengolem in einem Bereich festhalten? Ihr könnt Eisengolems mit einer Leine festhalten oder um den gewünschten Bereich Schienen legen. Er wird die Schienen nicht übertreten.

Ihr könnt Eisengolems mit einer Leine festhalten oder um den gewünschten Bereich Schienen legen. Er wird die Schienen nicht übertreten. Ist ein Eisengolem an ein bestimmtes Dorf gebunden? Nein, ihr könnt ihn wegführen und zu einem anderen Dorf bringen. Dort wird er auch bleiben, egal, wie viele Beschützer sich bereits niedergelassen haben. Anschließend kann im ursprünglichen Dorf ein neuer Golem spawnen.

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?

Quiz: Wie gut kennst du Minecraft?