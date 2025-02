Minecraft: Trichter herstellen und korrekt nutzen

Mithilfe eines Trichters könnt ihr in Minecraft viele Vorgänge automatisieren, was ihn zu einem essenziellen und nützlichen Bauteil macht. Hier erfahrt ihr das Rezept für den Trichter und wie ihr diesen richtig einsetzt.

Trichter craften: Eisen und Holz muss her

Der Ausgang des Trichters kann in 5 verschiedene Richtungen zeigen. (© Screenshot spieletipps)

In Minecraft gehören Trichter zu vielseitig einsetzbaren und äußerst nützlichen Gegenständen. Sie können Gegenstände aus Behältern wie Truhen, Öfen oder Brauständen aufnehmen und in andere Behälter weiterleiten. Außerdem können sie Items, die auf ihnen liegen, einsammeln und speichern.

Dabei können sie mit Redstone gesteuert werden, um automatische Sortier- und Lagerungssysteme zu erstellen. Trichter sind essenziell für effiziente Farms, Öfen oder Sortieranlagen, da sie Items kontinuierlich bewegen, ohne dass der Spieler sie manuell einsammeln muss.

Für einen Trichter benötigt ihr nur 2 Rohstoffe:

5x Eisenbarren

8x Bretter beliebiger Holzart, um eine Kiste herzustellen

Die Bretter ordnet ihr kreisförmig an. Die damit erhaltene Kiste kommt in die Mitte und wird V-förmig von Eisenbarren umringt.

Trichter richtig platzieren

Ein Trichter besteht aus einer Öffnung und einem Ausgang. Dieser zeigt entweder nach unten oder zu einer Seite. Der Ausgang zeigt immer in die Richtung, in die ihr beim Platzieren schaut. Damit er nach unten zeigt, müsst ihr also den Trichter unter euch platzieren.

Leider können Trichter nicht nach oben zeigen. Um Ressourcen aufwärts zu transportieren, braucht ihr komplexere Mechanismen.

Habt ihr einen Trichter falsch platziert, solltet ihr ihn mit einer Spitzhacke wieder abbauen. Sonst erhaltet ihr nur eure Rohstoffe zurück, aber nicht den Trichter.

Wie funktionieren Trichter in Minecraft?

Der Ausgang des Trichters sollte mit einem Objekt mit Inventar verbunden werden. Alle Rohstoffe, die in die Öffnung des Trichters gegeben werden, fügt er dem Inventar am Ausgang hinzu. Er bezieht also auch Ressourcen aus einem über ihm platzierten Inventar, zum Beispiel einer Kiste oder einem Ofen.

Wenn kein entsprechender Block platziert wurde, sammelt der Trichter die gesammelten Rohstoffe in seinem eigenen Inventar. Weil auch der Trichter ein Inventar besitzt, könnt ihr sogar mehrere Trichter miteinander verbinden. So entsteht beispielsweise eine Transportröhre für Rohstoffe.

Wenn Trichter miteinander verbunden werden, transportieren sie Rohstoffe weiter. (© Screenshot spieletipps)

Trichter können mit Schaltern an- und ausgeschalten werden. Im Gegensatz zu anderen Geräten wird ein Trichter ausgeschalten, wenn er ein Redstone-Signal erhält. Mit den richtigen Methoden können so ganze Fabriken, Spawn-Fallen und automatische Farmen entstehen.

