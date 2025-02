Bitter für Spider-Man-Fans: Disney hat zwar große Pläne, aber Sony sagt Nein

Disney und Marvel haben mit Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft einen echten Hit gelandet. Die Serie kommt so gut an, dass bereits von vier Staffeln und mehr die Rede ist. Trotzdem fragen sich viele Fans, warum es noch keine Live-Action-Serie von Spider-Man auf Disney+ gibt. Der Grund ist der Lizenzvertrag mit Sony.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spider-Man-Serie soll jedes Jahr erscheinen

Mit Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft gibt es endlich eine Spider-Man-Serie auf Disney+, die zum MCU gehört. Die Animationsserie ist dabei so erfolgreich, dass bereits zwei weitere Staffeln angekündigt wurden.

Anzeige

Disney und Marvel sind mit dem Erfolg der Serie sogar so zufrieden, dass bereits eine vierte Staffel im Gespräch ist. Der zuständige Produzent kann sich sogar eine jährliche Veröffentlichung vorstellen:

Wir werden jedes Jahr eine Spider-Man-Staffel haben. Wie Sie wissen, gibt es bei Zeichentrickserien normalerweise eine größere Lücke zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und das wird bei Spider-Man ähnlich sein. Wir werden etwas mehr als ein Jahr auf Staffel 2 warten müssen, aber danach sollte sie hoffentlich in einem jährlichen Rhythmus erscheinen. (Quelle: Collider

Anzeige

Spider-Man-Fans können sich die nächsten Jahre also auf reichlich Spider-Man-Content freuen. Zumal ja 2026 auch der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland in die Kinos kommen soll.

Warum gibt es keine Realserie zu Spider-Man?

Bei Fans wirft das trotzdem die Frage auf, warum es noch keine Realserie mit Spider-Man auf Disney+ gibt. Immerhin haben ja schon diverse Marvel-Helden und -Schurken ihre eigene Serie auf dem Streaming-Anbieter erhalten – zuletzt zum Beispiel die Hexe Agatha in Agatha All Along.

Anzeige

Der Grund dafür ist Sony, die bereits seit den 90er-Jahren die Rechte an dem Spider-Man-Universum halten. Deshalb bekommt der Marvel-Held weder eine eigene Serie, noch darf er in anderen MCU-Serien auftauchen. Brad Winderbaum, seines Zeichens der Marvel-Television-Boss, dazu:

Sony hat die Fernsehrechte für lange Formate. Wir können nur etwa 30-minütige Animationen machen. (Quelle: ScreenTime auf X

Ganz ohne Spider-Man-Realserie müssen die Fans trotzdem nicht auskommen. Sony produziert in Zusammenarbeit mit Amazon aktuell eine Live-Action-Serie zu Spider-Man Noir mit Nicolas Cage in der Hauptrolle (Quelle: Deadline).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.